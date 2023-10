7 astuces pour faire des économies en courses

Actuellement, le panier moyen d’une famille en France pour faire ses courses est de 470 euros par mois. Un budget conséquent pour l’alimentation, mais encore les fournitures ménagères. Et avec l’inflation et le cout de la vie qui augmente, le pouvoir d’achat en prend un sacré coup. Certaines familles n’ont actuellement pas de quoi finir le mois, sinon le finissent dans le rouge. Les dépenses des Français sont de plus en plus lourdes.

34 % des parents ont d’ailleurs affirmé, dans une étude, se priver de nourriture de temps en temps pour privilégier leurs enfants. Voici donc 7 astuces pour faire des économies lorsque vous faites des courses. Évidement, il n’y a pas de solution magique et cela implique de se serrer un peu la ceinture, mais essayons de voir comment faire sans trop se priver.

Se faire un budget pour faire des économies en courses

Le premier conseil que nous pourrions vous donner, c’est de vous faire un budget. On fait un budget mensuel ou par semaine pour les courses à ne pas dépasser. Vous devez vous le fixer et faire en sorte que vos dépenses ne le dépassent jamais.

Pour se fixer un budget, il faut d’abord évaluer (approximativement) vos dépenses en courses.

Par exemple, essayez de faire le calcul de ce que vous avez dépensé le mois dernier, puis faites pareil avec le mois encore avant, en regardant vos relevés de compte bancaire. Ou alors notez sur votre téléphone dans vos notes ou sur un papier pendant un mois toutes vos dépenses aux courses pour savoir combien vous dépensez, à peu près.

Voici notre guide pour créer votre budget mensuel incluant les courses alimentaires. Nous vous conseillons fortement de tester cette méthode pour limiter vos achats et vous éduquez financièrement.

Réduire les viandes pour payer moins cher

Ce n’est pas un secret, mais l’un des aliments les plus chers, c’est la viande. Certaines le sont plus que d’autres et tout dépend aussi de la qualité de la viande. Nous vous conseillons de la réduire un peu pour faire des économies en courses.

Aujourd’hui, nous sommes un peu trop habitués à manger de la viande à tous les repas. Sauf que vous pouvez aisément vous en passer pour certains repas, par exemple en mangeant des œufs, plus de féculents, des légumineuses, des produits qui sont plein de protéines végétales.

Nous conseillons aussi quand même de regarder les prix au kilo et les promotions où le prix est réellement avantageux sur les viandes. N’hésitez pas à prendre les viandes en promo et les congeler.

Le surgelé devient votre meilleur ami

Comme nous l’avons dit, il est très pratique de congeler sa viande ou tout simplement les produits à prix réduits pour les acheter moins cher à un instant T puis les consommer plus tard. Et, le surgelé est certes moins bon que le frais (enfin, ça dépend si vous êtes un as de la cuisine, faire de bons plats à base de surgelés est faisable), il n’en demeure pas moins la meilleure option pour le petit budget. Le surgelé est en moyenne moins cher au kilo (en moyenne, cela ne veut pas dire tout le temps, attention à cela).

Et c’est pratique : vous mangez ce que vous voulez juste en le sortant du congélateur. Notez que vous pouvez aussi congeler des produits frais pour les consommer plus tard, éviter qu’ils ne se gâtent, etc. Bref, c’est le plus pratique et le moins cher.

Petit conseil tout de même : Nous conseillons fortement d’acheter des produits bruts congelés et non des plats préparés congelés ou des légumes cuisinés, etc. Préférés plutôt acheter par exemple de la viande hachée brute ou encore des légumes bruts surgelés, que vous travaillerez en suite en cuisinant après les avoir décongelés.

Éviter les plats préparés au maximum

Cela va un peu avec l’idée émise plus haut, mais les produits bruts sont meilleurs pour votre santé. Pour perdre du poids, prendre du muscle ou encore juste rester en forme, évitez les produits transformés, cuisinés en amont pour les industriels.

Votre corps vous dira merci, mais aussi votre satiété. En général, le fait maison ressaisit plus vite, ce qui fait que techniquement on consomme moins de matière. D’une certaine façon, faire maison (oui, même avec des produits bruts surgelés), cela fera que vous mangerez en moins de quantité mais de meilleure qualité nutritive. Eh oui, les vitamines prennent la place des sucres et des conservateurs dans le ventre. Mais, ce n’est pas tout.

L’industriel et le préparé est aussi en moyenne plus cher. S’il est moins cher, c’est que la qualité n’est pas là et que vous remplacez les nutriments par plein de cochonneries.

En plus, en général, avec les produits bruts, il y a un autre avantage : on peut les transformer soi-même de multiples façons. On sait aussi ce qu’on met dans notre plat avec ce produit. En somme, les produits brutes sont donc plus pratiques. Et si vous prenez du surgelé brut, cela vous durera même bien plus longtemps que des produits préparés.

Éliminer le superflu pour faire des économies en courses

Nous vous avions déjà fait un article plutôt détaillé sur les produits que vous pourriez remplacer par une alternative plus écolo. En fait, cet article vaut tout autant pour faire des économies. par exemple, ne plus avoir à acheter son papier aluminium, ses éponges, c’est un gain d’argent qui, petit à petit, peut faire une grosse différence.

Pareil, faire son pain maison est moins cher que l’acheter car vous utiliserez plusieurs fois le paquet de farine, la levure, etc.

Bref, pour faire des économies en courses, nous conseillons de voir sur la durée, de privilégier le durable, le réutilisable, c’est toujours moins cher même si ce n’est pas toujours une évidence.

Le prix au kilo, un indicateur à surveiller

Alors, attention, quand il s’agit de produits transformés, le prix au kilo peut ne pas être le plus utile parce que, souvent, le prix au kilo est moins élevé en raison de la qualité médiocre.

Mais, de manière générale, j’aime bien dire qu’il faut acheter « le moins cher des meilleurs ». Soit le produit qui, au kilo, est l’un des moins chers, mais sans pour autant prendre le moins bon. En gros, les milieux de gamme sont certainement les meilleures options pour aller durabilité et petit budget, donc faire des économies.

Économies en courses avec les promotions : ennemies ou amies ?

Les promotions sont aussi très utiles pour économiser de l’argent sur vos courses. Par exemple, nous vous conseillons fortement d’acheter des produits à un prix très intéressant (au kilo !) et de le congeler pour plus tard, l’histoire de ne pas passer à côté de ce prix.

Mais, attention quand même aux promos, n’achetez pas des choses qui vont périmer vite, que vous n’allez pas consommer, que vous n’auriez jamais eu l’intention d’acheter, dont vous n’avez pas besoin. La promo est parfois faite pour vous faire dépenser alors que vous auriez pu éviter.

Certains prix sont même gonflés à ce moment-là… Donc, restez vigilant sur les promos et demandez-vous toujours si vous avez besoin de cette chose et si vous n’allez pas le jeter quelques jours plus tard aussi.