Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit ?

Que vous vouliez faire un prêt personnel, pour les études de vos enfants, un prêt auto, ou encore un prêt immobilier, sachez que les banques et les organismes compétents sont très regardants sur votre cote de crédit. À vrai dire, une bonne cote de crédit est essentielle à l’obtention de votre prêt. Sans elle, vous pourriez bien vous voir refuser l’argent nécessaire à votre projet. Mais, qu’est-ce que c’est qu’une bonne cote de crédit et comment l’obtenir ? On vous explique.

Une cote de crédit : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

Déjà, c’est quoi une cote de crédit ? Une cote de crédit est un numéro à trois chiffres qui est évalué par une agence d’évaluation du crédit. Ce numéro permet d’évaluer la probabilité que vous payiez vos mensualités de crédits en plus de vos autres factures dans les délais. Globalement, il pourrait s’apparenter au pourcentage d’endettement lors d’un prêt immobilier. Il s’agit du niveau de risque du prêt en fonction de votre situation financière. D’un score d’assurance pour les préteurs.

Généralement, on calcule la cote de crédit pour réaliser un prêt personnel ou pour des études, pour la consommation, pas vraiment pour l’immobilier. Mais, il arrive aussi que votre banque se base sur votre cote de crédit pour le calcul de votre prêt immobilier. D’où l’intérêt de le calculer, peu importe le type de crédit voulu.

Plus le chiffre de votre cote est élevé, plus il est bon et plus l’organisme de financement de votre projet aura confiance en vos capacités à rembourser le prêt.

Voilà pourquoi avoir une bonne cote de crédit est nécessaire pour obtenir votre prêt ou avoir accès à certains services, obtenir des produits de la part d’organisations financières. Si le numéro est trop bas, il se peut que l’organisme de financement vous refuse votre demande de crédit à cause de cette cote trop basse.

La cote de crédit est calculée par deux principales agences : Equifax et TransUnion. C’est auprès de ces agences que vous pouvez vérifier votre cote de crédit. Comment calculent-elles votre cote de crédit ? Tout simplement en surveillant vos habitudes de consommation et dépenses, vos habitudes de crédit. Les agences se basent sur les informations rendues publiques par les banques et les divers autres organismes des finances.

Qu’est-ce qu’une bonne cote de crédit pour obtenir un prêt ?

Et du coup, c’est quoi une bonne cote de crédit, celle qui vous permettra d’obtenir un prêt à coup sûr ? Si vous venez de découvrir votre cote de crédit et que vous ne savez pas si celle-ci est bonne ou non, voici quelques indicateurs.

Généralement, on considère que la cote de crédit est bonne à partir de 743. Certains organismes diront que votre cote doit être au minimum à 700 pour être considérée comme bonne. En fait, ce sont les organismes de financement qui déterminent si votre chiffre est suffisant pour eux.

Le barème d’évaluation va de 300 à 900. Plus votre cote penche vers 300, plus elle est mauvaise. Et plus elle penche vers 900, plus la cote de crédit est bonne.

Ces chiffres sont indicatifs et dépendent de l’organisme de prêts, des préteurs. Ce sont eux qui évaluent le risque et qui interprètent votre score. Néanmoins, assurez-vous toujours d’avoir une cote de crédit bonne ou très bonne, c’est-à-dire au minimum à 743. En dessous, vous risquez de ne pas obtenir votre prêt. Au-dessus de ce nombre, vous serez dans les meilleures conditions pour réaliser vos emprunts financiers.

Comment faire augmenter son score pour réaliser un prêt ?

Si vous avez dans l’idée de faire un prêt, dites-vous qu’il est primordial d’avoir une bonne cote de crédit. Mais, comment faire si ce n’est pas votre cas ? Y a-t-il un moyen d’augmenter son chiffre pour accroitre ses chances de réaliser un crédit personnel ?

La réponse est oui, vous pouvez rendre votre dossier plus attractif grâce à quelques bonnes pratiques. Et vous pouvez augmenter votre cote de crédit pour avoir un prêt plus facilement. Néanmoins, il vous faudra respecter quelques prérogatives. Qu’est-ce qui influe sur votre cote de crédit ?

Une bonne gestion de votre budget : payer vos factures à temps, ne pas finir à découvert tous les mois. Il faut toujours avoir un solde positif sur votre compte bancaire ou vos comptes en banque si vous en avez plusieurs. Dépensez moins que vous ne gagnez. Programmez vos paiements à l’avance sur votre compte en banque, cela peut vous aider et ne dépensez pas dans des choses inutiles avec votre carte.

Savoir économiser : placer de l'argent sur un Livret, par exemple.

Ne pas avoir de dettes ou de paiements non honorés. Votre solvabilité est une priorité.

Ne pas être en recouvrement.

Essayez de ne pas avoir de crédits en cours, ou veillez à avoir des antécédents de crédits positifs, avec des mensualités payées à temps.

Ne pas changer sa carte de crédit trop souvent, cela peut effrayer les préteurs.