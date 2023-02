Vous n’arrivez pas à économiser ? Voici comment bien planifier son budget mensuel

Vous en avez marre de ne plus savoir où vous en êtes dans vos finances ? Vous voulez économiser ? Planifier son budget mensuel est la solution.

Chaque mois, c’est toujours le même refrain : vous ne savez pas combien vous avez dépensé, mais aussi, vous peinez à y voir clair sur vos besoins en dépenses. Et quand on n’arrive pas à suivre son budget, on perd de l’argent. Il est également très difficile de commencer à économiser efficacement. Mais, savez-vous qu’il est possible de planifier son budget mensuel facilement pour finalement gagner de l’argent ? Une technique qui vous permet de gérer vos dépenses sans mauvaises surprises et même de vous construire un patrimoine financier ! Voici donc nos astuces pour planifier votre budget du mois sans galères (idéal pour les familles sans trop de revenus).

NB : Notez bien que ces conseils ne prennent pas en compte des problèmes financiers éventuels et des imprévus importants, adaptez donc cette méthode à VOTRE situation propre.

Conseils pour planifier son budget mensuel : utiliser un porte-monnaie dédié OU un compte en banque dédié

Cela peut paraitre étrange, mais sachez qu’il est plus facile de gérer son budget mensuel et de la planifier si tous les revenus alloués à ce budget est sur le même compte en banque ou dans le même porte-monnaie. Toutes vos dépenses passent donc sur ce même compte bancaire ou sur ce porte-monnaie. Vous ne serez pas tenté de dépenser davantage si vous virez l’exacte somme qu’il vous faudra pour le mois sur un compte à part ou si vous retirez tout l’argent pour le mettre dans un porte-monnaie mensuel.

Prévoyez donc avec cette méthode un compte bancaire dédié au mois et si possible un compte bancaire qui sera dédié à vos loisirs et aux économies. Même chose si vous choisissez de payer toutes vos dépenses en espèces. La méthode de tout payer en espèce est d’ailleurs encore plus utile si vous êtes à découvert tous les mois. Cela vous permet de ne réellement pas avoir la possibilité de dépasser le montant retiré en espèce.

En bref : le but est d’avoir un endroit où mettre vos revenus alloués aux dépenses et un autre endroit alloué aux économies et dépenses de loisirs ou restaurants par exemple.

Apprivoisez vos dépenses mensuelles en analysant vos comptes

Vous savez maintenant que vous devez avoir deux comptes ou porte-monnaie pour planifier votre budget mensuel pour mieux gérer votre argent. Maintenant, sachez que vous ne pouvez pas vraiment prétendre à économiser de l’argent si vous ne savez pas ce que vous dépensez. Le maître mot est la prévision, il faut analyser vos comptes bancaires, vos dépenses mensuelles et annuelles pour savoir, au moins approximativement, vos besoins en dépenses.

Si vos dépenses s’avèrent plus élevées que vos revenus, ce n’est pas bon.

Il faut toujours qu’il vous reste un peu d’argent en fin de mois, même si cela veut dire de couper sur certains postes de dépenses telles que les dépenses dont le montant varie chaque mois.

La première chose à faire, c’est donc d’analyser vos dépenses pour mettre en place notre plan détaillé ci-dessous. Mais, avant tout : faites le point sur vos rentrées d’argent. Vous devez savoir avec exactitude combien vous gagnez par mois. Prévoyez au rabais si possible en prévision de mois moins florissants, le minimum gagné devra être votre référence. Comptez aussi les aides dans ce montant.

Exemple : Si je gagne 1300 euros nets par mois, mais cela m’ait déjà arrivé de gagner au minimum 1200 euros de salaire. Je prends donc les 1200 euros en référence. J’ai également 150 euros d’APL et 200 euros de prime d’activité. Mon budget mensuel est donc fixé à 1200 + 150 + 200 = 1550 euros pour le mois.

Calculer son budget mensuel : planifier ses dépenses courantes et fixes

Ensuite, maintenant que vous avez combien vous gagnez, calculez toutes vos dépenses fixes, dont le montant ne change jamais entre les mois, en analysant vos factures et prélèvements. Généralement, cela est prélevé sur votre compte automatiquement. Les charges fixes sont, par exemple, le loyer, le prêt maison, les abonnements divers comme Netflix, l’eau, l’électricité, le gaz, les assurances et mutuelles, etc.

Exemple typique :

80 € d’électricité.

50 € de gaz.

50 € d’eau.

70 € de mutuelle.

70 € d’assurance voiture.

9 € Netflix (on arrondit toujours au plus haut).

60 € téléphone et internet.

400 € loyer.

Avec cet exemple, mes charges fixes s’élèvent donc à 789 €. Il faut ensuite soustraire ce montant à mes revenus mensuels. Dans notre exemple, nous gagnons donc 1550 euros. Donc, après prélèvement des charges fixes, il nous reste 761 €.

Planifier votre budget mensuel prévisionnel pour vos dépenses qui varient de montant chaque mois

Il faut ensuite analyser vos dépenses qui ne sont pas fixes chaque mois. Nous parlons, par exemple, de l’essence, de la nourriture, du tabac… Il faut planifier son budget mensuel non fixe en faisant donc une prévision de ses dépenses avec un chiffre indicatif. Ce chiffre ne devra si possible pas être dépassé pour éviter justement de dépasser le budget.

Exemple :

100 € d’essence.

300 € de courses.

60 € de tabac.

Dans notre exemple, après prélèvement des charges fixes, il nous reste donc 761 €. Après avoir dépensé notre budget non fixes, il nous reste donc 301 €.

Pensez à votre budget à économiser pour vos loisirs, régularisations annuelles, mais aussi pour les plaisirs…

Il nous reste donc 301 € dans notre exemple après paiement des charges fixes et non-fixes. Ce montant constitue votre « reste à vivre« . Vous n’en avez pas besoin pour vivre à l’instant T, en d’autres termes. Par contre, mis bout à bout, ces 301 euros mensuels pourront être utiles pour les régularisations d’électricité annuelles, pour un jour faire un prêt maison ou pour faire un voyage, des cadeaux de Noël, payer un imprévu avec la voiture.

Ainsi, vous pouvez soit mettre ces 301 € restants sur un compte en banque qui sera dédié aux économies. Soit, vous pouvez par exemple mettre la moitié sur le compte économies et utiliser la moitié pour faire du shopping, aller en week-end, au restaurant, chez le coiffeur, vous payer un jeu, etc. Pour votre plaisir ! Nous avons fait exprès de prendre un petit salaire pour vous montrer que c’est possible. Mais, si vous avez davantage d’argent, vos gains n’en seront que multipliés !

Voilà, vous savez comment planifier votre budget mensuel. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message, nous vous répondrons avec plaisir.