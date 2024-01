La routine du bonheur conjugal : quels sont les rituels pour qu’un couple dure ?

Il n’y a pas de recette miracle ni de règles universelles en matière de relations. Mais, une chose est sûre, pour qu’un couple fonctionne et dure, il faut lui accorder du temps. En effet, la flamme doit s’entretenir tous les jours. Pour cela, tout est une question de rituels et de minutes ! Découvrez comment maintenir la connexion amoureuse avec des moments de qualité.

1 – Profitez des instants magiques du quotidien

Si vous êtes en couple et que vous ne profitez pas des moments privilégiés et intimes, à quoi bon ? À la place de les voir comme des moments routiniers ennuyants, essayez de penser que c’est un privilège. Il faut savoir s’en rendre compte et les apprécier à leur juste valeur. Par exemple, tous les matins, accordez 10 minutes à votre moitié. Riez, parlez, c’est le meilleur moyen de commencer la journée dans les meilleures conditions possibles. Un réveil tout en douceur !

VOIR AUSSI : Couple : 5 clés pour rallumer les étoiles et briser la routine

2 – Savourez chaque retrouvaille

Quand vous vous retrouvez après une journée de travail, appréciez ce moment. Enlacez-vous, embrassez-vous et discutez de votre journée. Surtout, faites-le tous les jours, pas seulement de temps en temps. Le but est de vous décharger de la journée éventuellement stressante que vous venez de passer et de vous détendre. Vous êtes enfin à la maison dans votre bulle de réconfort. Vous serez plus apaisé et plus connecté avec votre partenaire.

3 – Exprimez votre admiration

Faites des compliments à votre partenaire toutes les semaines. On ne parle pas ici d’affection et de petits mots doux, mais plutôt de le mettre en avant. Avec le temps, on a la mauvaise habitude de se focaliser sur les défauts de son partenaire qui nous agace, les failles de la relation, mais on oublie souvent de voir tout ce qui marche. Ainsi, il est essentiel de relativiser, de lâcher-prise et de se concentrer aussi et surtout sur les qualités de sa moitié. Il ne suffit pas de le penser, il faut lui dire.

4 – Soyez tendres dans la vie de tous les jours

Un bisou, une caresse, un massage, un slow… ne lésinez pas sur les gestes affectueux. Ils pimentent la vie de couple et font partie du langage de l’amour. Profitez de cette bulle d’amour qui vous extrait des problèmes extérieurs. À consommer sans modération aussi fréquemment que possible !

5 – Prévoyez des sorties en couple

Au moins une fois par semaine, vous devez organiser une sortie ou un moment particulier avec votre partenaire. Une virée au cinéma, un bon dîner au restaurant, une balade en pleine nature, un week-end à la mer, etc. N’importe quelle activité sera parfaite. C’est un moment de partage où vous allez encore plus en découvrir l’un sur l’autre.

VOIR AUSSI : 6 signes corporels qui prouvent l’attirance de quelqu’un

6 – Faites régulièrement un bilan de votre couple

N’ayez pas peur de mettre les points sur les « i ». Un couple a toujours besoin d’ajustements. Alors, ne mettez pas les dossiers sensibles sous le tapis et ne vous voilez pas la face. Prévoyez chaque semaine de faire un bilan comme s’il s’agissait d’un rituel.

Le but est de revenir sur les conflits, trouver un terrain d’entente, mais pas seulement. C’est aussi le moyen de voir si vous regardez toujours dans la même direction. Quels sont vos rêves et vos projets ? Si votre couple doit durer, il faut que vos envies soient communes. Le meilleur moyen de savoir si vous êtes sur la même longueur d’onde, c’est de partager !

Plus vous accorderez du temps à votre couple, plus ce dernier se portera bien ! Les pratiques qu’on vous a suggérées ci-dessus coulent de source, mais bien souvent, on les oublie. Pourtant, ce sont les clés pour une relation épanouissante sur le long terme. En somme, tout est une question de communication et de moments partagés. Et vous, que faites-vous pour apporter des moments qualitatifs à votre partenaire ?

5/5 - (1 vote)