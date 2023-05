Quel est le film le plus vu de tous les temps ? Top 10 !

Certains films ont eu tellement de succès qu’ils sont forcément devenus cultes. Parmi eux, 10 films parmi les plus vus dans le monde entier. Des succès au Box-Offixe qui ont soulevé des milliards de dollars dès leur sortie. Quel est le film le plus vu de tous les temps ? Voici le top 10.

NB : tous les chiffres de recettes datent de début 2023.

Film le plus vu de tous les temps : Avatar, le film de James Cameron sorti en 2009

Le film le plus vu de tous les temps est, sans trop de surprise, le film Avatar réalisé par James Cameron et sorti en 2009. Le premier film de la saga Avatar a été un tel succès que le film américain a permis de soulever 2 923 706 026 $ de recettes. Le premier opus des aventures de Jack Sully et des Na’vi est une vraie pépite dans le milieu de la science-fiction, un film à voir au moins une fois dans sa vie !

Avengers : Endgame par Anthony et Joe Russo sorti en 2019

Dans l’univers Marvel, nous retrouvons un film qui a également eu beaucoup de succès. Il s’agit d’Avengers : Endgame. Le film est le plus vu de toute la saga des Avengers. Sorti en 2019, cet opus a engendré 2 799 439 100 $ de recettes. Il faut dire que tout le monde attendait avec impatience ce film après le final de l’opus précédent. Alors forcément, tous les fans des héros des Avengers se sont pressés au cinéma pour voir la suite.

Avatar : La Voie de l’eau par James Cameron et sorti en 2022

James Cameron a frappé fort avec son second film Avatar. La Voie de l’eau était un des films les plus attendus. Il faut dire que les fans d’Avatar ont attendu de 2009 à 2022 pour découvrir la suite et les merveilles aquatiques de Pandora. Le film américain n’a pas encore réalisé tous ses chiffres puisqu’il vient tout juste de sortir sur les plateformes de streaming. Mais, à ce jour, Avatar : La Voie de l’eau a permis de réaliser 2 319 380 773 $ de recettes.

Film le plus vu : Titanic de James Cameron, film sorti en 1997

Décidément, ce réalisateur fait des chiffres monstrueux. Il faut dire que le film Titanic est un mastodonte dans le monde du cinéma. Issu de faits réels, le film sorti en 1997 a rassemblé de nombreux spectateurs et il continue de faire du chiffre encore aujourd’hui. James Cameron a le don de rendre tous les films qu’il fait intemporels, et c’est encore ici le cas avec Titanic, comme avec Avatar de 2009. Titanic arrive donc en quatrième position de ce classement des films les plus vus, avec 2 264 577 439 $ de recettes.

Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force par J. J. Abrams et sorti en 2015

Les fans de Star Wars peuvent souffler : l’un des films de la saga de space opéra se trouve dans le classement. Arrivé en 5e place, nous retrouvons donc Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force, sorti en 2015. Le film a réussi à faire gagner à la production 2 071 310 218 $.

Avengers : Infinity War sorti en 2018 et signé Anthony et Joe Russo

Autre film Avengers qui a eu beaucoup de succès : Avengers: Infinity War. Là aussi, les fans l’attendaient avec impatience. Sorti en 2018, le film a permis de soulever 2 052 415 039 $ de recettes. Un très beau chiffre qui n’étonnera personne étant donné le succès de cet opus.

Spider-Man : No Way Home de Jon Watts sorti en 2021

On continue dans l’univers des superhéros. Arrivé en 7e position de ce top, nous retrouvons le film Spider-Man : No Way Home. Nous y retrouvons ici le jeune Tom Holland dans le rôle de Peter Parker. Le film n’est pas le plus vu de tous les temps, mais il fut le film Spider-Man qui a eu le plus de succès, surpassant les films avec Andrew Garfield ou les premiers avec Tobey Maguire. 1 921 847 111 $ de recettes pour ce film !

Film le plus vu : Jurassic World de Colin Trevorrow et sorti en 2015

Le premier film Jurassic World a eu bien plus de succès que les Jurassic Parc, c’est étrange mais vrai. Le film qui introduit l’Indominus Rex a soulevé 1 671 537 444 $ de recettes. Le premier film Jurassic Park a effectivement fait un chiffre inférieur avec 1 029 154 982 $.

La version du Roi Lion sorti en 2019 et signé Jon Favreau

Le film du Roi Lion Disney n’a pas eu autant de succès que le Roi Lion de 2019 apparemment. Pour cause, le film arrive en 9e position au classement avec un total des recettes en 2023 de 1 663 075 401 $.

Avengers de Joss Whedon sorti en 2012

Enfin, en 10e position, nous retrouvons le tout premier film Avengers. En effet, le film a quand même eu beaucoup de succès malgré qu’il soit le premier à sortir. Il a réussi à soulever 1 520 538 536 $ de recettes. Il n’est donc pas le film le plus vu de tous les temps, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Néanmoins, il est actuellement le 10e film le plus populaire du monde.

Mentions honorables : le film le plus vu de tous les temps

Fast and Furious 7.

Top Gun : Maverick.

La Reine des neiges 2.

Black Panther.

Harry Potter et les Reliques de la Mort : Partie 2.

Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi.

Jurassic World: Fallen Kingdom.

La Reine des neiges.

Fast and Furious 8.

Iron Man 3.

Super Mario Bros. le film.

Captain America: Civil War.

Skyfall.