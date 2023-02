Quelles sont les chaussures les plus chères du monde ? Top 10 !

Il fut un temps où les chaussures servaient seulement à protéger les pieds de son propriétaire. Mais cette époque est révolue ! Aujourd’hui, les chaussures sont des incontournables quand il s’agit d’assister à des évènements somptueux, d’aller au travail, ou quand il s’agit de se pavaner. Avoir une belle paire de chaussures impacte énormément sur l’apparence, jouant également un indicateur du statut social de son propriétaire. Et plus la qualité de fabrication d’une chaussure est élevée, plus elle est extrêmement coûteuse. Si vous êtes amateurs de ces belles pièces, nous avons compilé pour vous ce top 10 des chaussures les plus luxueuses, mais également les plus chères du monde. La première en tête de liste va sûrement vous époustoufler !

10. Stuart Weitzman Wizard Of Oz Ruby Stilettos – 1,5 Million d’euros

Vous connaissez Le Magicien d’Oz ? Ce monde magique n’a pas seulement bercé l’enfance de nos aïeux : il a également lancé une tendance dans le monde de la chaussure. Et que dire ! Vous vous sentirez sûrement comme une princesse en portant ces paires. Et pour cause, ces chaussures à talon embarquent un design moderne, attrayant et glamour.

Mais le secret de sa cherté réside dans les matériaux de fabrication. Les Stuart Weitzman Wizard Of Oz Ruby Stilettos se composent de rubis de 123 carats. 643 pièces plus exactement, serties dans du platine, le métal le plus rare au monde.

Si vous voulez acquérir ces chaussures, vous devez débourser la modique somme de 1,6 million de dollars (environ 1,5 millions d’euros). Une belle entrée en la matière dans ce top 10 des chaussures les plus chères du monde.

9. Kanye West Nike Air Yeezy 1 – 1,7 Million d’euros

C’est la seule paire pour homme dans ce top 10 des chaussures les plus chères du monde. Toutes les autres sont disponibles pour le plaisir de la gente féminine. Mais ce n’est pas pour rien qu’il figure parmi notre liste. En effet, les Kanye West Nike Air Yeezy est un prototype : c’est donc le seul modèle qui existe dans le monde. La Air Yeezy 1 est également le fruit d’une première collaboration entre Kanye West et Nike.

Le rappeur a lui-même porté ces paires de chaussures uniquement lors des Grammys 2008. Elle a ensuite été vendue pour 1,8 million de dollars (environ 1,7 millions d’euros) ! Cette vente bat ainsi le record en termes de vente de baskets enregistrée publiquement.

8. Tom Ford Custom By Jason Arasheben – 1,9 Millions d’euros

Cette paire de chaussures fait son apparition lors de l’édition 2014 d’America’s Got Talent. Porté par Nick Cannon, elle est entièrement sertie de diamants. Sa valeur atteint les 2 millions de dollars (1,9 millions d’euros). Conçues sur mesure par le célèbre créateur de bijoux Jason Arasheben, les Tom Ford Custom étaient spectaculaires aux pieds de Nick.

Entrons maintenant dans les plus infimes détails. Sur la paire de chaussures, on peut voir 14 000 diamants blancs ronds de pleine taille, soigneusement sertis sur de l’or blanc. Poids total en carats : 340 carats ! Il a fallu près d’un an et plus de 2 000 heures de travail pour fabriquer ces merveilles. Des efforts titanesques qui en valaient bien la peine, car la paire figure maintenant à la huitième place de ce top 10 des chaussures les plus chères du monde.

7. Les escarpins à talon en Tanzanite de Stuart Weitzman – 1,9 Millions d’euros

Ces talons aiguilles vous feront sûrement tourner de l’œil, chères dames ! Fruit d’une collaboration entre Eddie Le Vian et Stuart Weitzman, elles se compose essentiellement de tanzanite, une pierre précieuse très rare. 185 carats de tanzanite et 28 carats de diamants ornent également les lanières. Le tout repose sur un corps en argent brillant, leur donnant un look délicat et pur.

Vous avez envie de l’avoir dans votre garde-robe ? Prévoyez la somme de 2 millions de dollars, soit environ 1,9 millions d’euros.

6. Les pantoufles de Cendrillon de Stuart Weitzman – 1,9 Millions d’euros

Restons toujours dans la création de Stuart Weitzman avec ces étonnantes pantoufles. S’inspirant du célèbre personnage de conte de fées Cendrillon, elles sont entièrement fabriquées en cuir italien. Qui plus est, elles se composent de 565 diamants Kwiat sertis dans du platine. Ce dernier adopte la forme d’une dentelle, servant ainsi de lanières aux orteils et à la cheville.

Ce n’est pas tout : un diamant amaretto de 5 carats se trouve sur la chaussure droite. Un joyau qui coûte à lui seul plus d’un million de dollars ! Portées par la chanteuse de country Alison Krauss aux Oscars 2004, ces fameuses pantoufles de Cendrillon occupent la sixième place dans ce top 10 des chaussures les plus chères du monde. Prix estimé de ces merveilles : 2 millions de dollars, soit environ 1,9 Millions d’euros.

5. Les talons Stuart Weitzman Rita Hayworth – 2,8 millions d’euros

Cette paire de chaussures a propulsé l’actrice des années 40 Rita Hayworth sur la scène de la mode. Elle s’inscrit dans l’histoire comme étant la personne ayant porté une paire de chaussures faites à partir de ses propres boucles d’oreilles. Ces talons se distinguent également par sa jolie teinte du satin Sienna, apportant un vent nouveau à côté des habituelles paillettes des chaussures de luxe de l’époque.

Les boucles d’oreilles se trouvent au milieu des chaussures, avec différents types de pierres précieuses autour de la zone des orteils. Parmi elles, on retrouve des diamants, des saphirs et des rubis. Propriété de la fille de Hayworth, la princesse Yasmin Aga Khan, ces talons sont évalués à 3 millions de dollars, soit environ 2,8 millions d’euros. Dommage, elles ne sont pas à vendre !

4. Pantoufles de Rubis Harry Winston – 3 Millions De Dollars

Décidément, Le Magicien d’Oz a inspiré plus d’un créateur de mode ! Pour célébrer le 50e anniversaire du classique hollywoodien, le fils du créateur de bijoux Harry Winston, Ron Winston, a reproduit les pantoufles en rubis portées par la jeune Dorothée. Il a donc méticuleusement serti 4 600 rubis de 1 350 carats sur la paire de chaussures. En outre, cette dernière comporte 50 carats de diamants.

Estimées au prix de 3 millions de dollars (2,8 millions d’euros), ces pantoufles en rubis sont tout simplement le summum du luxe. Mieux que celles dans le film, qui, elles, étaient faites de simples paillettes rouges.

3. Talons hauts Debbie Wingham – 14,2 Millions d’euros

Là, on entre vraiment dans le top 10 des chaussures les plus chères du monde. Et par chères, ce n’est pas une question de million, mais une dizaine de millions, voire plus ! La preuve : cette paire de talons hauts, conçue par la créatrice de mode Debbie Wingham. Les talons sont sertis de pierres précieuses, dont des diamants bleus et roses. La semelle de la chaussure est faite en platine, avec une plaque en or 24 carats. Le reste de ces chaussures est en cuir et comporte une peinture en or pur.

Cerise sur le gâteau : pour coudre ces chaussures, Debbie Wingham a utilisé des filaments en or 18 carats.

Ajoutez à cela une finesse dans la couture, et vous obtiendrez une paire de talons hauts d’une valeur de 15,1 millions de dollars, soit environ 14,2 millions d’euros.

2. Les Jada Dubaï & Passion Jewelers Passion Diamond Shoes – 16 Millions d’euros

Fruit de la collaboration entre Jada Dubaï et Passion Jewelers, les Passion Diamond Shoes détiennent la deuxième place dans ce top 10 des chaussures les plus chères du monde. Estimé à 17 millions de dollars (16 millions d’euros), c’est une véritable pièce de collection unique au monde !

Une paire de diamants de 15 carats de qualité D ornent les talons aiguilles de la paire des chaussures. 238 autres diamants y sont également incrustés en tant que garniture. De l’or pur recouvre le reste. Temps de conception (sans mauvais jeu de mots) : neuf mois !

La Jada Dubai & Passion Jewelers Passion Diamond Shoes se trouve actuellement au Burj al-Arab, l’un des palaces de Dubaï.

1. Les chaussures les plus chères du monde : Moon Star Shoes by Antonio Vietri – 18,9 Millions d’euros

Eh oui ! Vous ne rêvez pas : cette paire de chaussures coûte près de 20 millions de dollars, soit 18,9 millions d’euros ! Ce chef-d’œuvre est la création d’Antonio Vietri, un créateur de mode célèbre pour avoir conçu les premières chaussures en or 24 carats au monde.

La particularité de cette paire d’escarpins ? Elle se compose d’or massif, 30 carats de diamant et…une météorite datant de 1576. Oui, une météorite !

Comme niveau d’excentricité, on ne peut pas trouver mieux. Ajoutez à cela des talons en or massif en forme de gratte-ciel et une empeigne sertie de diamants. Valeur de cette pure merveille : 20 millions de dollars (environ 18,9 millions d’euros). Elle détient alors le record des chaussures les plus chères du monde de ce top 10.

Les Moon Star Shoes By Antonio Vietri a été dévoilée pour la première fois en 2019 à Dubaï, dans le cadre de la MIDE (Made in Italy, Designed in Emirates) Fashion Week. Ces escarpins sont actuellement la pièce maîtresse de la Burj Khalifa.

Découvrez également le top 10 des chaussures les plus chères du monde dans la vidéo ci-dessous :