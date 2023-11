Êtes-vous authentique ? Les 7 signes qui le prouvent !

Dans une société gouvernée par les apparences et les filtres Instagram, l’authenticité et le naturel se perdent. Mais, alors, comment faire pour rester soi-même et ne pas succomber à la pression sociale ? Certaines personnes y arrivent et gardent leurs valeurs et leur singularité en toute circonstance. Voici les 7 caractéristiques qui prouvent que vous êtes resté une personne authentique.

1. Vous restez vous-même quoi qu’il arrive

Une personne authentique se détache du regard des autres. Elle ne cherche pas à respecter les codes ni à se faire aimer à tout prix par tout le monde. En effet, être apprécié de tout le monde, c’est comme être apprécié de personne dans le fond. Alors, ces individus sincères défendent leurs opinions, même seuls contre tous. Ils ont bien conscience de leurs qualités, mais aussi de leurs défauts et ils s’acceptent entièrement. Finalement, ce sont toutes ces facettes qui font de nous des êtres uniques. Ne vous comparez plus et acceptez vos particularités sans attendre la validation des autres. Et tant pis si ça ne plaît pas !

2. Vous communiquez « vrai »

L’honnêteté et la transparence font partie des caractéristiques d’une personne authentique. En effet, elle ne cache pas ses émotions et ses idées, au contraire, elle les met en lumière. Pour se connecter aux autres et installer une relation véritable, elle n’hésite pas à s’exprimer et à partager beaucoup. Elle transmet, écoute activement et elle accepte les différences. Chacun possède ses propres expériences et ses propres filtres et nous avons beaucoup à apprendre des autres.

3. Vous êtes empathique et généreux

Être authentique, c’est s’aimer soi, mais aussi profondément les autres. Conscients que nous sommes uniques, mais tous connectés, les gens authentiques aiment le collectif. Disponibles et généreux, ils soutiennent leurs prochains et arrivent à se mettre à la place des autres quand c’est nécessaire.

En effet, ils sont capables de laisser leurs problèmes de côté pour aider un ami dans le besoin. D’ailleurs, ce sont souvent vers ces personnes de confiance qu’on se tourne en cas de pépins, car elles auront toujours une oreille attentive et des conseils bienveillants.

4. Vous êtes humble avant tout !

Être authentique, c’est être humble. Ne pas écraser les autres avec sa réussite, ses opinions ou ses croyances. Ces individus ne s’inscrivent pas dans des rapports dominants-dominés. Ils n’ont rien à prouver à personne si ce n’est à eux-mêmes. Alors, ils restent modestes en toute circonstance et n’hésiteront pas à mettre en lumière les succès des autres.

Ce sont généralement ces personnes qui vous encouragent, vous motivent et vous félicitent sans aucune jalousie ou arrière-pensée. Pas de compétition, mais de la joie et du partage. Elles se réjouissent du bonheur d’autrui et pensent même que cela leur sera bénéfique puisque nous sommes tous moteurs les uns avec les autres.

5. Vous assumez vos décisions et vos échecs

Une personne authentique est capable d’admettre qu’elle a eu tort. Elle n’est pas constamment dans le rapport de force, au contraire, elle peut s’excuser et pardonner. Tout le monde a des failles et il est nécessaire de les reconnaître pour avoir des relations harmonieuses.

Être authentique, c’est accepter ses travers, mais aussi ceux des autres.

C’est aussi tirer des leçons de ses erreurs, se remettre en question, ne pas accuser l’autre et prendre ses responsabilités. Pour être en conflit, il faut être deux et les torts sont forcément partagés. De plus, les personnes authentiques sont courageuses. Elles osent faire des choix et en assument les conséquences, qu’elles soient positives ou négatives. Ainsi, elles n’auront pas de gêne à dire qu’elles ont échoué ou qu’elles se sont trompées. Mais, résilientes, elles n’abandonneront pas.

6. Vous avez peu d’amis, mais ils sont sincères

Certains misent sur la quantité et d’autres sur la qualité. Puisque les personnes authentiques n’ont pas besoin de plaire à tout le monde, elles ont souvent un cercle affectif restreint. Les collections d’amis superficiels ne les intéressent pas, mais les relations loyales et honnêtes, oui. En effet, elles recherchent une connexion profonde et sincère. Alors, elles préfèrent n’avoir qu’un seul ami qui les connaît parfaitement plutôt que des dizaines de passage. Une chose est sûre, leurs amitiés sont solides et elles savent exactement sur qui compter en cas de coups durs.

7. Vous privilégiez le bien-être avant la réussite sociale

Le bien-être, le bonheur, l’épanouissement, le sens de la vie sont des notions essentielles pour une personne authentique. Elle cherche d’abord à être heureuse, même si c’est de manière atypique, avant de cocher les cases imposées par la société. La singularité est plus importante que la conformité, l’exception, plus que la règle.

Les gens authentiques ne sont pas déconnectés du monde du travail et de la nécessité de gagner de l’argent, mais ils arrivent à faire la part des choses et à prendre du recul. Par exemple, ils ne vendront jamais leur âme au diable pour une carrière qui n’est pas en adéquation avec leurs valeurs. Ils cherchent plus à évoluer spirituellement, philosophiquement, humainement que de manière verticale dans la hiérarchie d’une entreprise. Même si les deux ne sont pas incompatibles !

Être authentique est naturel pour les personnes qui s’acceptent et qui ont assez de confiance en elles. Pour d’autres, c’est un combat d’aimer toutes les particularités de sa personnalité. C’est surtout difficile de faire complètement abstraction de l’entourage et de ne pas se laisser influencer dans un monde axé sur les apparences. Une chose est sûre, si vous possédez certaines de ces 7 particularités (ou toutes), vous êtes sur le bon chemin d’une vie sereine et épanouissante. Est-ce votre cas ?