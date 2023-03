Un notaire peut-il garder l’argent d’une succession ? Combien de temps ?

Vous venez de perdre un être cher et un héritage vous est dû. Dans ce cas, rendez-vous chez le notaire pour les modalités de règlement de la succession, que ce soit de l’argent ou des biens. Sauf que, vous ne le savez peut-être pas, mais vous ne toucherez pas directement cet héritage. On vous explique pourquoi et quels sont les délais pour obtenir définitivement sa succession.

Un notaire a-t-il le droit de garder l’argent d’une succession ?

La réponse est oui. Un notaire peut « garder » l’argent d’une succession. Juridiquement, il ne le garde pas vraiment néanmoins. La succession lui est confiée, il a donc en charge le calcul de la part de chaque héritier concerné, mais aussi le transfère du capital vers son compte en banque.

Cependant, il se peut que l’officier mette plus de temps que prévu pour mettre en application sa décision. Le notaire ne peut pas conserver cet argent sur un compte, mais il peut le bloquer et le rendre indisponible pour l’héritier pendant un certain temps, le temps que la procédure soit terminée. Un blocage temporaire qui se soldera donc pour le versement de la succession due à l’héritier.

Durant ce blocage, aucun héritier ne pourra donc jouir de cet argent.

Par contre, le notaire est tout à fait en droit de l’utiliser uniquement pour payer les dettes du défunt. Après avoir déterminé le montant qui reviendra à chaque héritier et payé les dettes de la personne décédée, le notaire pourra ainsi débloquer cet argent, tout simplement. Il restitue ainsi la part qui revient à chaque successeur.

Combien de temps peut-il garder cette somme légalement ?

Le partage de la succession et donc le temps de blocage de l’argent peut être assez long en fonction des situations. Mais, il existe un délai légal à ne pas dépasser. Généralement, la procédure prend entre 3 à 6 mois.

Sachez, en tout cas, que le notaire n’a pas le droit de bloquer l’argent de la succession au-delà de 6 mois.

La raison ? La déclaration de succession doit être communiquée à l’administration fiscale dans un délai de 6 mois à compter de la date de décès de la personne. Toutefois, il est possible que ce délai s’étendre en raison de difficultés.

Pourquoi le délai de règlement d’un héritage est-il allongé ?

Il existe des situations exceptionnelles et des difficultés qui peuvent entrainer une augmentation de ce délai de partage de la succession. L’argent peut donc être bloqué plus de 6 mois dans certains cas. Cela peut arriver par exemple si la liste des héritiers est longue et que certains sont introuvables, difficiles à contacter, loin au niveau géographique.

Il peut y avoir aussi des difficultés dans la vérification de l’existence d’un testament. Mais aussi dans le calcul des parts réservataires et de la quotité disponible… Il peut donc y avoir de nombreuses raisons qui justifient un retard de la part du notaire. Par ailleurs, après la création de l’acte de notoriété, ce dernier peut être contesté par un des héritiers. Cela allonge forcément encore les délais.

Vous savez maintenant tout sur le délai de versement de l’argent d’une succession par le notaire. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les poser en commentaires.