Quel est le yacht le plus cher du monde ? Top 10 !

Il y a le simple yacht, et il y a le superyacht. Ces bateaux de luxe ne sont pas seulement un moyen de transport, mais un symbole de richesse. Ils servent également à montrer le statut social de son propriétaire. Il n’est donc pas étonnant que seule une poignée de personnes au monde les possèdent. Si vous voulez savoir quel est le yacht le plus cher du monde, ce top 10 est pour vous. Vous n’allez pas croire vos yeux en voyant le premier de la liste !

À la différence d’un yacht classique, les superyachts sont nettement plus grands et plus luxueux. Ils sont équipés de suites d’un confort exceptionnel, d’héliports, de théâtres, de salles de concert, de multiples piscines, de saunas et d’un éventail infini de commodités. Le tout est construit à partir de matériaux précieux, rares et de la plus haute qualité. Équipés de puissants moteurs, ces yachts fendent les mers à grande vitesse sans que leurs occupants ne ressentent la moindre gêne. Une œuvre d’art à prix élevé, que seuls les riches milliardaires du monde peuvent s’offrir…

Ceci étant dit, découvrons ensemble le yacht le plus cher du monde parmi les 10 mentionnés ci-dessous !

10. Al Said – 300 millions de dollars

Appartient à Haïtham ben Tariq, le Sultan d’Oman, l’Al Saïd est le septième plus long yacht et le dixième le plus cher du monde. Avec sa longueur de 159 mètres, il peut accueillir jusqu’à soixante-dix invités et plus de 154 membres d’équipage. Avec ses 15850 tonnes et son puissant moteur, il peut atteindre une vitesse de 47 km/h. L’Al-Saïd est l’œuvre de Lürssen, dont la construction a été achevée en 2008. Coût total : 300 millions de dollars, soit environ 280 millions d’euros.

Sa particularité ? Ce yacht abrite une gigantesque salle de concert, pouvant accueillir un orchestre de 50 musiciens !

9. Radiant – 320 millions de dollars

Construit en 2009, ce luxueux yacht se place au neuvième place de notre top 10 du yacht le plus cher. Il est la propriété d’Abdullah Al-Futem, un multimillionnaire des Émirats Arabes Unis.

Selon les statistiques, Radiant est le trente-deuxième plus grand yacht au monde. Il peut ainsi accueillir 20 invités et 44 membres d’équipage. En termes d’accommodation de luxe, il propose une salle de sport, un sauna, un hammam, une salle de massage, une salle de cinéma et un jacuzzi sur le pont. De quoi vous faire passer un séjour de rêve au tarif de 320 millions de dollars (environ 300 millions d’euros) !

Avec son extérieur en aluminium et ses ponts en bois de teck, Radiant marie luxe et sécurité. En effet, il semble que le yacht dispose d’un puissant canon à eau pouvant repousser d’éventuelles attaques de pirates.

8. Motor Yacht A – 323 millions de dollars

Adoptant les traits du destroyer furtif Zumwalt de la marine américaine, le Motor Yacht A figure parmi l’un des plus grands yachts de luxe. Ses 122 mètres de long abrite entre autres trois piscines (dont une à fond de verre) et une discothèque. Mais ce n’est pas tout : pour les milliardaires invités, un hangar à hélicoptères et une vedette rapide d’environ neuf mètres sont mis à leur disposition. Les 6 suites luxueux les accueillent également avec un somptueux restaurant une fois à bord.

Ce design et confort de haute qualité est l’œuvre de Blohm & Voss, d’après la conception de Martin Francis et Philippe Starck. Il appartient actuellement au milliardaire russe Andrey Melnichenko. Prix total de la bête : 323 millions de dollars, soit environ 302 millions d’euros.

Ci-dessous la vidéo :

7. Serene – 330 millions de dollars

Surnommé le « palais flottant« , Serene est élu septième yacht le plus cher du monde dans notre top 10. La raison ? Ses accommodations dignes d’un palais royal. Il met à disposition de ses occupants une salle de neige (oui!), un hammam, un cinéma en plein air, une piscine, un centre de beauté, une salle de piano, un club de plage et une piste de danse. Et ce n’est pas tout : parmi les luxueuses pièces sur le navire, il y a également une salle d’observation pour observer la vie marine. Un vrai palais flottant pour les 64 passagers que le navire peut accueillir à bord…

Construit en Italie en août 2011, Serene est signé Espen Oeino, un concepteur de yachts de renommée mondiale. Il appartient actuellement à Mohammed bin Salman, le prince d’Arabie Saoudite. Valeur du yacht : 330 millions de dollars (environ 310 millions d’euros).

Appréciez Serene dans la vidéo ci-dessous :

6. Dubaï – 350 millions de dollars

Quand vous entendez Émirats Arabes Unis, une chose viendra sûrement en tête : l’argent ! Eh oui, ce pays regorge de milliardaires en dollars, propriétaires des plus belles et des plus chères constructions de cette planète. C’est le cas du Dubaï, le sixième yacht le plus cher de notre top 10. Il appartient au Premier ministre des Émirats Arabes Unis et au dirigeant de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Son prix : 350 millions de dollars (environ 330 millions d’euros).

Le Dubaï est construit par Blohm & Voss, Andrew Winch et Platinum Yachts en 2006. Il mesure 161,8 mètres de long, et peut accueillir 155 invités, y compris les membres d’équipage. Vous trouverez à bord une piscine en mosaïque, plusieurs jacuzzis, des suites VIP, un pont à deux niveaux, un héliport et un escalier circulaire en verre. Ce dernier vous réserve un accueil des plus surprenantes : il change de couleur une fois éclairé.

Voici le Dubaï en vidéo :

5. Motor Yacht A+ ou Topaz – 527 millions de dollars

Attention ! Ne confondez pas ce yacht du Motor Yacht A, mentionné plus en haut dans cet article.

Anciennement connu sous le nom de Topaz, le Motor Yacht A+ est conçu par Philippe Stark et construit par l’architecte Martin Francis dans le chantier naval Blohm & Voss.

Côté capacité et accommodation, le Motor Yacht A+ mesure 147 mètres de long pour 21,5 mètres de large. Il est alimenté par deux moteurs diesel, fournissant assez d’énergie pour propulser ses 11 589 tonnes. Le yacht peut accueillir à son bord 14 invités et 42 membres d’équipage. Enfin, il est équipé d’un jacuzzi et une piscine sur le pont, deux héliports, un garage, une salle de fitness, une salle de cinéma et une grande salle de conférence.

Le Motor Yacht A+ appartient actuellement au vice-premier ministre des Émirats arabes unis, le cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Sa valeur s’élève à 527 millions de dollars, soit l’équivalent de 495 millions d’euros.

4. Azzam – 600 millions de dollars

En outre de figurer dans la liste du yacht le plus cher du monde, l’Azzam détient également le trophée du plus grand yacht privé du monde. Avec ses 179 mètres de long, ce yacht est un véritable mix de luxe, de technologie et de sécurité. Il est doté d’un système de défense antimissile, et propose une suite VIP entièrement à l’épreuve des balles.

On n’en sait pas grand-chose en ce qui concerne l’équipement intérieur…

L’Azzam est aussi réputé comme étant l’un des yachts les plus rapides de la planète. Ses deux turbines à gaz et ses deux moteurs diesel d’une puissance totale de 35048 kW lui permettent d’atteindre la vitesse de 35 km/h ! Il est actuellement la propriété de cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, l’émir d’Abou Dabi et le président des Émirats Arabes Unis. Son prix : 600 millions de dollars, soit environ 560 millions d’euros.

3. Streets Of Monaco 1,1 milliard de dollars

Oubliez vos millions, car nous allons franchir le cap du milliard de dollars à partir d’ici ! Le Streets Of Monaco est un yacht extravagant, décrit même comme étant une “ville flottante”. Il mesure 152 mètres et s’étend sur trois étages, reliés par un ascenseur privé.

Une fois à bord, vous trouverez des suites luxueuses avec un bureau, un salon et des terrasses avec jacuzzis. En outre, le yacht vous propose un barbecue, une mini-cascade et un café-bar offrant une vue sous-marine. En guise de décoration, il y a plusieurs miniatures des monuments les plus célèbres de Monaco tels que le casino de Monte Carlo ou encore l’hôtel de Paris.

Ce chef d’œuvre signé Opulent Yacht et Filthy Rich Boaters a un prix : 1,1 milliard de dollars, soit environ 1 milliard d’euros !

Nous vous laissons apprécier Streets Of Monaco en vidéo :

2. Eclipse – 1,5 milliard de dollars

Construit par Blohm & Voss à Hambourg, l’Eclipse se hisse à la deuxième place du plus grand et plus cher yacht du monde dans notre top 10. Il appartient à Roman Abramovich, l’ancien propriétaire de l’équipe de foot de Chelsea.

Côté accommodation, le yacht propose 24 cabines d’invités, deux piscines, plusieurs bains à remous, une salle de discothèque, deux héliports et un mini-sous-marin. Si vous êtes soucieux de votre sécurité, rassurez-vous : l’Eclipse dispose d’une suite équipée d’un système de détection de missiles et de fenêtres pare-balles. Un bouclier anti-paparazzi envoie également des lasers balayant les environs, éloignant les potentiels regards indiscrets…

Tout ce luxe est disponible au prix astronomique de 1,5 milliard de dollars, soit 1,4 milliard d’euros.

Voici un aperçu vidéo de l’Eclipse :

1.History Supreme – 4,8 milliards de dollars

On arrive à la première place avec History Supreme, le yacht le plus cher du monde. D’une valeur de 4,8 milliards de dollars (environ 4,5 milliards d’euros), il appartiendrait à Robert Kuok, fondateur de la chaîne Shangri-La Hotels and Resorts.

Ce yacht privé a une particularité propre à lui : sa coque est construite en or massif !

Ce véritable monument de luxe et d’excentricité est l’œuvre du célèbre designer de luxe britannique Stuart Hughes. Temps de construction : 3 ans. Ne mesurant qu’une trentaine de mètres, l’History Supreme se compose de 100 000 kg d’or massif et de platine. Vous y verrez également un véritable os de Tyrannosaurus Rex, monté sur un mur en roche de météorite. Enfin, un aquarium mural panoramique en or 24 carats et d’une bouteille de liqueur ornée d’un diamant rare de 18,5 carats orne la suite principale. De quoi faire tourner de l’œil son occupant…

Découvrez l’History Supreme en vidéo :