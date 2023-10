Êtes-vous résilient ? Les 8 signes qui le confirment !

Être résilient signifie avoir la capacité de faire face à l’adversité, de surmonter des défis, des traumatismes ou des difficultés, et de rebondir après des situations difficiles. Faire preuve de résilience, c’est s’adapter et récupérer face aux situations stressantes ou traumatisantes. Cela implique de résister à l’émotion, de trouver des moyens de vous dépasser et de garder votre optimisme face aux pires circonstances.

La résilience ne signifie pas simplement ignorer la douleur ou la souffrance, mais plutôt trouver des moyens de la traverser et d’en sortir plus fort. Elle implique souvent la recherche de soutien social, l’acceptation des émotions, la recherche de solutions, et la capacité à tirer des leçons des expériences difficiles. Certaines personnes sont naturellement plus résilientes que d’autres, mais la résilience peut s’apprendre. La vie vous offrira de nombreux défis, qui que vous soyez, et votre résilience sera primordiale pour y faire face. Voici les 8 qualités que vous devez développer pour être résilient.

1. Flexibilité : vous surfez sur les vagues de la vie

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Selon certaines périodes, c’est même plutôt une mer enragée. La résilience consiste à accueillir les aléas de la vie et les changements inévitables. Selon les phases de votre vie, vous allez changer de place. Être résilient, c’est continuer de faire face aux mouvements et de voir le positif dans chaque étape, malgré les contraintes.

2. Être résilient, c’est connaître et contrôler ses émotions

Il est essentiel de se connaître intimement pour vivre heureux. Qui êtes-vous de manière singulière ? Quels sont vos qualités et vos défauts ? Vos émotions et vos sentiments en disent beaucoup sur vous-mêmes, mais vous devez réussir à les maîtriser, notamment quand elles sont négatives. En effet, vous ne devez pas vous laisser submerger par la tristesse, la colère, la haine, le stress pendant trop longtemps.

Vous devez être le maître de vos émotions pour qu’elles ne vous envahissent pas.

Ainsi, prendre du recul et lâcher prise quand c’est nécessaire, font partie de la résilience. Vous ne pouvez pas contrôler les choses extérieures, mais vous pouvez contrôler ce qu’il se passe à l’intérieur de vous. On parle de plus en plus d’intelligence émotionnelle qui consiste à savoir identifier ses émotions, celles des autres, mais aussi à les apprivoiser.

3. L’optimisme, comme seconde peau

Être résilient, c’est voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide. Vous devez être capables de repérer les éléments positifs, même dans une situation difficile. Chaque épreuve, chaque maladie, chaque rupture vous permet de découvrir une nouvelle facette de votre personne. Il y a forcément du positif dans toute circonstance et le croire vous permettra d’avancer sur votre chemin. Rien n’est parfait, mais être optimiste vous permettra de dépasser les embûches.

4. Vous savez faire des choix et accepter les conséquences

Être résilient, c’est aussi savoir prendre des décisions et même si elles sont difficiles. Un choix entraîne toujours un changement profond, mais c’est souvent nécessaire dans la vie pour ne pas rester dans l’impasse. La résilience est l’inverse de l’inaction.

En effet, si vous êtes face à un problème, une personne résiliente cherchera une solution et mettra tout en œuvre pour le résoudre. En d’autres termes, c’est être proactif et courageux même dans les pires moments. C’est aussi être responsable des conséquences de ces choix. Changer son destin, c’est assumer son déroulement, en sachant que tout ne va pas se passer comme vous l’avez forcément imaginé. Même si on anticipe, on ne peut pas tout contrôler et il y aura toujours des hauts et des bas.

5. La confiance en soi comme clé de la résilience

Une personne résiliente a confiance en elle. Même si elle commet des erreurs, et c’est bien normal puisque nous sommes humains, elle garde en tête qu’elle fait de son mieux. Elle avance, elle progresse et elle ne sous-estime jamais sa valeur. D’ailleurs, il y a toujours des leçons à tirer de ses « erreurs », qui n’en sont peut-être pas parce qu’il s’agit plutôt de votre chemin d’apprentissage.

6. La persévérance pour continuer son chemin

Être résilient, c’est être persévérant. Tout ne tombe pas du ciel facilement. Il faut accepter les obstacles et les contourner ou les franchir. Si vous êtes dotés de résilience, vous savez faire face aux problèmes, prendre des décisions, changer et réagir de la meilleure façon qui soit pour ne pas tomber dans l’immobilisme. Vous gardez en tête vos objectifs et vous travaillez coûte que coûte pour les atteindre. En somme, vous possédez une volonté inébranlable.

7. L’empathie, l’attention, la bienveillance : les qualités humaines de la résilience

Comprendre ses émotions, c’est aussi comprendre celles des autres. Faire preuve d’empathie, c’est réussir à se mettre à la place d’autrui, même si vous ne portez pas son fardeau. C’est une qualité humaine bien souvent oubliée dans nos sociétés, mais tellement importante pour le bien-être de l’humanité. Ainsi, être résilient, c’est écouter activement et attentivement son entourage et proposer son soutien, son aide ou juste sa présence, sans jugement.

8. Être résilient, c’est savoir bien s’entourer

Une personne résiliente connaît ses limites. Alors, quand elles sont atteintes, elles savent demander de l’aide et ne considèrent pas qu’il s’agit d’une marque de faiblesse. Au contraire, être fort, c’est accepter ses failles et utiliser son entourage pour aller mieux. Il suffit d’avoir identifié les personnes de confiance autour de soi qui pourront vous accompagner. Nous sommes tous unis d’une manière ou d’une autre et faits pour vivre ensemble. Comme le dit le proverbe : « seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Ainsi, être résilient, c’est savoir s’entourer des bonnes personnes : celles qui nous inspirent, nous épaulent et nous aiment tout simplement.

En fin de compte, la résilience nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres de notre existence, il existe une lumière d’espoir et une force intérieure qui peut nous permettre de surmonter l’adversité et de continuer à avancer. Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous résilient ?