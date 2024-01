Les sapiosexuels : quand les esprits brillants s’aiment !

Vous êtes attirés par les personnes cultivées ? L’intelligence vous séduit plus que la beauté ? Le savoir agit sur vous comme un aphrodisiaque ? Dans ce cas, vous faites peut-être partie des individus catégorisés comme sapiosexuels. Est-ce que vous connaissez le principe de la sapiosexualité ? Découvrez quelles qualités les font craquer dans les paragraphes qui suivent !

Les sapiosexuels, c’est qui ?

« sapio » vient du latin et signifie « intelligent, sage, raisonnable ». La sapiosexualité évoque donc une préférence sexuelle. Les individus sapiosexuels sont des personnes qui sont attirées sexuellement par d’autres personnes qui sont avant tout intelligentes. C’est le critère numéro un qui les séduit, bien plus que l’esthétisme, la générosité ou encore la gentillesse. En effet, c’est le savoir, le charisme et l’instruction du partenaire qui les rend attirants et l’emporte sur tout le reste. Les sapiosexuels peuvent donc être attirés par des individus plus vieux, qui ont de l’expérience et un vécu.

Par le passé, le choix des partenaires a longtemps été guidé par des réflexes de reproduction dans le but de préserver l’espèce. Mais, nous sommes devenus davantage des animaux sociaux que des animaux tout court ! Faire des enfants n’est plus forcément un projet de couple. Savoir faire à manger ou construire une maison non plus. Aujourd’hui, les humains ont développé bien d’autres qualités qui les rendent séduisants. L’intelligence et la position dans la société en fait partie.

Quelle est l’origine de ce terme ?

L’origine n’est pas sûre, mais il semblerait qu’elle date de 1998 par un certain Wolfieboy. Depuis, le terme n’a cessé de se développer en même temps que l’évolution des mentalités et l’ouverture d’esprit, notamment avec l’apparition des sites de rencontre. Sur ces sites, l’idée est de catégoriser le profil des personnes.

Ainsi, il est possible de voir apparaitre les termes suivants : non-binaire, a-sexuel ou encore sapiosexuel. D’ailleurs, pour les sapiosexuels, il existe une page Facebook baptisée « sapio-love » et une application de rencontre dédiée nommée « Sapio ». Aujourd’hui, on peut dire que la sapiosexualité n’est plus un terme inconnu ou étrange, mais bel et bien faisant partie de la langue française.

Existe-t-il un lien entre sapiosexualité et rang social ?

La question se pose ! Est-ce que la sapiosexualité entraine une forme de discrimination ? En effet, est-ce que les sapiosexuels sont attirés avant tout par un certain rang social, caché sous le terme d’intelligence ? Quand on évoque une personne intelligente, c’est souvent quelqu’un qui a réussi dans la vie, notamment d’un point de vue professionnel et qui a une certaine position et pouvoir dans la société.

Cependant, il y a différents types d’intelligence qui sont difficiles à évaluer concrètement. Même les tests de QI ont leurs failles. En plus, comme il n’y a pas de corps parfait, il n’y a pas non plus d’intelligence parfaite. Une personne ne peut pas être douée dans tous les domaines. S’agit-il d’une intelligence logique, mathématique, humaine, artistique, émotionnelle ? Un autodidacte, un musicien ou un chimiste ont chacun leur zone de génie, simplement, ils n’opèrent pas sur le même terrain. Alors, comment définir les qualités qui plaisent aux sapiosexuels ?

4 indices qui prouvent que vous faites peut-être partie des sapiosexuels

1. Le physique n’est pas le critère numéro 1

On pourrait dire que le physique n’a pas d’importance pour les sapiosexuels. Peu importe si la personne est grande, petite, brune, blonde, mince, grosse. En effet, ils ne s’en préoccupent pas, n’ont pas de critères prédéfinis et vont au-delà de l’apparence. C’est loin d’être le cas de la majorité des personnes dans notre société actuelle. Pour la plupart, le physique est essentiel.

Pour les sapiosexuels, ce qui prône au-delà des traits physiques, c’est la qualité de la relation, la connexion mentale ou encore la complicité.

Est-ce qu’intellectuellement ça matche ? Est-ce que les échanges sont intéressants ? Les sapiosexuels sont curieux de tout et aiment être avec un partenaire qui les élève et leur apprend des nouvelles choses. Être avec quelqu’un de brillant sous-entend que vous êtes brillant aussi.

2. Vous craquez pour des intellectuels ou des artistes

Rien n’y fait. Votre cœur ne balance pas forcément pour le surfeur au corps de rêve. Vous vous dirigez naturellement vers la personne qui a le plus à vous offrir d’un point de vue intellectuel. Bien sûr, comme expliquées plus haut, toutes les personnes ont une intelligence qui leur est propre et rien n’est incompatible. Mais, ce qui vous touche particulièrement, c’est la personnalité qui se cache derrière les éventuels pectoraux et qu’il faut découvrir.

La distinction sociale et la richesse peuvent être des traits qui attirent les sapiosexuels, mais pas seulement. En effet, on peut être intelligent et disposer d’une aura dans n’importe quelle profession et n’importe quel milieu. On pourrait dire que les sapiosexuels sont attirés vers des formes d’intelligence variées, à partir du moment où leur partenaire reste curieux, ouvert, ambitieux et voit plus loin que le bout de son nez.

Les sapiosexuels s’intéressent sincèrement aux autres, sont toujours en quête d’apprentissage, aiment progresser et ne se contentent pas de relations basiques et ennuyantes. Alors, ils adorent les individus qui possèdent une bonne culture générale, qui s’intéressent à tout, qui débordent d’imagination et qui ont une certaine sagesse intérieure.

3. Les mots sont importants et le cerveau de l’autre vous attire

Vous adorez écrire, parler, échanger. Pour vous, la séduction n’est pas basée sur le physique ou les attitudes charnelles. Au contraire, les sapiosexuels peuvent être excités par une manière de communiquer, un choix de vocabulaire, des références intellectuelles qui donnent un charme fou à l’interlocuteur.

Un partenaire intelligent, c’est aussi la promesse d’avoir des discussions profondes et d’éviter l’ennui.

En effet, les sapiosexuels adorent débattre et passer de longues soirées à discuter autour d’un bon repas ou par téléphone. Papoter toute la nuit sur des sujets existentiels et spirituels ne leur fait pas peur, bien au contraire, ils en raffolent ! Ils apprécient quand leur partenaire les fait réfléchir sur tout type de sujets.

En dehors des discussions à l’oral, ils aiment aussi les écrits, que ce soit dans des lettres manuscrites, des SMS ou des mails. Le romantisme a en effet toute sa place. Si votre moitié vous glisse des mots dans votre sac, sur votre réfrigérateur ou dans la salle de bain, un sapiosexuel aura peut-être trouvé son bonheur ! Et c’est encore mieux quand les mots ont du sens !

4. Les sapiosexuels aiment la complexité des relations humaines

Les sapiosexuels aiment les paradoxes et les nuances. En d’autres termes, la complexité des relations humaines peut les attirer. Ils pensent même que cela les enrichit. Le seul problème, c’est que cela ne rend pas la vie de couple simple. Puisqu’ils aiment avant tout les personnes profondes, passionnées, curieuses, émotives, qui ont des choses à dire, cela amène forcément son lot de turbulences. Quand on est très dans le « mental », les désaccords, les conflits et les incompréhensions s’invitent dans le quotidien.

De plus, les sapiosexuels sont souvent des personnes qui attachent beaucoup d’importance à la liberté dans sa globalité, de corps et d’esprit. Alors, il n’est pas toujours simple de trouver un terrain d’entente et un point d’équilibre. On peut se poser la question : comment rester avec un sapiosexuel qui peut être toujours attiré vers de nouvelles expériences ?

Les sapiosexuels offrent donc une nouvelle orientation sexuelle qui n’est pas basée sur la séduction physique comme le voudrait la norme, mais sur la connexion intellectuelle. Cela peut même être vu comme un vrai défi de se détacher du regard des autres et de l’apparence. Et vous, qu’est-ce qui vous attire le plus chez une personne ?

