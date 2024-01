Être heureux à deux, ce n’est pas donner à tous les duos. Et même s’il existe des astuces pour réussir une vie de couple en ménage, il peut arriver qu’il y ait des couacs à cause de problèmes de communication. La communication est essentielle en amour, les non-dits peuvent engendrer énormément de conflits et avoir peur de tout dire à son ou sa chéri(e), ce n’est pas une vie. Et justement, voici un petit test à faire en couple pour savoir si votre histoire a de l’avenir. Il s’agit du test de l’oiseau, ça fait le buzz en ce moment sur la toile.

Le test de l’oiseau pour savoir si son couple va durer

Il y a plusieurs grands leviers pour un couple qui dure. Premièrement, il y a la gestion des confits au sein du ménage. Deuxièmement, il y a la manière d’appréhender la routine en couple. Et troisièmement, il y a la communication à deux.

Un couple qui ne discute pas correctement a peu de chances de tenir dans le temps. Dans un couple, il faut pouvoir tout se dire (tout en gardant son jardin secret, mais tout doit pouvoir s’avouer). Les non-dits peuvent tuer un couple à petit feu car la tension n’est jamais loin.

Sur TikTok, en ce moment, il y a un challenge qui fait du bruit. C’est un test pour savoir si votre couple peut durer, le test de l’oiseau. Dans une vidéo relayée par Cosmopolitan, Alyssa explique l’idée.

« Si votre partenaire réagit avec une véritable curiosité, c’est le signe que votre relation va durer longtemps », a-t-elle déclaré.

C’est quoi le principe ? En fait, l’idée de ce test est de parler d’un détail qui pourrait être insignifiant pour la plupart des gens à votre partenaire. Par exemple, si vous voyez un oiseau, dites-le à votre partenaire. Si celui-ci ou celle-ci prend le temps de regarder l’oiseau, voire d’échanger sur le sujet, c’est que cette personne fait attention à vos intérêts, aussi étranges ou minimes soit-il.

Des petites attentions qui rapprochent

Ce test vient en réalité d’une théorie scientifique soulevée par l’Institut Gottman. Dans cette étude, il est démontré que l’amour dure plus longtemps en moyenne si le partenaire accepte et donne de l’attention aux petits gestes de son partenaire, à ses petites passions, ses petites histoires, ses initiatives aussi petites soit-elle.

L’HuffPost explique d’ailleurs que c’est le même effet si votre partenaire vous demande comment ça va sans raison, s’il vous fait à manger sans arrière-pensée, qu’il vous fait un cadeau spontané uniquement pour vous faire plaisir, qu’il vous embrasse comme ça… Qu’il a des petites attentions.

« Ce sont ces petits échanges qui permettent aux partenaires de se rapprocher l’un de l’autre », explique Sidhharrth Kumaar, coach en relations amoureuses, dont les paroles ont été relayées par Slate.

