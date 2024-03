Le jeu du choix est très utile pour mieux connaître quelqu’un dans le domaine de la psychologie. Et justement, nous avons un petit test de personnalité pour vous. Le but ? Choisir entre ces six papillons et votre choix en dira davantage sur votre caractère.

Test de personnalité : Choisissez l’image que vous préférez

En psychologie, on estime que les goûts instinctifs d’une personne sont une retranscription de ses expériences passées. Ses goûts actuels sont directement impactés par ce qu’elle a vécu, tout ce qui fait ce qu’elle est.

Et, même si c’est une simple histoire de probabilités et non une science exacte, il est plus fréquent que des gens aux expériences passées similaires aient des goûts en commun. Et ces mêmes personnes ont aussi très souvent des traits de caractère similaires.

Pour tester qui vous êtes, voici donc un jeu du choix très simple. Regardez les six papillons ci-dessous, choisissez celui qui attire votre regard en premier, celui que vous préférez, ne réfléchissez pas.

Vous avez choisi le premier papillon

Si vous avez préféré le premier papillon de couleur rouge, cela voudrait dire que vous êtes une personne très empathique. Vous aimez écouter les autres, aider vos proches, apporter du bonheur dans leur vie et tout faire pour leur décrocher un sourire. Généreux et attentif, vous êtes le meilleur ami qu’on aimerait avoir.

Vous avez choisi le second papillon

Si vous avez choisi le deuxième papillon, cela voudrait dire que vous êtes quelqu’un de patient et de calme. Vous savez garder votre sang-froid quand il le faut et vous êtes particulièrement tolérant envers les autres. D’ailleurs, vous ne jugez jamais au premier abord et vous cherchez toujours à voir le côté positif d’une personne avant tout.

Vous avez choisi le troisième papillon

Si vous avez choisi le papillon numéro 3, cela voudrait dire que vous êtes une personne qui rêve de nouveaux horizons, d’une vie meilleure. Vous pensez souvent au passé et au futur, mais pas souvent au présent. Cela fait que vous avez souvent besoin de changements dans votre vie, de découvrir, d’avoir des nouveautés.

Vous avez choisi le quatrième papillon

Si vous avez choisi le quatrième papillon, cela voudrait dire que vous êtes une personne perfectionniste, qui n’aime pas beaucoup l’échec. Abandonner n’est pas une option pour vous. Déterminé, vous voulez toujours aller au bout des choses et aller vers la réussite.

Vous avez choisi le cinquième papillon

Si vous avez choisi le cinquième dessin, cela voudrait dire que vous êtes quelqu’un de très intelligent et observateur. Vous avez beaucoup de potentiel en vous pour faire de grandes choses. Analytique, vous réfléchissez vite et c’est un atout considérable dans votre vie.

Vous avez choisi le sixième papillon

Si vous avez choisi le sixième papillon, cela voudrait dire que vous êtes une personne sensible et créative. Vous avez beaucoup d’imagination et beaucoup d’idées en tête. Et lorsque vous vivez quelque chose, c’est à fond, surtout au niveau de vos émotions.

