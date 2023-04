Control Z : Vous avez aimé Gossip Girl ? Vous aimerez peut-être aussi cette série !

Sortie en mai 2020, la série mexicaine Control Z est une vraie pépite sur Netflix, surtout si vous aimez les mystères et les séries sur le hacking. Destinée à un public adolescent et jeune adulte, ce show actuellement composé de 3 saisons et de 24 épisodes est très sous-coté encore et mériterait certainement plus d’attention. Surtout si vous avez aimé des séries comme Gossip Girl ou Elite.

Control Z : de quoi parle cette série diffusée sur Netflix ?

La série Control Z parle de la jeune Sofia, une adolescente un peu à part, peu populaire dans son lycée. Solitaire et très observatrice, cette dernière va se découvrir une véritable passion pour les enquêtes lorsqu’un mystérieux hacker va commencer à faire parler de lui parmi les élèves et les professeurs. Pour cause, ce fameux hacker anonyme sème le trouble parmi toutes les personnes de l’établissement scolaire, jusque dans les familles des élèves.

Appelé @Toussessecrets, le hacker menace effectivement de dévoiler tous leurs secrets les plus intimes et inavouables grâce à son compte Instagram. Une affaire qui va très loin, surtout lorsqu’un élève perd la vie à cause de son pouvoir sur les élèves.

Sofia va se donner pour but de percer le mystère du hacker et de trouver son identité pour tenter de stopper ses activités. Pour cela, elle va vite se rendre compte qu’elle ne peut faire confiance à personne. Une enquête qui va la mener vers des épisodes de paranoïa, mais aussi vers des travers insoupçonnés.

Pour les amateurs de Gossip Girl, Elite et de Mr Robot

Si vous avez aimé la série Elite, cette série est parfaite pour vous car l’ambiance est très rapprochée. Surtout au niveau des histoires entre élèves, des dramas, des relations et des questionnements que soulèvent la série. Nous y avons de nombreux thèmes abordés : l’orientation sexuelle, les agressions et les traumatismes, le deuil, l’amour, la trahison, la peur de perdre quelqu’un, le harcèlement, les travers des réseaux sociaux, la sexualité, la moralité, l’adultère, etc.

Vous aimerez aussi cette série si vous êtes un fan de hacking forcément. Nous suivons effectivement la trace d’un hacker et les retournements de situation sont assez similaires à la série Mr Robot, l’univers aussi d’ailleurs. En passant, Sofia a un petit air du personnage principal de Mr Robot. Par ailleurs, Control Z parle de hacking, puisque le hacker se sert d’images volées, de messages dérobés, etc.

Vous l’aimerez aussi si vous avez aimé Gossip Girl puisque, comme Elite, les intrigues sont assez similaires. Nous suivons des adolescents avec leurs histoires. Mais pas que. Forcément, le hacker ressemble beaucoup à Gossip Girl. Sauf que lui dévoile les secrets des autres et les poussent à agir sur Instagram. Gossip Girl, c’est sur son blog. Là aussi, les personnages enquêtent sur cette mystérieuse figure.

Nous pourrions aussi citer une autre série dans le genre de Gossip Girl et de Control Z : Pretty Little Liars, avec le fameux « A » qui menace le groupe de fille de révéler leurs secrets.

Les raisons de regarder ou de zapper Control Z

Raisons de regarder Control Z Raisons de zapper Control Z Le mystère : nous cherchons en même temps que les personnages qui est le hacker. Des personnages parfois un peu trop stéréotypés. La multitude de sujets abordés, dont des très sensibles. La série permet la réflexion, l’identification et la sensibilisation. Le jeu d’acteur qui, parfois, est un peu décevant. Les plots twists ! Il y a de vraies intrigues qui sont imprévisibles. Sofia qui, au fil des saisons, devient vraiment énervante par moments. On ne comprend pas toujours ses réactions.

Alors, vous allez regarder cette série ? Si vous l’avez vu, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, que votre avis soit négatif ou positif !