En psychologie, il est parfois intéressant de jouer au jeu du choix pour en savoir plus sur nous-même ou sur une personne. Et justement, nous avons un petit test de personnalité pour vous avec quatre paysages et vous ne devez en choisir qu’un seul.

Test de personnalité : Choisissez un paysage !

Le jeu du choix est utile pour en savoir plus sur quelqu’un. Pourquoi ? En fait, ce test de personnalité est basé sur un choix instinctif. On vous présente plusieurs images et vous devez n’en choisir d’une seule, celle qui attire le plus votre regard, sans réfléchir.

Et le fait de choisir une image à l’instinct fait intervenir vos goûts intérieurs profonds, lesquels sont fortement influencés par vos expériences passées, celles qui font qui vous êtes.

C’est une question de probabilités et non une science exacte, mais en général les gens qui ont des expériences passées similaires ont aussi des goûts en commun et font souvent le même choix d’image à l’instinct.

Et finalement, les gens qui font le même choix ont souvent des traits de caractère en commun. Et justement, nous avons un petit test de personnalité pour vous. Voici 4 paysages très différents, ci-dessous, vous ne devez en choisir qu’un seul.

Vous avez choisi la grande ville

Si vous avez choisi la grande ville dans le style cyberpunk, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui fonctionne à l’instinct. Vous êtes fougueux et vous aimez bien varier dans votre vie. Ne pas toujours manger la même nourriture, découvrir des nouveautés, voyager, tester de nouvelles passions, partir à l’aventure.

La routine, ce n’est pas vraiment pour vous. Vous avez aussi un esprit très libre et vous aimez partir à la rencontre de profils différents, d’apprendre à connaître les gens, les écouter et observer les situations qui vous arrivent au quotidien.

Vous avez choisi la forêt

Si vous avez choisi la forêt style fantasy, cela voudrait dire que vous êtes une personne très courageuse. Les obstacles, vous leur passez dessus et vous voulez toujours avancer malgré les difficultés. D’ailleurs, vous avez tendance à vous faire passer au second plan pour réaliser un projet ou encore faire plaisir à vos proches.

Généreux envers vos proches et perfectionniste dans votre travail, vous êtes quelqu’un de profondément déterminé dans tout ce que vous faites. Vous vivez les choses à fond et quand vous aimez, c’est au-delà de tout.

Vous avez choisi les ruelles pavées

Si vous avez choisi le village avec ses ruelles pavées, cela voudrait dire que vous êtes une personne réaliste et observatrice. Vous aimez les choses simples dans la vie, mais aussi vivre avec sérénité, sans stress. Et parmi les choses qui vous permettent d’y parvenir, c’est à la fois l’acceptation des choses et leur observation.

Vous êtes par exemple capable de vous émerveiller sur des petits détails de la vie, des détails que vous observez avec attention, en acceptant aussi les éventuels défauts. D’ailleurs, vous êtes quelqu’un de très tolérant avec les autres, vous écoutez sans jugement et vous essayez toujours de voir le bon côté de chacun en premier lieu.

Vous avez choisi le chemin de campagne

Si vous avez choisi le chemin de campagne verdoyant, cela voudrait dire que vous êtes une personne créative, avec beaucoup d’idées en tête. Vous réfléchissez très vite et vous faites certainement partie des personnes les plus intelligentes et logiques.

Pleine d’initiatives, vous êtes quelqu’un qui pourrait aller très loin dans la vie. Non seulement car vous êtes quelqu’un de passionné, mais aussi parce que vous avez souvent des idées innovantes. Une vraie âme d’ingénieur. D’ailleurs, on dit de vous que vous êtes très débrouillard.

