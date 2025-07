Loto : ces signes astro pourraient décrocher le jackpot cet été

Gagner au loto, c’est le rêve de tout le monde. Mais, il semble que certains aient plus de chances que d’autres de gagner le jackpot. D’après les astrologues, ce serait le cas de ces 3 signes astrologiques. Apparemment, ils auraient davantage de chances de remporter le gros lot dès cet été 2025.

Bélier

Le signe du Bélier est le premier qui a le plus de chances de gagner au loto cet été 2025, comme le révèle Closer. D’après le site, le natif du Bélier est une personne qui a l’habitude de foncer tête baissée, d’agir avant de réfléchir.

C’est pour cela qu’il est souvent désigné comme sanguin et impulsif. Selon Closer, cela pourrait porter chance au Bélier cet été 2025 s’il joue à la loterie. Surtout s’il joue des chiffres sans trop réfléchir.

Verseau

Un autre signe du zodiaque qui pourrait gagner au loto cet été, c’est le signe du Verseau. Comme l’explique cet article, le signe du Verseau est souvent une personne rêveuse, mais aussi audacieuse, qui a tendance à agir au culot.

Et c’est peut-être cet aspect de sa personnalité qui deviendra payante cet été 2025. Comme pour le Bélier, il ne faudra pas réfléchir trop aux chiffres à jouer pour potentiellement rafler le gros lot.

Sagittaire

Comme le rappelle CNews, le natif du Sagittaire aurait davantage de chances de gagner au loto, mais pas seulement cet été, mais toute l’année ! Les Sagittaires représenteraient environ 6 % des gros gagnants, ce qui n’est pas négligeable.

Pour cet été 2025, il appréhende la vie avec un peu plus de légèreté et, comme pour le Verseau et le Bélier, son instinct pourrait bien le mener vers les bons numéros. En plus de cela, le Sagittaire est un stratège, donc il a deux fois plus de chances de gagner.

Comment maximiser ses chances de gagner au loto ?

Mais, attention, gagner au loto, c’est une vraie partie de Poker : c’est souvent le Casino (et donc la FDJ ici) qui gagne. Gagner à la loterie, c’est uniquement une question de hasard, vous ne pouvez pas prévoir les chiffres qui vont tomber.

Cependant, il existerait quand même des petites astuces pratiques. FDJ avait notamment publié un rapport compilant des astuces pour gagner au loto.

Mais, généralement, voici quelques conseils souvent donnés sur le net. Premièrement : Jouer plus, mais pas n’importe comment. C’est l’évidence mathématique : plus on joue de grilles, plus on a de chances de gagner, sauf que vous allez forcément dépenser bonbon…

Sinon, il est conseillé d’éviter les dates de naissance et les combinaisons évidentes. Beaucoup de joueurs misent sur les dates de naissance (1 à 31), ce qui limite les numéros choisis. Les suites (1,2,3,4,5), les motifs en diagonale ou les nombres ronds (10, 20, 30…) sont très prisés aussi, mais ils ont peu de chances de tomber sur le même tirage.

Vous pouvez aussi étudier les statistiques. Certaines personnes traquent les tirages passés pour repérer les “numéros chauds” (qui sortent souvent) ou les “numéros froids” (qui ne sortent jamais).

En réalité, la FDJ utilise un tirage aléatoire validé par huissier. Chaque boule a la même probabilité de sortir, à chaque fois. L’aléatoire, c’est l’aléatoire. Aucun algorithme ne prédit la chance.

