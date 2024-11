Pourquoi le casino gagne toujours ? (ou le Loto d’ailleurs)

Vous avez peut-être remarqué que, peu importe votre stratégie ou votre chance apparente, à la fin, c’est presque toujours le casino qui gagne. Mais pourquoi ? Les jeux de casino sont-ils truqués ? La réponse est plus subtile et bien plus fascinante qu’il n’y paraît. Ici, on vous dévoile quelques secrets bien gardés qui expliquent pourquoi, à long terme, le casino est toujours gagnant.

Le “House Edge” : le joker du casino

En premier lieu, chaque jeu de casino a un avantage maison, appelé House Edge en anglais. Cet avantage est une marge intégrée dans les règles du jeu qui assure au casino un profit moyen sur le long terme.

Par exemple, pour la roulette, le zéro vert sur la roue est là pour que le casino gagne si le joueur mise sur rouge ou noir. Avec le zéro, le joueur perd si la bille tombe dessus.

Et cette petite case verte (qui représente environ 2,7 % de chances en Europe et 5,26 % aux États-Unis) donne au casino un profit sur toutes les mises de roulette. Ce n’est pas beaucoup sur un tour, mais imaginez l’effet après des milliers de joueurs et de parties… Le casino est couvert !

VOIR AUSSI : Elle décide de jouer une dernière fois au loto et gagne 20 millions

Les machines à sous : un tirage au sort bien calculé

Les machines à sous, c’est un autre monde fascinant. Leur mécanisme repose sur des générateurs de nombres aléatoires (RNG) qui assurent un tirage au hasard… tout en respectant l’avantage maison.

Dans le jargon, on parle de RTP (Return to Player), ou « retour au joueur ». Le RTP, c’est le pourcentage théorique de mises que la machine est censée reverser aux joueurs. Par exemple, si une machine affiche un RTP de 95 %, cela veut dire qu’elle garde environ 5 % des mises sur le long terme.

Bien sûr, sur une partie, vous pouvez gagner gros ou tout perdre, mais en moyenne, cette marge de 5 % est là pour faire rentrer de l’argent au casino.

VOIR AUSSI : Envie de gagner au Loto ? Voici les 10 numéros qui sortent le plus

Les petites ruses pour vous faire jouer plus longtemps (et perdre plus souvent)

Le casino ne se contente pas de l’avantage maison : il met aussi en place des tactiques pour que vous restiez le plus longtemps possible. Vous avez déjà remarqué qu’il n’y a pas de fenêtres ni d’horloges dans un casino ? Ce n’est pas par hasard.

Sans repère temporel, on perd facilement la notion du temps. Résultat : on reste plus longtemps, on mise plus, et forcément, on dépense plus.

Les casinos exploitent aussi la psychologie des récompenses. Des chercheurs ont prouvé que les petites victoires, même si elles ne couvrent pas ce qu’on a misé, encouragent à jouer encore.

Un jackpot de 5 € sur une mise de 10 € ? C’est techniquement une perte, mais l’effet d’excitation nous pousse à rejouer. Selon une étude publiée dans Psychological Review, cette approche des “gains partiels” ou des gains « potentiels » nous fait croire qu’on est proche du jackpot, nous incitant à continuer.

VOIR AUSSI : 6 astuces pour avoir plus de chances de gagner au loto, selon FDJ

La loi des grands nombres : le véritable coup de maître

Pourquoi le casino gagne-t-il toujours ? C’est simple : il applique la loi des grands nombres. Ce principe mathématique dit qu’avec assez de parties, les résultats se rapprochent du résultat théorique.

Donc, même si un joueur chanceux empoche un gros gain, des milliers de joueurs perdent petit à petit et rééquilibrent les comptes. Sur le long terme, l’avantage maison s’applique toujours, et le casino empoche les bénéfices.

Par exemple, imaginez une roulette où un joueur gagne gros. Cela fait une perte pour le casino. Mais des centaines d’autres joueurs vont venir par la suite, misant de petites sommes, et perdant souvent.

Le casino récupère alors ce qu’il a « perdu » au fil des paris, grâce à la loi des grands nombres. C’est comme si le casino pariait lui aussi, mais avec la certitude d’avoir les mathématiques de son côté.

VOIR AUSSI : 13 manières pour avoir plus de chance au quotidien

Pourquoi vous pouvez quand même gagner (parfois)

Alors, peut-on vraiment gagner au casino ? Oui, bien sûr. Il est tout à fait possible de décrocher un jackpot ou d’avoir une série de victoires chanceuses. Mais il est aussi probable que le casino récupère une partie de vos gains lors de votre prochaine visite.

Et c’est là la clé : le casino ne cherche pas à ruiner un joueur en particulier, mais plutôt à conserver son avantage global. Quelques gagnants suffisent à créer du rêve et à attirer toujours plus de joueurs, même si, en fin de compte, la plupart perdent.

Leçon du jour : s’amuser d’abord, gagner peut-être.

Finalement, le casino gagne toujours grâce à l’avantage maison, aux petites astuces pour nous faire rester, et aux lois de la probabilité. Cela ne veut pas dire qu’il est impossible de repartir avec des gains, mais il est bon de garder en tête que le casino a mathématiquement l’avantage. Jouez donc pour le plaisir, et considérez les gains comme un bonus.

Notez cet article