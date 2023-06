Glass Onion : avez-vous vu ce super film avec Daniel Craig et Edward Norton ?

Sorti en 2022 sur la plateforme de streaming Netflix, le film « Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés » n’a pas beaucoup fait parler de lui, malgré un casting extraordinaire. Mais, pour ceux qui l’ont vu, ce fut un vrai succès. Pour cause, ce thriller humoristique fait intervenir de nombreux acteurs très connus, singuliers, le tout dans un mystère qui tient en haleine tous les spectateurs, apprentis détectives que nous sommes. Mais, ce film vaut-il le coup d’être vu ? Voici les points positifs et négatifs, selon nous.

Glass Onion : de quoi parle le film actuellement diffusé sur Netflix ? (Sans spoilers)

Réalisé par Rian Johnson, le réalisateur de certains épisodes de « Breaking Bad » ou encore des films « Une arnaque presque parfaite » et « Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi », le film Glass Onion est la suite du thriller policier « À couteaux tirés ». Mais ce second opus peut tout à fait se regarder sans avoir vu le premier. Un troisième film a été signé par Netflix, d’après nos informations.

La résolution d’un meurtre sur une île privée, vraiment Agatha Christie

Le film parle d’un célèbre et très riche homme, Miles Bron, incarné par Edward Norton (Fight Club). Ce dernier est le « créateur » de la très grande entreprise Alpha Industries. En pleine pandémie de Covid-19, ce dernier fait envoyer 5 boîtes à ses amis de longue date. Des casse-têtes qui renferment une invitation à venir sur son île privée pour participer à un jeu grandeur nature : une sorte de Cluedo dans lequel il va falloir élucider le faux meurtre de Miles.

Pour cela, il invite ses amis Claire Debella (Kathryn Hahn), Birdie Jay (Kate Hudson), Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr.) et Duke Cody (Dave Bautista). La première est politicienne, la seconde est top-modèle, le troisième travaille pour Alpha et le dernier est influenceur sur Twitch.

Un faux meurtre pour un vrai meurtre

Mais, à l’arrivée sur l’île privée de Miles, deux autres invités font leur apparition : Andi, réelle créatrice d’Alpha et ennemie jurée du groupe d’amis, et le célèbre détective privé Benoit Blanc, joué par Daniel Craig (James Bond). Ces deux derniers semblent aussi avoir reçu une boîte.

Très vite, Miles les met dans le bain et le jeu commence. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu puisque quelqu’un va vraiment essayer de tuer Miles. Mais qui dont ? Ses « amis » auraient-ils finalement des vraies raisons de lui en vouloir ? Benoit Blanc prend l’affaire en main, le tout sur un ton satirique et réflexif.

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries avec Zendaya

Avis : faut-il regarder Glass Onion ?

Un ton humoristique totalement réussi grâce à la réalisation, mais aussi aux jeux d’acteurs de tous les personnages. Le casting nous a réellement séduits et le côté satirique du film est très bien exécuté, sans être kitch, grâce aux acteurs.

totalement réussi grâce à la réalisation, mais aussi aux de tous les personnages. Le casting nous a réellement séduits et le côté satirique du film est très bien exécuté, sans être kitch, grâce aux acteurs. Des plots twist qu’on ne voit pas venir. Nous n’aimons pas les films à énigme où le spectateur enquête en même temps que les personnages où il n’y a pas de surprises. Là, Glass Onion réussit ce coup en nous immergeant vraiment dans l’enquête, nous devenons détectives , avec notamment des retournements intéressants et insoupçonnés.

qu’on ne voit pas venir. Nous n’aimons pas les films à énigme où le spectateur enquête en même temps que les personnages où il n’y a pas de surprises. Là, Glass Onion réussit ce coup en nous immergeant vraiment dans l’enquête, , avec notamment des retournements intéressants et insoupçonnés. Tout un côté symbolique que nous avons beaucoup aimé aussi. Nous partons sur un faux meurtre pour déboucher sur un vrai, chose qui était prévisible, mais sa manière d’être amenée est très intéressante au vu du passif des personnages. De plus, le concept de l’oignon de glace se prêtait parfaitement aux morales de l’histoire.

que nous avons beaucoup aimé aussi. Nous partons sur un faux meurtre pour déboucher sur un vrai, chose qui était prévisible, mais sa manière d’être amenée est très intéressante au vu du passif des personnages. De plus, le concept de l’oignon de glace se prêtait parfaitement aux morales de l’histoire. Spéciale mention à Daniel Craig car notre cher James Bond joue un détective, donc c’est un petit clin d’œil à son rôle dans Skyfall par exemple. Mais, surtout, l’acteur a un jeu incroyable dans ce film, il réussit à nous faire douter de son rôle, nous fait rire, et nous épate avec le talent de son personnage pour les enquêtes.

VOIR AUSSI : Snowpiercer : une série SF très originale à regarder sur Netflix

Pourquoi zapper Glass Onion ?

Un film qui apparaît comme un peu décevant quand on a vu le premier film . Effectivement, beaucoup de spectateurs n’ont pas apprécié ce changement de direction artistique dans ce second opus. Un film « netflixisé » , selon eux.

. Effectivement, beaucoup de spectateurs n’ont pas apprécié ce changement de direction artistique dans ce second opus. Un film , selon eux. Une fin un peu bâclée , selon nous. Les retournements sont réellement bien pensés, mais on dirait que la réalisation a voulu rucher le final. Est-ce parce qu’il va y avoir un troisième film ? Ce qui apparaît, c’est que la fin a été rushée pour être prête pour le festival du film de Toronto pour sa première en 2022.

, selon nous. Les retournements sont réellement bien pensés, mais on dirait que la réalisation a voulu rucher le final. Est-ce parce qu’il va y avoir un troisième film ? Ce qui apparaît, c’est que la fin a été rushée pour être prête pour le festival du film de Toronto pour sa première en 2022. L’identité du meurtrier que nous recherchons est extrêmement prévisible. Les retournements de situation, les retournements de rôles sont impressionnants, mais nous savons aussi très rapidement qu’il y aura un vrai meurtre et qui en est l’auteur. Et ce, dès les premières minutes du film.

Bande-annonce : découvrez le trailer du film dès maintenant

Alors, vous allez regarder Glass Onion ce soir ? Si vous l’avez déjà vu, n’hésitez pas à donner votre avis constructif en commentaires pour aiguiller au mieux nos lecteurs. Et si vous ne savez toujours pas quoi regarder, nous avons un autre film dans le même genre à vous proposer. Il s’agit du film satirique de science-fiction « Don’t Look Up » avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, mais aussi Cate Blanchett et plein d’autres acteurs très connus.