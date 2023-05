To The Lake : avez-vous vu cette série russe apocalyptique sur Netflix ?

Après le film de science-fiction « Don’t Look Up » avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep, c’est reparti sur la pente SF et toujours sur la plateforme de streaming Netflix. Cette fois-ci, nous allons vous présenter une série qui a eu très peu d’audience pour le moment. Il s’agit du thriller russe « To The Lake« .

Cette série composée, pour le moment, de 2 saisons vous plaira peut-être si vous aimez les séries et les films de science-fiction dans le style apocalyptique ou post-apocalyptique (post-apo). On vous la fait découvrir maintenant.

Résumé : De quoi parle la série To The Lake ?

La série To The Lake se passe en Russie et plus précisément dans une ville non loin de la capitale, Moscou. Dans la grande ville, un virus très dangereux et non identifié est en train de se rependre. Au contraire d’une série de zombies, le fameux virus tue les contaminés, mais il ne les fait pas spécialement devenir fou.

Néanmoins, la problématique est la même : il s’agit d’une épidémie meurtrière et le virus se répand très vite, avec un simple contact. Une situation qui laisse évidemment place à la paranoïa qui mènera d’ailleurs certaines personnes à mourir, même si elles n’étaient pas malades, uniquement par « prévention ».

Face à une telle situation, le gouvernement russe et l’armée ont décidé d’emmener des gens dans des camps pour les mettre en quarantaine. Sauf que cette mesure de protection n’est pas vraiment ce qui était annoncé. Devant une telle galère, la famille d’Anna et de Serguei tente alors de fuir avec le fils de celle-ci, autiste, Misha. Ils partent alors en quête d’un lieu censé être en sécurité qui se trouverait sur un lac d’après le père de Serguei.

Avec eux, ils emmèneront le fils de Serguei et son ex-femme Irina, mais aussi ses voisins Lyonya et sa jeune compagne enceinte Marina ainsi que sa fille délurée Polina. Le petit groupe fera également de nombreuses rencontres, pas toutes très sympathiques. Le but ? Trouver ce lieu de paix et échapper à différents obstacles durant ce long voyage entre : la maladie, les pillards, l’armée qui semble déterminée à en finir avec le virus, les trahisons par intérêts…

Le trailer de la série To The Lake :

Une série russe de SF qui tient en haleine

Si vous cherchez une bonne série apocalyptique qui parle d’un virus qui attaque l’humanité, To The Lake vous plaira certainement. Contrairement à The Last of Us ou à The Walking Dead, pas de zombies au programme, mais une maladie un peu plus réaliste qui est tout simplement meurtrière. Les contaminés meurent en seulement quelques jours une fois cette mystérieuse maladie contractée.

Une originalité forcément puisque nous sommes bien habitués aux scénarios avec des sortes de zombies ou des gens qui deviennent fous. Là, les malades semblent ailleurs, mais pas vraiment des zombies qui attaquent les autres. D’ailleurs la maladie se transmet comme le Covid, avec les postillons, le contact physique et non par morsure.

Pendant tous les épisodes et ces deux saisons, To The Lake sait nous tenir accroché à notre écran pour connaitre la suite. Non seulement pour connaitre le sort réservé au petit groupe que nous suivons, mais aussi pour découvrir comment le gouvernement et l’armée gère cette crise. Nous sommes également impatients de découvrir ce fameux endroit sur le lac vers où se dirigent les protagonistes.

TW : Attention à vous tout de même, cette série contient quelques scènes qui peuvent être choquantes (exécutions, viols…).

Avis : Raisons de regarder ou de zapper To The Lake

Raisons de regarder To The Lake Raisons de zapper To The Lake Une série apocalyptique très originale face aux séries de zombies que nous connaissons. Des scènes dérangeantes, choquantes et violentes à certains moments. Un beau décor avec la neige, le tournage en Russie change du tournage en Amérique. Un début très long à mettre en place. Des personnages très attachants et des relations entre personnages qui donnent envie de connaître la suite. Une pauvreté en termes de musiques et globablement en termes d’effets spéciaux / maquillages. Une critique de la gestion de crise des gouvernements. La critique de la gestion de la crise par les habitants : paranoia, intérêts personnels avant les autres…

Vidéos : quelques critiques de la série To The Lake

Pour aller encore plus loin :

