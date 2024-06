L’autre jour, vous avez bien aimé ce test de personnalité où il fallait choisir votre plat préféré. Nous sommes donc de retour avec un autre test qui devrait vous plaire. L’idée est très simple, regardez l’image ci-dessus, il y a quatre styles de salle de bain. Vous ne devez en choisir qu’une seule, celle que vous préférez. Selon votre choix, cela veut dire quelque chose sur vous et sur votre caractère intérieur.

Pourquoi ? En fait, le jeu du choix permet de faire appel à votre système décisionnaire instinctif. Autrement dit, lorsque vous devez faire un seul choix parmi plusieurs propositions, ici quatre propositions, cela demande à votre cerveau de faire un choix rapide, le meilleur pour vous au cas où vous deviez réagir rapidement face à un éventuel danger. Et généralement, le cerveau va donc faire le choix qui correspond à la meilleure solution pour vous en fonction de vos expériences passées.

Très souvent, c’est une question de probabilités et non une science exacte, les gens qui ont des expériences passées similaires font aussi le même choix lors du jeu du choix. Et ces personnes ont aussi généralement des goûts en commun en plus de traits de personnalité en commun. Du coup, vous l’aurez compris, l’idée est de choisir la salle de bain que vous préférez, la plus jolie, sans trop réfléchir.

Vous avez choisi la première salle de bain

Vous avez choisi la salle de bain avec le plan de travail en bois et le parquet ? Avec ses belles vasques rondes, cette salle de bain est l’une des plus classes du panel, mais c’est aussi l’une des plus cosy.

Cela signifierait que vous êtes une personne qui aime bien avoir des moments en solo, sans bruit, dans le calme, dans l’introspection. Vous aimez bien être dans un lieu où vous vous sentez en sécurité, un endroit chaud et réconfortant. Cela traduit chez vous une forme de sensibilité très forte.

Vous avez certainement vécu des choses très difficiles par le passé et vous avez encore aujourd’hui beaucoup de craintes à surpasser. Mais, justement, ce qui fait votre charme et votre beauté, c’est votre courage. Vous avez des peurs, vous avez une sensibilité, mais vous ne vous laissez pas abattre.

Même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, vous êtes quelqu’un de très fort, courageux, qui va au-delà des obstacles. D’ailleurs, vous êtes aussi quelqu’un qui a tendance à tout faire pour les autres, pour ceux que vous aimez. Vous donnez tout pour vos proches, quitte parfois à vous oublier pour eux.

Vous avez choisi la seconde salle de bain

Vous avez choisi la salle de bain dans le style rétro, avec le carrelage métro, les WC intégrés et le style noir et blanc ? Cela voudrait dire que vous êtes une personne très atypique de caractère. Vous aimez bien découvrir des choses, exprimer votre personnalité, on dit de vous que vous êtes créatif, quelqu’un de volontaire, avec de bonnes idées et de bonnes initiatives.

Vous avez tout pour réussir dans la vie, dans ce sens. Mais, vous avez aussi une petite fibre rebelle. Fougueux, vous êtes quelqu’un de franc, qui n’aime pas beaucoup la hiérarchie, vous n’aimez pas qu’on vous dise quoi faire. Le culot est votre moteur pour réussir les choses et cela fait aussi votre charme puisque vous êtes quelqu’un dont la spontanéité attire les autres.

Additionnez à cela une intelligence très forte, dans votre cas. Vous réfléchissez très rapidement, vous trouvez des solutions très vite et vous analysez parfaitement, même si parfois votre raisonnement est difficile à suivre pour le commun des mortels.

Vous avez choisi la troisième salle de bain

Si vous avez choisi la salle de bain spacieuse avec sa grande fenêtre et sa grande baignoire vintage, cela voudrait dire que vous êtes une personne très proche de sa famille ou de ses amis. Effectivement, si vous avez choisi cette belle salle de bain, cela signifie que vous êtes quelqu’un qui donne beaucoup d’importance aux moments passés avec ceux que vous aimez.

Pour vous, c’est le plus important. Vivre d’amour et d’eau fraiche n’est pas un problème pour vous. D’ailleurs, vous pourriez tout donner et tout faire pour rendre heureux ceux qui vous entourent et ne serait-ce que pour leur décrocher un sourire.

Généreux, vous préférez offrir que recevoir. C’est d’ailleurs pour cette raison que vous avez de l’humour à revendre. Pour vous, le rire est vecteur d’amour et de bonnes ondes.

Vous avez choisi la quatrième salle de bain

Si vous avez choisi la salle de bain avec sa belle douche remplie de plantes, cela voudrait dire que vous êtes une personne profondément curieuse dans votre vie. Découvrir des choses, c’est votre moteur de tous les jours.

Vous aimez en savoir plus sur chaque chose, vous êtes également quelqu’un de foncièrement passionné quand quelque chose vous trotte dans la tête.

Déterminé, quand vous aimez et quand vous faites quelque chose, c’est à fond. L’univers est à la fois magnifique et cruel, à votre avis, et vous pouvez donc vous émerveiller d’un rien comme être ému pour un détail.

Alors, vous vous êtes reconnus dans ce test de personnalité ? Si vous aimez ce genre de contenu, nous vous proposons aussi de découvrir cet autre test où vous devez choisir la maison que vous préférez.

