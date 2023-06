50/30/20 : cette technique financière qui peut vous rapporter gros

Avec l’inflation, il peut être très difficile pour les budgets modestes d’économiser de l’argent. Pire, d’investir leur argent pour obtenir un vrai patrimoine financier et, pourquoi pas, immobilier. Heureusement, il existe une petite technique financière simple à mettre en place chaque mois sur votre compte en banque : le 50/30/20. Une astuce qui existe depuis déjà très longtemps et qui a déjà fait ses preuves auprès de nombreux utilisateurs.

La technique financière des 50/30/20, comment ça fonctionne ?

Le 50/30/20 est une stratégie de gestion du budget mensuel très populaire aux USA et chez les investisseurs, mais bien méconnu parmi les consommateurs français comme tout le monde. Il s’agit en fait d’une manière de planifier son budget mensuel en séparant ses ressources en trois catégories de dépenses.

Devenue populaire grâce à l’économiste américaine Elizabeth Warren, voici ce que propose cette technique financière qui peut vous permettre d’économiser de l’argent et de l’investir. Sur l’ensemble de vos revenus mensuels :

50 % de vos revenus serviront à payer les charges essentielles . Ce que nous appelons les charges fixes dans notre exemple de planification. Par exemple, pour le loyer, le crédit maison, le paiement de l’électricité, de l’eau, des assurances, l’alimentation de base…

serviront à payer les . Ce que nous appelons les charges fixes dans notre exemple de planification. Par exemple, pour le loyer, le crédit maison, le paiement de l’électricité, de l’eau, des assurances, l’alimentation de base… 30 % de vos ressources qui entrent sur votre compte en banque servent à payer les charges non essentielles et les loisirs . Par exemple, le tabac, le transport, l’alimentation non essentielle, les sorties, les achats divers et variés dont vous n’aviez pas spécialement besoin, le coiffeur, etc.

qui entrent sur votre compte en banque servent à payer les . Par exemple, le tabac, le transport, l’alimentation non essentielle, les sorties, les achats divers et variés dont vous n’aviez pas spécialement besoin, le coiffeur, etc. Enfin, 20 % de vos revenus mensuels doivent servir à être placés. Soit, vous mettez 20 % de vos revenus sur un compte à part pour l’économiser (sur un livret A, pourquoi pas). Sinon, vous pouvez directement investir avec cet argent, dans la crypto, la bourse, l’immobilier… Ces 20 % servent donc à votre épargne, aux investissements, mais cela peut aussi servir éventuellement à payer des dettes, des imprévus, des régularisations.

VOIR AUSSI : Gagner de l’argent avec Chat GPT : les meilleurs moyens !

Comment calculer cela concrètement ? Voici un exemple pratique

D’abord, il va falloir regarder sur vos contrats et comptes en banque vos dépenses mensuelles et les noter sur papier. Pour les dépenses non fixes, non essentielles, faites une moyenne des dépenses. Notez également vos revenus mensuels (aides comprises), une moyenne si ceux-ci varient.

Exemple : si vous avez un revenu de 2000 euros mensuels nets. Vous consacrerez 50 % aux charges essentielles, soit 1000 euros. 30 % aux charges non essentielles, soit 600 euros. Et enfin 20 % à l’épargne, soit 400 euros.

Vous pouvez moduler le pourcentage en 60 %, 20 %, 20 % également. C’est un peu mieux pour un petit budget qui paiera plus de charges essentielles et beaucoup moins de charges non essentielles. Mais, dans tous les cas, chaque mois, vous devez définir un même budget pour ces trois catégories et ne pas le dépasser. Vous pouvez néanmoins mettre plus de 20 % de vos revenus en épargne, cela vous fera un plus gros capital de côté.

VOIR AUSSI : Ces métiers débutants qui vont gagner beaucoup d’argent dans les années à venir

Quels sont les avantages et inconvénients de cette technique financière ?

Avantages Inconvénients Un équilibre entre vos revenus et vos dépenses, grâce aux pourcentages budgétaires. Cette technique financière peut être très compliquée à mettre en place pour les tout petits revenus, au smic par exemple. La possibilité d’épargner ou d’investir, même si c’est juste un peu. Une technique qui peut avoir ses limites si vous avez des revenus beaucoup trop instables et différents chaque mois. Dans ce cas, nous conseillons de calculer votre budget mensuel sur la tranche basse de votre salaire estimé. Cela vous apprend à vous responsabiliser vis-à-vis de votre argent. La technique est flexible : vous pouvez adapter les pourcentages pour coller à votre situation, tant que vous respecter vos objectifs propres.