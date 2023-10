L’industrie cinématographique est un pilier majeur du divertissement moderne, après l’industrie du jeu vidéo. Les studios de production sont les pièces maîtresses de cette industrie, car ils sont ceux qui produisent les films, les séries et les émissions.

Aujourd’hui, on compte plus de 10 000 studios cinématographiques dans le monde, produisant chaque année des milliers de films et de séries TV. Alors que la plupart des studios de production se contentent de proposer du contenu pour leur marché local, les plus grands studios du 7e art produisent des films à l’échelle internationale.

DreamWorks Pictures

DreamWorks Pictures est un studio de production cinématographique détenu par Amblin Partners. La société a été fondée en 1994 par Jeffrey Katzenberg, Steven Spielberg et David Geffen, avec des productions cultissimes comme « Shrek », « Transformers » et « Gladiator ».

Au milieu des années 2000, DreamWorks était à son « prime », en remportant notamment trois Oscars du Meilleur Film et en générant des recettes au box-office de plus de 100 millions de dollars. Cependant, la firme a été vendue à Viacom en 2005, en raison de l’accumulation d’une dette de plus de 400 millions de dollars.

NBCUniversal détient désormais la firme, qui a été scindée en 2004. Elle a généré près de 79,1 millions de dollars de revenus en 2020, contre 915,9 millions de dollars en 2022.

Voici une liste des plus grandes réussites au box-office de DreamWorks Pictures :

Shrek 2 (441,2 millions de dollars)

Shrek (267,6 millions de dollars)

Saving Private Ryan (216,5 millions de dollars)

Madagascar (193,5 millions de dollars)

Gladiator (187,7 millions de dollars).

Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM)

Metro-Goldwyn-Mayer Studios, ou simplement MGM, est une maison de production américaine qui produit essentiellement des films et des émissions télé. L’entreprise a été fondée en 1924 et était à l’époque le plus grand et le plus prestigieux des studios cinématographiques.

La société MGM a été acquise, puis vendue à plusieurs reprises, avant de finalement déposer le bilan en 2010. Elle s’est toutefois remise de ses pertes et continue aujourd’hui ses activités en tant que studio de moindre envergure.

Metro-Goldwyn-Mayer Studios a produit au fil des décennies des classiques intemporels comme « Ben-Hur » et « GoldenEye ». La notoriété du studio est notamment arrivée dans les années ultérieures avec la création de la célèbre franchise « James Bond ».

Ci-dessous une liste des plus grands succès au box-office du studio MGM :

Gone with the Wind (3,44 milliards de dollars)

Skyfall (304,3 millions de dollars)

The Hobbit, An Unexpected Journey (303 millions de dollars)

Rocky IV (127 millions de dollars)

North by Northwest (9,8 millions de dollars).

The Weinstein Company

Les frères Harvey et Bob Weinstein ont fondé le studio en 2005, après que ces derniers ont quitté Miramax, qu’ils avaient fondée en 1979.

The Weinstein Company était à un moment donné le plus grand studio mini-majeur d’Hollywood. Ils produisaient d’ailleurs de nombreux films à succès comme « 1408 », « Derailed » et « Scream 4 ». Ils ont ainsi acquis une forte notoriété et la réputation de produire des films de qualité à fort potentiel commercial. Le film « Django Unchained » est leur film le plus rentable avec plus de 425 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

The Weinstein Company détient Dimension Films, alors achetée à Disney, et propriétaire de Miramax. Ils ont alors produit d’excellentes suites à certains titres du label comme « Scary Movie 4 », « Scary Movie 5 », « Scream 4 » et « Spy Kids: All the Time in the World ».

À la fin de l’année 2017, le studio a été secoué par des allégations de harcèlement sexuel à l’encontre de Harvey Weinstein. Le 19 mars 2018, il est licencié, et le studio dépose le bilan. Un groupe de capital-investissement privé nommé Lantern Capital remporte les actifs du studio lors d’une vente aux enchères. Juste un peu après la vente aux enchères, la société The Weinstein Company ferme définitivement ses portes.

Voici les meilleurs succès commerciaux du studio :

Django Unchained (425 millions de dollars)

The King’s Speech (138,7 millions de dollars)

Silver Linings Playbook (132 millions de dollars)

Inglorious Basterds (120,5 millions de dollars)

The Butler (116,6 millions de dollars).

20th Century Fox

20th Century Fox est une grande maison de production cinématographique américaine qui est une filiale de The Walt Disney Studios. Elle a été fondée en 1935 à Los Angeles, en Californie, et est à l’origine de nombreux blockbusters comme « Deadpool », « Predator », ou encore « X-Men », etc.

20th Century Fox possédait une branche spécialisée dans l’animation, nommée 20th Century Fox Animation. Cette division du studio a été créée en 1994 dans le but de concurrencer Walt Disney Animation Studio. En 1997, elle a notamment produit le classique « Anastasia » qui a été très acclamé par la critique. La production de ce film d’animation était tellement réussie que de nombreuses personnes le confondent avec un film de Disney. Il a rapporté plus de 140 millions de dollars contre un budget initial de 53 millions de dollars.

20 th Century Fox possède une autre filiale nommée Blue Sky Studios qui est à l’origine des plus grands succès de la société : « L’Âge de Glace », « Rio » et « Robots ».

Voici quelques productions notables du studio au box-office :

Avatar (2,7 milliards de dollars)

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace (1,02 milliard de dollars)

L’Âge de Glace 3 – Le Temps des Dinosaures (886,68 millions de dollars)

Bohemian Rhapsody (879,99 millions de dollars)

L’Âge de Glace 4 : La Dérive des Continents (879,76 millions de dollars).

Lionsgate

Lionsgate a été fondée en 1997 après l’acquisition de plusieurs petites installations de production et de distribution. Elle est la société de production cinématographique et télévisuelle mini-majeure la plus lucrative d’Amérique du Nord.

Lionsgate est connue pour la production de films comme « Kick-Ass », « The Hunger Games » ouencore la saga « Saw ». Elle détient également une filiale du nom de Summit Entertainment, qui est à l’origine de succès commerciaux comme « Twilight » et « Now You See Me ».

D’autres divisions et filiales sont aussi détenues par Lionsgate comme : Lionsgate Premiere, Roadside Attractions, Pantelion Films et Codeblack Films.

Voici les films les plus lucratifs de la société :

The Hunger Games (Catching Fire (424,6 millions de dollars)

The Hunger Games (408,01 millions de dollars)

The Hunger Games Mockingjay, Part 1 (337,1 millions de dollars)

The Twilight Saga Breaking Dawn, Part 2 (292,3 millions de dollars)

The Hunger Games Mockingjay, Part 2 (81,7 millions de dollars).

Paramount Pictures

Paramount Pictures a été fondée en 1923 et est détenue par le conglomérat médiatique ViacomCBS.

Le studio a produit certains des plus grands films de tous les temps. Leur film le plus réussi reste cependant « Titanic », qui a accumulé une recette mondiale de plus de 2 milliards de dollars. On cite également quelques franchises célèbres comme « Transformers », « Indiana Jones » et « Mission Impossible ».

En 2011, suite au départ de DreamWorks Animation de la société, la filiale Paramount Animation a été fondée. Cette filiale a alors pour but de poursuivre la production de longs métrages d’animation qui pourraient concurrencer les géants du marché que sont DreamWorks, Walt Disney et Pixar. Paramount Animation a rapporté plus de 30,2 milliards de dollars de recettes en 2020.

La maison mère, Paramount Pictures possède aussi d’autres filiales comme Paramount Home Media Distribution, Paramount Famous Productions, Nickelodeon Movies, MTV Films, etc.

Paramount Pictures est également à l’origine de plusieurs films qui ont marqué le 7e art comme « Le Loup de Wall Street », « Le Parrain » et « Top Gun ».

La liste des meilleurs films de Paramount Pictures au box-office :

Titanic (2,18 milliards de dollars)

Top Gun Maverick (1,47 milliard de dollars)

Transformers Dark of the Moon (1,12 milliard de dollars)

Transformers Age of Extinction (1,10 milliard de dollars)

Transformers Revenge of the Fallen (836,51 millions de dollars).

Universal Pictures

Universal Pictures a été fondée en 1923 et est le plus vieux studio cinématographique américain encore en activité. La société est actuellement détenue par Comcast via sa filiale NBCUniversal.

Au fil des années, l’entreprise a produit plus de 300 films. Certains deviendront même des classiques intemporels. On cite par exemple « Jurassic Park », « E.T l’extra-terrestre » et « Les Dents de la Mer », tous réalisés par le talentueux Steven Spielberg.

La société possède plusieurs divisions et filiales comme Universal Animation Studios. Cette division est d’ailleurs responsable de la création des films d’animation et des séries télévisées. Les plus connus sont « Le Petit Dinosaure et La Vallée des Merveilles », « Balto » et « Fievel et le Nouveau Monde ».

En 2007, Chris Meledandri crée la division nommée Illumination Entertainment. Celle-ci a généré plus de 3 milliards de dollars de recettes au box-office grâce à la franchise « Moi, Moche et Méchant ». Sans parler de la saga « Fast & Furious » qui fait partie des franchises les plus lucratives du 7e art.

Les autres divisions et filiales d’Universal sont : Universal Studios Home Entertainment, DreamWorks Animation, Focus Features et Working Title Films.

Universal Pictures au box-office, c’est :

Jurassic World ( 1,6 milliard de dollars)

Furious 7 (1,5 milliard de dollars)

The Fate of the Furious (1,2 milliard de dollars)

Minions (1,1 milliard de dollars)

Moi, Moche et Méchant 3 (1,03 milliard de dollars).

Walt Disney Studios

Walt Disney Studios est une filiale de The Walt Disney Company. Le studio est à l’origine d’excellents films qui, au fil des années, ont eu un impact important sur la culture populaire.

Fondée en 1923, la société a fait ses débuts dans les longs et courts métrages d’animation comme « Blanche Neige et les Sept Nains », « Le Roi Lion », « Peter Pan », etc.

Au fil des années, l’entreprise rachète ensuite d’autres grands studios de production comme Pixar, ESPN, ABC, LucasFilms et Marvel.

Grâce à ces rachats, Walt Disney Studios a réussi à sortir de nombreux films de haute qualité chaque année. La majorité de ces films ont d’ailleurs rencontré un énorme succès dès leur distribution. Dans les années 80, Walt Disney Studios entre dans le Big Six des studios cinématographiques hollywoodiens. Cela tenait grâce à une impressionnante collection de films premium produit par Touchstone Pictures.

Les meilleurs films Disney au box-office :

Star Wars : The Force Awakens (2,06 milliards de dollars)

Avengers : Infinity War (1,91 milliard de dollars)

The Avengers (1,51 milliard de dollars)

Avengers : Age of Ultron (1,40 milliard de dollars)

Black Panther (1,34 milliard de dollars).

Sony Pictures Motion Picture Group

Sony Pictures Motion Picture Group est une division de la société Sony Entertainment, qui elle-même fait partie du conglomérat Sony. La plus grande filiale du studio est Columbia Pictures, acquise en 1989 auprès de The Coca-Cola Company pour la somme de 3,4 milliards de dollars.

Aujourd’hui, Sony est un géant de la cinématographie, malgré quelques lacunes dans le domaine de la production. Et pourtant, l’entreprise est à l’origine de certains des plus grands films de la pop culture actuelle : « Spider-Man », « Men in Black » et « Resident Evil ».

Columbia Pictures permet à Sony de garder la tête haute. Cette filiale du groupe produit des films depuis 1924. Sans compter les autres divisions et filiales telles que : TriStar Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics, Sony Pictures Animation, Destination Films et Affirm Films.

La liste des meilleurs films au box-office de Sony Pictures Motion Picture Group :

Spider-Man : No Way Home (1,91 milliard de dollars)

Spider-Man : Far From Home (1,13 milliard de dollars)

Skyfall (1,11 milliard de dollars)

Jumanji : Welcome to the Jungle (961,63 millions de dollars)

Spider-Man 3 (894,86 millions de dollars).

Warner Bros.

Warner Bros. Entertainment a été créé en 1923 par les frères Warner : Albert, Harry Morris, Jack et Sam. Cette entreprise a ensuite créé certains des meilleurs films de l’industrie cinématographique comme « Harry Potter », « Matrix » et « Batman ».

D’origine polonaise, les frères Warner ont cependant commencé leur activité en projetant des films dans l’Ohio et Pennsylvanie. Ils investissent d’abord dans le cinéma au début des années 1900, avant de s’attaquer à la distribution de films.

Ils ont ensuite commencé à produire leurs propres films en 1913. En 1927, ils installent le siège de leur production à Hollywood, en Californie.

Au fil des années, Warner Bros. se développe et acquiert plusieurs filiales et divisions comme : New Line Cinema, Castle Rock Entertainment, Turner Entertainment, Warner Bros. Animation et DC Films.

Ci-dessous la liste des meilleures entrées au box-office des films de Warner Bros. Entertainment:

Harry Potter et les Reliques de la Mort – Part 2 (1,34 milliard de dollars)

The Dark Knight Rises (1,08 milliard de dollars)

The Hobbit – An Unexpected Journey (1,02 milliard de dollars)

The Dark Knight (1 milliard de dollars)

Harry Potter et la Pierre Philosophale (974,75 millions de dollars).