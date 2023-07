Red Rose : une série d’horreur très originale à voir sur Netflix

Sortie en 2022, cette série classée comme horreur sur Netflix est une bonne découverte pour ceux qui aiment les scénarios dystopiques et les ambiances teenagers. Red Rose est une série pour adolescents originaire de Grande-Bretagne qui a eu un petit succès sur la plateforme de streaming Netflix, notamment auprès d’une niche de fans. Découvrez maintenant de quoi parle ce programme.

Résumé : de quoi parle la série Red Rose sur Netflix ?

La série Red Rose est un programme d’horreur en une seule saison, pour le moment. Disponible sur Netflix, ce premier opus raconte l’histoire d’un groupe d’étudiants anglais qui, pour certains, s’ennuie pendant l’été.

Mais, tout va changer lorsque notre héroïne principale va télécharger une mystérieuse application mobile, « Red Rose ». Cette application, qui se vante d’être une app destinée à la reprise d’une confiance en soi, qui fonctionne comme un psychologue personnel, va s’avérer très dangereuse pour ses utilisateurs.

Omniprésente, omnipotente, elle va s’immiscer dans leur quotidien et tout chambouler sur son passage. Les étudiants, eux, n’auront d’autre choix que de se plier aux demandes du programme et d’exécuter des défis de plus en plus dangereux.

Avis : faut-il regarder ou zapper cette série d’horreur ?

Raisons de regarder Red Rose Raisons de zapper Red Rose Une très bonne série quand on aime les dramas entre ados, suivre des relations entre personnages, comme dans Gossip Girl ou Skins. Malgré un fort potentiel dans son intrigue, Red Rose est une série pour adolescents et, lorsqu’on est adulte, on peut ne pas s’y retrouver. Une très bonne idée d’histoire, avec cette application qui écoute ses utilisateurs, qui prend de plus en plus de place et qui leur dicte des challenges dangereux à réaliser. Une critique de notre société surconnectée qui est amenée de manière plutôt fine. Il n’y aura certainement pas de saison 2. Encore une fois, malgré un bon potentiel, la série d’horreur a eu finalement peu d’audience. Nous voyons mal Netflix reconduire ce programme dans ces conditions. Un côté très malsain que nous avons trouvé très bien réalisé, notamment avec les jeux de lumière et le jeu des acteurs. Cette ambiance sombre et un peu glauque, claustrophobique, colle très bien au thème de la série. Des scènes d’épouvante qui ne sont malheureusement pas forcément très effrayantes. Si vous aimez beaucoup les films d’horreur, en tout cas, vous ne sursauterez pas avec cette série.

Critiques : quelques avis des internautes sur cette série d’horreur

Les internautes ont tous été très mitigés en regardant cette série. Personnellement, elle était intéressante, malgré un petit budget qui se ressentait. Malgré le potentiel de l’histoire, la série n’aura pas de second opus, à notre avis. Et c’est globalement aussi ce qui ressort des critiques des spectateurs.

« Je craignais que cette série dystopique soit un peu trop teenage, et au final, il n’en est rien. On a affaire ici à un excellent thriller horrifique avec cette application terriblement flippante. Le casting est bon et le scénario tient le spectateur en haleine jusqu’au bout. Une série un peu dans le même style que Black Mirror que je recommande vivement », a écrit Lyah sur Allociné.

« Surprenante ! Que ce soit sur le déroulé, le suspens, le message. On est un peu surpris de la tournure rapide des évènements, mais le rendu est bien fait ! Le message sur les réseaux est bien présent. Des points noirs toutefois sur le jeu d’acteurs de certains personnages. Mais globalement, c’est bien fait. Des réticences sur la suite à venir, car l’histoire aurait pu se finir ainsi », écrit Budeloantoine sur Allociné.

« Apparemment c’est un film pour les ados qui ont peur des souris. Rien de nouveau dans le smartphone qui nous ferait frissonner », écrit Albert D sur Allociné.

« Je ne saurais même pas quoi dire. Entre les acteurs clichés, les dialogues peu intéressants et la fin qui n’apporte rien… Sérieux, on croirait que les scénaristes ne savaient pas encore ce qu’ils voulaient raconter en débutant la série. C’était ennuyeux, long, on ne ressent aucune empathie pour les personnages (sauf le gamin qui a créé red rose vite fait) et la fin est inintéressante et convenue », a écrit Hobbit Furtif sur Allociné.

Trailer : Découvrez la bande-annonce de la série Red Rose

Comment regarder une série sans regarder sa bande-annonce avant, ne serait-ce que pour se mettre l’eau à la bouche ? Si vous êtes intéressé par la série d’horreur Red Rose, voici donc le trailer officiel de la saison 1.

Alors, vous allez regarder la série d'horreur Red Rose ce soir ?