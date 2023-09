Envie de gagner plus facilement au loto ? 5 astuces !

Il y a très peu de chance de gagner au loto, même les petits lots. Toutefois, ce n’est pas impossible et il existe des astuces pour maximiser ses chances de remporter un gain. Voici les 5 meilleures astuces pour gagner au loto, selon la Française des Jeux (FDJ).

Jouer les numéros qui sortent le plus au loto

C’est peut-être logique, mais jouer les numéros qui sortent le plus à la loterie vous offre forcément plus de chances de remporter un lot. Et c’est bien normal.

Même si nous parlons bien sûr d’un parfait hasard, certains chiffres et nombres sortent davantage que les autres, d’après les statistiques partagées par FDJ. Si vous voulez connaître les boules qui sont le plus tirées au loto, rendez-vous donc sur notre article dédié au sujet.

Mélangez les chiffres pairs et impairs dans la grille

D’après FDJ, vous avez plus de chances de gagner au loto en mélangeant les chiffres impairs et pairs dans votre grille. Par exemple en jouant le 5, puis le 12, le 33 et le 42. Numéros pairs : se finissent pas 0, 2, 4, 6 et 8. Numéros impairs : se finissent par 1, 3, 5, 7 et 9.

Autre astuce : FDJ a d’ailleurs une autre astuce pour le choix des chiffres : élargissez le périmètre des chiffres entre 1 et 31, correspondant à des dates d’anniversaire. Les numéros au-delà de 31 sont également tirés !

Consulter les statistiques, il n’y a pas de secret !

C’est le plus simple pour avoir le plus de chance de gagner au loto : regardez les statistiques, étudiez-les avec attention et ne vous précipitez pas. Jouez intelligemment. Regardez les stats du loto en portant attention sur la récurrence des numéros. Il est notamment très pertinent de regarder les derniers tirages en date sur le site FDJ pour voir les numéros qui semblent les plus favorables.

Toutefois, nous déconseillons de jouer les chiffres sortis lors du dernier tirage. Les chances qu’un numéro sorte deux fois de suite sont minces. Essayez par exemple de jouer des numéros juste à côté. Par exemple, si c’est le 12 qui est sorti au dernier tirage, jouez le 13 ou le 11.

Faire le second tirage pour avoir plus de chances

Sachez aussi que vous avez plus de chances de gain, même minces, si vous participez à l’option 2nd tirage. L’option est cependant payante, à hauteur de 0,80 €.

Ce second tirage vous offre néanmoins plus chances de gagner, mais sans le numéro chance. Par exemple, si vos 5 numéros sont gagnants, mais pas le numéro chance, vous gagnez quand même quelque chose.

Les grilles multiples ont plus de chances de gagner

D’après FDJ, les grilles multiples auraient aussi plus de chances de gain. Vous avez effectivement la possibilité de faire des grilles de 5 numéros, la grille de base. Mais, vous pouvez aussi cocher plus de 5 numéros.

C’est plus cher, mais avoir plus de numéros vous offre forcément plus de chances de gagner. Vous avez cependant droit à seulement 9 numéros. Nous vous voyons venir, vous ne pouvez pas cocher tous les chiffres pour gagner le gros lot !

Lire l’article de la Française des Jeux sur le sujet : https://www.fdj.fr/mag/questions/loto-plus-chance-gagner