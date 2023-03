Quelle est la femme la plus riche du monde ? Top 10 !

Forbes a récemment remis à jour la liste des personnes les plus riches du monde. Et, même si elles sont moins nombreuses, les femmes ont quand même une place importante dans la liste. Héritières ou entrepreneuses, elles se font une réputation dans leurs domaines d’activités. La raison ? Elles font en sorte non seulement de conserver leur fortune intacte, mais aussi à l’accroître. Pour notre part, nous vous révèlerons la femme la plus riche du monde via ce top 10, et comment chacune d’elles sont parvenues à leur fortune actuelle. Six d’entre elles vivent aux États-Unis, et les quatre autres sont issues des trois autres continents. Découvrons chacune d’elles !

Françoise Bettencourt Meyers

Selon Forbes, Françoise Bettencourt Meyers actuellement la femme la plus riche du monde dans ce top 10. Elle est une femme d’affaires française, écrivaine, pianiste et philanthrope. Sa valeur nette est estimée à 90 milliards de dollars américains !

Elle prend donc la première place de la femme la plus riche du monde dans notre Top 10 en héritant l’immense fortune de son grand-père Eugène Schueller. Ce dernier est le fondateur de L’Oréal, la célèbre société française réputée pour ses produits cosmétiques. Après le décès de sa mère en septembre 2017, la fortune de Françoise Bettencourt Meyers a triplé grâce à ses investissements par l’intermédiaire de Tethys Invest, la société holding familiale.

Alice Louise Walton

Alice Louise Walton rejoint la deuxième place de la femme la plus riche du monde en devenant l’héritière de Walmart Inc. Il s’agit d’une multinationale américaine, spécialiste du commerce de détail via une chaîne d’hypermarchés, de grands magasins à prix réduits et de magasins d’alimentation. Elle a également apporté des contributions notables au groupe conservateur Progress for America et à Restore Our Future.

Fille du fondateur de Walmart Inc. Sam Walton, la fortune d’Alice Walton est estimée à 65 milliards de dollars. Pour information, elle était la femme la plus riche du monde en 2020, mais elle a perdu sa place au profit de Françoise Bettencourt Meyers.

Julia Koch

De son nom complet Julia Margaret Flesher Koch, cette femme milliardaire a acquis sa fortune en héritant celle de son mari, David Koch, décédé en 2019. Ancienne présidente du conseil d’administration de la School of American Ballet, elle est actuellement présidente de la Fondation David H. Koch.

Elle est également une mondaine et une philanthrope reconnue. Avec son mari, elle a fait d’énormes dons à des institutions telles que le Lincoln Center, le Metropolitan Museum of Art et le Smithsonian Museum of Natural History. Elle figure à la troisième place du top 10 de la femme la plus riche du monde, avec une fortune estimée 60 milliards de dollars.

Mackenzie Scott

Cette femme est devenue la quatrième femme la plus riche du monde en raison de son divorce en 2019. Mackenzie Scott est l’ex-femme de Jeff Bezos, le grand patron d’Amazon. Elle détient également une action de 4 % dans l’entreprise. En divorçant avec Bezos, Mackenzie Scott a reçu en compensation la somme de 43,6 milliards de dollars !

À part son titre de femme la plus riche du monde, Mackenzie Scott est une romancière. Elle a d’ailleurs remporté l’American Book Award pour son premier roman The Testing of Luther Albright paru en 2005. En héritant une partie de la fortune de son ex-mari, elle devient la plus généreuse philanthrope de l’histoire. En moins de deux ans, elle a fait don de 12,5 milliards de dollars à plus de 1 250 organisations.

Actuellement, Mackenzie Scott est la fondatrice et directrice exécutive de Bystander Revolution, une organisation de lutte contre l’intimidation.

Jacqueline Mars

La cinquième place de la femme la plus riche du monde est attribuée à Jacqueline Mars. Elle est l’héritière de la société américaine de bonbons Mars, fondée par Audrey Ruth (Meyer), Forrest Mars, Sr. et Frank C. Mars. Elle est également la 18e personne la plus riche des États-Unis et l’habitante la plus riche de Virginie. Elle a rejoint Mars, Inc. en tant que présidente du groupe des produits alimentaires en 1982 et a pris sa retraite en 2001. Valeur nette : 31 milliards de dollars.

Gina Reinhart

De son nom complet Georgina Hope Rinehart, Gina est la présidente exécutive de Hancock Prospecting. Il s’agit d’une société privée d’exploration et d’extraction de minéraux fondée par son père, Lang Hancock. Elle est la sixième femme la plus riche du monde dans notre top 10, et également la personne la plus riche d’Australie. Sa fortune est estimée à 30 milliards de dollars.

Fait intéressant : depuis des années, elle est engagée dans une bataille judiciaire contre ses enfants adultes au sujet d’un conflit familial.

Miriam Adelson

Miriam Adelson est une médecin d’origine israélite et américaine. Elle est l’actuelle éditrice du journal Israel Hayom, et également un membre du conseil d’administration de l’université de Californie du Sud. Elle y siège en tant que membre votant.

Côté palmarès, elle a reçu, avec son mari, le prix Woodrow Wilson pour la citoyenneté d’entreprise en 2008. En 2013, elle a également reçu la citoyenneté honoraire de Jérusalem. En 2018, elle gagne la médaille présidentielle de la liberté. Avec une fortune estimée à 27,5 milliards de dollars, elle est la 44e personne la plus riche du monde et l’Israélienne la plus riche du World Richest Women 2023.

Susanne Klatten

Susanne Hanna Ursula Klatten est une milliardaire allemande. Elle est la femme la plus riche d’Allemagne et la huitième femme la plus riche de notre top 10 et la 65e personne la plus riche du monde. Susanne Klatten a également hérité de l’entreprise pharmaceutique et chimique Atlanta de son père, le propulsant au rang de milliardaire. Elle y siège en tant que membre du conseil de surveillance de l’entreprise, puis elle l’a transformée en une société d’envergure mondiale.

Susanne Klatten a également été nommée au conseil de surveillance de BMW avec son frère Stefan Quandt en 1997. Elle détient une action de 12,5 % dans BMW, puis de 19,2 % après la mort de sa mère.

En 2023, sa fortune personnelle est estimée à 25,2 milliards de dollars.

Iris Fontbona

Iris Balbina Fontbona González est la femme du magnat chilien Andrónico Luksic. Après la mort de ce dernier, elle devient l’héritière de son entreprise, Antofagasta PLC. Femme d’affaires aguerrie, elle est à la tête de la Banco de Chile, Madeco, un fabricant de produits en cuivre, le plus grand brasseur du pays, CCU, et une société de transport maritime, CSAV. Valeur nette : 22,8 milliards de dollars.

Iris Fontbona est la personne la plus riche du Chili, l’une des plus riches d’Amérique latine et la neuvième femme la plus riche du monde dans notre top 10. Et même après le décès de son mari, elle a non seulement réussi à faire prospérer l’entreprise familiale, mais aussi à lui faire atteindre de nouveaux sommets. Une vraie modèle !

Abigail Johnson

Abigail Pierrepont Johnson est une femme d’affaires milliardaire américaine. Elle est la petite-fille d’Edward C. Johnson II, le fondateur de la multinationale spécialisée dans la gestion d’actifs Fidelity Investments. Après le décès de son père Ned Johnson III, décédé en mars 2014, elle devient le PDG de l’entreprise. Elle y détient une participation estimée à 24,5 %. Elle est également membre du conseil d’administration de Breakthrough Energy Ventures, l’entreprise spécialiste de l’innovation dans les énergies durables.

La fortune d’Abigail Johnson s’élève à environ 22,6 milliards de dollars, ce qui fait d’elle la dixième femme la plus riche du monde dans notre top 10. Elle se classe également sixième sur la liste des femmes les plus puissantes du monde. Et en 2020, elle a été la personne la plus riche du Massachusetts.