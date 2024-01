6 signes corporels qui prouvent l’attirance de quelqu’un

Vous souhaitez savoir si vous plaisez à la personne en face de vous ? Vous avez cru observer des signes d’attirance, mais vous avez quand même des doutes ? Pour être persuadés que votre interlocuteur est attiré par vous, certains signes physiques ne trompent pas. En effet, vous n’avez pas besoin de grandes déclarations d’amour et il existe un tas d’indices indirects qui devraient vous mettre la puce à l’oreille. Si vous voulez être prêts pour votre prochain rendez-vous, lisez les lignes qui suivent !

Les signes physiques de l’attirance

Quand on est attiré par quelqu’un, il est parfois difficile de mettre des mots sur ce qu’on ressent. Mais, bien souvent, notre langage corporel nous joue des tours et trahit nos sentiments. En effet, on vous partage les 6 indices qui montrent l’attirance de la personne en face de vous.

1 – Le regard attentif sur plusieurs zones de votre visage

On dit que le regard est le reflet de l’âme. En effet, nos yeux sont le miroir de nos émotions et de nos désirs. Ainsi, la façon dont une personne nous regarde en dit long sur ce qu’elle ressent. Si vous remarquez que ses yeux parcourent l’ensemble de votre visage et de votre corps, c’est qu’elle est intriguée par vous. Elle regarde vos cheveux, vos lèvres, vos yeux, vos mains, c’est un regard différent de celui de l’amitié qui ne se déplace pas et reste fixe.

2 – La proximité physique

Si vous voulez savoir si l’attirance opère entre vous, regardez s’il y a un rapprochement corporel. En effet, une personne attirée va forcément chercher à s’approcher physiquement plus près de votre espace intime et même de manière inconsciente. Par exemple, elle se penche vers vous naturellement sans s’en rendre compte, elle met une main sur votre épaule ou votre main, vos jambes se frôlent… L’air de rien, cela veut tout dire ! En effet, le contact corporel entraine une libération d’ocytocine, qu’on nomme aussi l’hormone de l’amour.

3 – Le sourire fatal

Le fait de rire et de sourire montre déjà que l’entente, la communication et l’alchimie sont au rendez-vous. C’est la première étape, mais le sourire a aussi une signification plus romantique et séductrice. En effet, quand on sourit, on exprime aussi son attirance et ce sourire n’a rien à avoir à celui qui est amical ou faux. À vous de le distinguer…

4 – Nervosité et stress palpables

L’attirance peut aussi se traduire par de la nervosité, du stress ou de la maladresse. En effet, si la personne en face de vous fait tomber son verre, rougit, bégaye, semble perturbée et agitée, a les mains moites ou le front en sueur… Ce sont des indices qui prouvent qu’elle est attirée et que son corps parle pour elle.

5 – Présenter sa meilleure facette

Quand l’attirance est là, on veut qu’elle soit réciproque. Et pour cela, on essaye de montrer son meilleur profil ! Alors, on affine sa présentation et met en avant tous nos atouts. La personne va évoquer ses réussites et des évènements dont elle est fière. De manière inconsciente, le ton de la voix peut accompagner le discours et peut changer de tonalité pour asseoir davantage son charisme. Plus grave pour les hommes, plus aigüe pour les femmes. Ensuite, les gestes vont aussi aller dans le même sens. La personne attirée peut ajuster sa coiffure ou ses vêtements.

6 – Reproduction des gestes

Le corps ne ment jamais, alors quand une personne est attirée par une autre, elle va involontairement reproduire les mêmes gestes pour se connecter davantage. Le mimétisme du langage corporel est un phénomène courant entre deux personnes ou un groupe de personnes qui s’apprécient. Par exemple, si votre interlocuteur croise les mains comme vous ou boit une gorgée en même temps que vous, c’est bon signe ! Cela signifie que vous êtes connecté, en phase, sur la même longueur d’onde, synchro !

Décoder les signes d’attirance physique peut vous aider à comprendre les sentiments de quelqu’un envers vous. Les 6 signes qu’on vous a présentés sont des indices révélateurs, êtes-vous d’accord ?

