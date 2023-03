Dois-je payer des frais bancaires si je suis à découvert ?

En 2022, 47 % des Français déclaraient être dans le rouge avant la fin du mois sur leurs comptes bancaires. Un taux qui se creuse d’année en année avec les augmentations des prix. De moins en moins de foyers arrivent à économiser et à gérer leur budget.

Mais le plus gros souci avec le découvert bancaire, ce sont les frais que vous devez payer en cas de dépassement de votre autorisation de découvert. Des frais qui peuvent être très élevés et vous faire tomber dans une boucle infernale. Ces frais n’aident pas à sortir de la situation de découvert, surtout si ce dernier est très important et se creuse tous les mois.

Je suis à découvert, dois-je payer des frais supplémentaires ?

La réponse est oui. Si vous êtes à découvert, vous devez payer des frais supplémentaires appelés agios. Vous ne les payez que si vous dépassez les 0 € sur votre compte, y compris dans votre autorisation de découvert. Le prix sera moins élevé dans votre autorisation, moindre à vrai dire. Certaines banques n’en font même pas payer si vous êtes dans votre autorisation.

L’autorisation est fixée par votre banque. En moyenne, les Français ont droit à 317 euros. Mais, ce peut être plus ou moins en fonction des banques, de votre situation financière ou de vos demandes à ce sujet.

Vous avez tout à fait le droit de demander d’augmentation de votre autorisation de découvert à votre conseiller bancaire. Mais, en fonction de vos finances et de leurs fluctuations mensuelles, il peut refuser cette hausse, voire restreindre votre autorisation de découvert. Les banques ont tout à fait ce droit.

Quel est le montant des agios en fonction de l’état de votre compte en banque ?

Si vous êtes avez un découvert inférieur à votre découvert autorisé, vous n’aurez pas grand-chose à payer. Par contre si vous dépassez, les frais seront bien plus importants. Si votre autorisation est fixée à 200 euros, vous paierez des frais fixés sur un taux propre à votre banque et à votre compte en plus à partir de -200,01 €.

Combien devrez-vous payer si vous dépassez cette autorisation ? Le taux à payer en fonction du montant du découvert ne peut pas être supérieur au taux d’usure. Il se situe en général entre 15 % et 20 % du montant.

Voici le calcul à faire : montant du découvert X nombre de jours X TAEG / 365

Exemple : pour un découvert de 100 euros pendant 15 jours, voici le calcul des agios à régler : 100 x 15 x le taux (imaginons qu’il est à 15 %, donc 0,15) / 365

Ici, pour cet exemple, cela nous donne donc environ 0,61 € d’agios. En général, les agios sont prélevés tous les trois mois.

Est-ce grave d’être à découvert si je ne paie pas de frais ?

Factuellement, ce n’est pas grave d’être toujours à découvert. Cela devient potentiellement grave si vous avez toujours des agios importants à payer, car cela ne vous aide pas à sortir de la zone rouge pour repasser dans le vert durablement. Le mieux demeure donc de ne jamais être à découvert avec des frais importants à payer, donc de rester dans son autorisation de découvert ou de ne pas être trop souvent à découvert.

Apprendre à gérer son budget en fonction de ses revenus peut également être utile pour se sortir de cette situation délicate. Être à découvert de petits montants quelques fois, ce n’est pas très grave, tant que vous remontez la pente. De gros montants tous les mois, c’est plus compliqué, mais pas infaisable.

SOURCE : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31423