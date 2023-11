Preacher : avez-vous vu cette série complètement délurée ?

La série Preacher est sorti il y a très peu de temps, en 2023, sur Netflix, après avoir été publiée en 2016 sur Amazon Prime Video. Découvrez maintenant l’univers complètement étrange, fantaisiste et sans tabou de cette série américaine créée par les créateurs de The Boys, Seth Rogen, Evan Goldberg et Sam Catlin.

De quoi parle la série Preacher ?

Preacher est une série constituée de 4 saisons, terminée, sortie pour sa première saison en 2016. L’histoire est basée sur les comics éponymes du scénariste britannique Garth Ennis. Une série d’ailleurs très canonique avec les livres.

Nous suivons les aventures d’un pasteur au passé très lourd et très atypique pour un homme de foi. Jesse Custer officie dans l’église qui appartenait à son père et qu’il lui a légué lorsqu’il a perdu la vie. Lui ayant fait la promesse de faire le bien autour de lui et de croire en Dieu, Jesse a donc marché dans les traces de son père après une autre tragédie qui a secoué sa vie.

Sauf qu’un jour, un événement inattendu lui tombe dessus : un être unique et surnaturel tombe sur la Terre et arrive dans son corps. Appelé Genesis, cette créature qui visiblement a choisi Jesse pour résider sur la planète, est en fait l’enfant d’un démon et d’un ange.

Car oui, Jesse va apprendre dans le même temps que les démons et les anges, mais aussi le Paradis et l’Enfer existent. Et s’il n’y avait que ça… Genesis lui offre un pouvoir incroyable : uniquement grâce à sa voix, Jesse est capable de forcer ceux qui l’entendent à faire ce qu’il veut.

Pour Jesse, Genesis est un cadeau de Dieu, il a été choisi. Sauf que d’autres personnes convoitent son pouvoir. Jesse va donc décider de partir en quête de réponses auprès de… Dieu, lui-même. Il sera accompagné de son ex-compagne, la délurée Tulipe O’Hare et le vampire (oui vampire) Cassidy.

Une série ironique à dévorer sans limite

Une super série à la fois ironique, gore, drôle, dramatique, mais aussi complètement atypique. Nous avons adoré toute cette histoire de Dieu, de Satan, et des créatures comme les vampires, qui sont finalement introduits de manière très décalée.

Les grandes puissances de ce monde dans la religion et les mythes sont tournés en dérision. Et finalement, beaucoup de questionnements s’ensuivent sur la foi. Nous vous la conseillons totalement si vous aimez un peu l’humour grotesque, burlesque, associé au gore et au pathétique.

Bande-annonce :

Bande-annonce :

Alors, vous allez regarder la série Preacher ce soir ?