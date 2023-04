Sexify : Connaissez-vous cette série sans tabous diffusée sur Netflix ?

Pour le moment composée de deux saisons, la série polonaise Sexify est diffusée sur Netflix depuis le 28 avril 2021. Il s’agit d’une petite série de 8 épisodes par saison, humoristique et sans complexes, destinée aux ados et aux jeunes adultes. Très sous-cotée, voici ce que nous avons pensé de ce show.

De quoi parle la série Sexify diffusée sur Netflix ?

La série Sexify parle de Natalia, une jeune étudiante en université de sciences. Cette dernière est interne dans la résidence de la faculté et est très axée sur ses études. Elle est douée à l’école et ne supporte pas les mauvaises notes. Son truc ? La programmation informatique.

Dans le cadre de ses études, Natalia et les autres élèves de sa promotion doivent présenter un projet universitaire de fin d’année, parmi lesquels un seul sera sélectionné. L’occasion rêvée pour Natalia de briller et de montrer ses talents.

Mais, il y a un hic : son application sur le sommeil qu’elle est en train de développer ne plait pas trop à son professeur, il ne la trouve pas assez « sexy » pour gagner le concours. En concurrence avec d’autres élèves, elle décide alors de frapper un grand coup et de développer et de présenter… une application sur l’orgasme féminin !

L’idée de l’application ? Récolter un max d’informations sur l’orgasme féminin grâce à des tests (entre élèves) pour créer une appli capable d’optimiser l’orgasme des femmes. Vierge, Natalia n’a cependant aucune expérience dans le domaine. Elle n’est d’ailleurs pas spécialement intéressée par le sexe.

Et elle décide donc de demander l’aide de plusieurs autres élèves, l’occasion aussi de révéler de nouvelles amitiés. Elle va notamment faire équipe avec son amie Paulina, catholique et insatisfaite par son petit ami militaire, et avec Monika, une jeune femme qui ne manque jamais une occasion de s’envoyer en l’air.

Voici la bande-annonce de Sexify :

Une très bonne série pour adolescents et jeunes adultes

Faut-il regarder Sexify ? Pour le moment, la série polonaise ne compte que deux saisons, mais a déjà fait un très bon démarrage auprès de la critique. Télérama a notamment applaudi le programme pour son casting et ses questionnements induits par le scénario.

Et effectivement, si vous avez aimé des séries pour ados comme Skins, Shameless, Skam, Elite, ou encore Euphoria, vous aimerez peut-être aussi Sexify. Sans complexe et tabous, la série parle de sexualité, d’amour, mais aussi d’orientations sexuelles, de préférences au lit, mais aussi de pouvoir, de trahisons, de désillusions, de pressions sociales, de harcèlement, etc.

Bref, de nombreux sujets et des réflexions qui peuvent totalement vous intéresser, d’autant que la série se regarde très facilement. On enchaine bien les épisodes et on a toujours envie d’en savoir davantage sur la suite des événements et sur les relations entre personnages.

Il y a néanmoins quelques éléments qui donnent envie de zapper Sexify, à mon sens, comme le jeu d’acteur qui pèche parfois.

Avis : les points positifs et négatifs de la série Sexify

Raisons de regarder Sexify Raisons de zapper Sexify Des réflexions et des thèmes très variés Un jeu d’acteur un peu en dessous Des relations entre personnages très bien construites Une petite difficulté à s’identifier lorsqu’on a été ou qu’on est étudiant en France Beaucoup d’humour, attendez-vous à rire durant les deux saisons ! Parfois un peu à côté de la plaque au niveau de certains sujets abordés Très addictive, la série passe très vite à l’écran

Alors, vous allez regarder de votre côté ? Et si vous avez déjà vu Sexify, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en avez réellement pensé en commentaires. Nous sommes curieux de lire vos critiques de la série.