L’industrie du 7e art est en perpétuelle évolution, avec des sorties constantes que les cinéphiles doivent surveiller. Bien que le public ne soit pas réellement concerné par les recettes au box-office, il est toujours impressionnant de voir à quel point certaines franchises du cinéma peuvent rapporter de grosses sommes d’argent aux studios de production.

De plus, les chiffres au box-office existent pour indiquer aux studios quels films sont lucratifs et lesquels ne le sont pas. Cela est important pour étudier les futurs projets dans lesquels les studios de production pourraient investir.

Aujourd’hui, il existe plusieurs franchises cinématographiques qui sont bien ancrées dans l’histoire. Ces franchises ont marqué les cinéphiles tant sur leur impact sur la culture populaire que sur les milliards de dollars de recettes. Le site The Numbers, spécialisé dans les chiffres en rapport avec le cinéma, a notamment publié le top 10 des franchises les plus lucratives de l’histoire du 7e art.

X-Men (2000–2020)

« X-Men » est sans aucun doute la franchise qui a permis au genre des superhéros de s’imposer au cinéma au début du XXIe siècle. Les chiffres au box-office engendrés par cette franchise peuvent notamment étayer son importance dans le cinéma : plus de 6 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

Malgré quelques échecs, comme « Dark Phoenix » et son score de 22 % sur Rotten Tomatoes, la franchise a tout de même connu quelques succès notoires. On a par exemple eu « Logan » avec un score de 94 %.

Même si la franchise telle qu’on la connaît a été bouclée, les fans de superhéros gardent un souvenir chaleureux des débuts des X-Men avec Hugh Jackman. Ils étaient les seuls à régner à Hollywood avant l’arrivée de mastodontes comme Marvel et DCEU. La saga « X-Men » reste un précurseur dans le genre et continue aujourd’hui d’inspirer plusieurs réalisateurs de talent.

Après l’acquisition de la licence X-Men par Marvel, on attend la résurrection de la série au côté d’autres franchises du cinéma. Les mutants vont probablement grossir encore plus la recette du MCU.

Ci-dessous la bande-annonce du premier opus :

DC Extended Universe (2013–2023)

La Ligue des Justiciers fait partie des équipes de superhéros les plus célèbres au monde. L’univers de DC a toujours été en compétition avec Marvel. Cela dure depuis la première apparition des superhéros sous forme de bande dessinée. Aujourd’hui, c’est au box-office que les deux univers s’affrontent, tous deux proposant des personnages iconiques et divertissants.

Les héros de DC Comics se rassemblent souvent pour combattre diverses menaces. Bien que la Ligue des Justiciers ait eu de nombreux membres au fil des années, l’équipe a connu ses meilleurs jours lorsqu’elle se composait de la trinité de DC Comics : Superman, Batman et Wonder Woman.

Malheureusement, DC Comics n’a pas eu le même succès que son rival au box-office. Malgré quelques films bien accueillis par le public, DCEU reste 9e de ce classement avec une recette de 6,74 milliards de dollars récoltée au box-office mondial. Malgré son gros potentiel, il reste l’une des franchises le plus mal exploité au cinéma, comme la majorité des licences Marvel de chez Fox.

Cet échec commercial de la franchise s’explique notamment par la présence de certains films descendus par la critique. On peut par exemple citer « Shazam : La Fureur des Dieux » et « The Flash », ou encore le tout récent Blue Beetle. Selon les cinéphiles, le DCEU doit prendre une pause et prendre le temps de bien se rétablir.

Ci-dessous la bande-annonce de « Man of Steel », le premier film de la franchise DCEU :

Batman (1989 – 2022)

Batman fait partie des héros les plus appréciés des fans de comics. Le Chevalier Noir fascine par son esprit vif et ses talents d’enquêteur. Cela fait de lui l’antihéros le plus célèbre de la pop culture. Avec la sortie de « The Batman » en 2022, mettant en vedette Robert Pattinson et Zoe Kravitz, la franchise a regagné en popularité auprès des cinéphiles.

De plus, DC Comics ne cesse de se renouveler pour proposer à ses fans de nouvelles adaptations réussies de la série. Cela dure depuis maintenant près de 82 ans. L’engouement pour le rival de Marvel ne risque donc pas de s’estomper de sitôt.

La saga « Batman » confirme sa place de grande franchise du cinéma avec près de 6,84 milliards de dollars de bénéfices au box-office. Le Chevalier Noir de Gotham City continue donc de faire les beaux jours du studio Warner Bros., avec notamment une sortie prévue de « The Batman II » pour les années à venir.

Voici la bande-annonce du film le plus connu de la franchise, « The Dark Knight » :

Fast & Furious (2001–2023)

La franchise « Fast & Furious » est certainement l’une des franchises d’action modernes les plus lucratives. Avec plus de 7,3 milliards de dollars de recettes au box-office, la saga suit les aventures palpitantes d’un groupe d’amis qui se soutiennent dans l’adversité. Elle s’est fait une réputation auprès des cinéphiles en devenant de plus en plus grandiose et loufoque. Comme le dirait Dom Torreto, tout est possible avec la famille.

Le film le mieux noté de la franchise sur Rotten Tomatoes est « Furious 7 » avec une note de 91 %. À l’inverse, le film le moins bien noté est le tout premier de la saga « Fast & Furious » avec une note de 29 %.

La franchise existe depuis plus de deux décennies maintenant. Chaque opus propose toujours une nouvelle manière d’impressionner les spectateurs : cascades, bolides puissants, acteurs célèbres, etc. « Fast & Furious » est un concentré d’actions, idéal pour ceux qui aiment les expériences cinématographiques amusantes sans trop de réflexion.

Voici la bande-annonce du premier film :

The Avengers (2012–2019)

La popularité du « MCU » n’est plus un secret pour personne. Toutefois, il est impressionnant de constater que seulement quatre films ont pu générer, à eux seuls, plus de 7,76 milliards de dollars de recettes au box-office. « Avengers: Endgame » a réussi à récolter à lui seul près de 2,7 milliards de recettes.

Ces chiffres ne feront sans doute qu’augmenter avec les sorties prochaines de « Avengers: The Kang Dynasty » en 2026 et « Avengers: Secret Wars » en 2027. Même le film le moins bien noté de la tétralogie sur Rotten Tomatoes, « Avengers: L’Ère d’Ultron », obtient une note honorable de 76 %. Le mieux noté est bien évidemment « Avengers: Endgame », avec une note admirable de 94 %.

Ces films figurent parmi les meilleures œuvres de superhéros jamais réalisées. Ils restent aussi l’une des plus grandes franchises du cinéma, même au sein du MCU. Ils ont secoué l’industrie du divertissement lors de leur sortie, permettant à Marvel Studios de s’imposer comme un véritable leader sur le marché hollywoodien.

Voici la bande-annonce du premier film « Avengers » :

James Bond (1962 – 2021)

Le plus célèbre des agents secrets a été interprété par de nombreux acteurs au fil des années. On retrouve Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

La majorité d’entre eux ont notamment connu leur première réussite à Hollywood grâce à leur interprétation de l’agent 007. Entre 1962 et 2021, plus de 27 films « James Bond » ont été réalisés. Au total, ils ont généré plus de 7,9 milliards de dollars de recettes dans le monde entier.

Les films d’espionnage ont toujours été passionnants à regarder, mais aucune franchise n’égale « James Bond » dans ce domaine. Elle est sans aucun doute la saga la plus connue du genre. Les différentes spéculations concernant la recherche du prochain interprète du personnage témoignent bien de la longévité de la franchise.

Sur Rotten Tomatoes, les critiques acclament la franchise pour sa créativité constante et ses réinventions pour suivre les tendances actuelles. Malgré quelques échecs comme « Casino Royale » de 1967 (26 %), on peut néanmoins trouver des classiques du genre tels que « Goldfinger » avec un score impressionnant de 99 % sur la plateforme.

Voici la bande-annonce du dernier volet de la saga, « No Time To Die » :

Spider-Man (2002–2023)

Il faut savoir qu’une bonne partie des nombreux milliards récoltés par la franchise « Spider-Man » appartiennent également au « Marvel Cinematic Universe ». Cependant, l’Homme-Araignée mérite tout de même une mention spéciale pour l’impact qu’il a eu sur la pop culture au début des années 2000.

Spider-Man est une des franchises de cinéma les plus lucratives au box-office. Cela débute avec la trilogie de l’époque de Tobey Maguire en 2002. Maintenant, avec Marvel Studios aux commandes et Tom Holland dans le costume de l’Homme-Araignée, la licence ne cesse de s’accroître. Elle atteint des sommets vertigineux. Le film « Spider-Man : No Way Home » témoigne par ailleurs de son succès avec près de 2 milliards de dollars de recettes au box-office mondial à lui tout seul.

La franchise possède également d’excellents films d’animations 3D comme « Spider-Man : Into The Spider-Verse » et « Spider-Man: Across The Spider-Verse », qui aura bientôt une suite.

Au total, la franchise « Spider-Man » aura récolté à elle seule plus de 8,2 milliards de recettes.

Voici la bande-annonce du premier opus de la saga, « Spider-Man » de Sam Raimi :

Harry Potter (2001–2011)

L’univers de la fantasy est très vaste avec de grands noms comme « Le Seigneur des Anneaux » ou « Le Hobbit ». Cependant, rien n’égale le géant qu’est « Harry Potter » dans ce domaine et ses 9,6 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

Le succès des romans « Harry Potter » a notamment contribué à celui des adaptations cinématographiques de Warner Bros. au début des années 2000. Les 11 films de la franchise (comptant bien sûr les spin-offs « Fantastic Beasts ») ont permis à la franchise de s’imposer au cinéma comme l’une des principales franchises de tous les temps. Chaque réalisateur a apporté sa touche personnelle au style et à la narration, faisant de « Harry Potter » la saga la plus riche au monde en termes de créativité.

Rotten Tomatoes a des opinions variées sur chaque volet de la série, avec des scores tels que 36 % pour « Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald », tandis que la conclusion de la série originale « Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 » a obtenu 96 %.

Voici la bande-annonce du dernier opus de la saga :

Star Wars (1977–2019)

La franchise « Stars Wars » compte onze films ayant généré plus de 10,3 milliards de dollars de recettes, et qui ont tous été nominés aux Oscars. Cela est amplement suffisant pour témoigner du succès critique et commercial de cette saga mythique de la science-fiction moderne.

Grâce à son talent unique, George Lucas a réussi à créer un véritable mouvement culturel au milieu des années 70. Avec trois trilogies distinctes et une nouvelle trilogie prévue, « Star Wars » est indéniablement l’une des sagas cinématographiques les plus lucratives n’ayant jamais existé.

Toutefois, comme les franchises au cinéma, « Star Wars » n’est pas à l’abri des mauvaises critiques, comme « Star Wars: The Clone Wars » qui a reçu une note médiocre de 18 % sur Rotten Tomatoes. Toutefois, le fait demeure que la saga a révolutionné le genre science-fiction avec des classiques tels que « The Empire Strikes Back » et sa note de 94 %.

Le lien du trailer de « The Empire Strikes Back » disponible ci-dessous :

Marvel Cinematic Universe (2008–2023)

« Marvel Cinematic Universe » ou « MCU » a est de loin la franchise cinématographique la plus rentable de l’histoire du cinéma, avec près de trois fois plus de recettes que « Stars Wars » au box-office : 29,5 milliards de dollars générés dans le monde entier. Le « MCU » a atteint une ampleur si grande, qu’il est pratiquement impossible de surpasser un tel succès, même dans les années à venir.

Cette réussite n’est pas surprenante, car Marvel Studios a totalement révolutionné la manière dont fonctionnent les franchises cinématographiques. En effet, le studio a tout un plan de films et de phases, qui s’étend jusqu’à ce que cet univers se termine et que le suivant commence. Une manière très intelligente de continuer d’étendre l’univers Marvel à travers les décennies à venir.

Toutefois, cela ne veut pas dire que chaque film est un succès critique et commercial. « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » a par exemple reçu la note moyenne de 46 %, contre des phénomènes culturels comme « Black Panther » et sa note de 96 %.

Une chose est sûre : aucune franchise n’a jamais réussi à connaître un tel succès financier.

Voici la bande-annonce de « Iron-Man », le premier film de la franchise :