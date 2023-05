All of Us Are Dead : une très bonne série de zombies coréenne sur Netflix

Avec un fort succès, la série de zombies sud-coréenne All of Us Are Dead est un vrai carton sur Netflix et on comprend bien pourquoi. Terrifiante, terriblement réaliste et poignante, cette série qui compte une seule saison pour le moment vaut totalement le détour. On vous la fait découvrir tout de suite.

Résumé : de quoi parle la série de zombies coréenne All of Us Are Dead ?

La série coréenne de zombies All of Us Are Dead parle des étudiants du lycée Hyosan qui se retrouvent bloqués dans leur école tandis qu’un virus inconnu sévit dans l’enceinte de l’établissement.

Ayant trouvé son origine dans le laboratoire du professeur de chimie, une élève se fait mordre par un rat infecté par le virus hautement contagieux par morsure. Celle-ci devient complétement folle. Alors que le professeur tente de cacher la jeune fille devenue un zombie désireux de tuer tout ce qui est vivant, celle-ci fini par s’échapper et est emmenée en urgence à l’hôpital. Entre temps, la jeune fille contaminée mord l’infirmière de l’école, avant de mordre à leur tour de nombreuses personnes à l’hôpital.

Le lycée et l’hôpital de la ville deviennent alors le point de départ d’une terrible épidémie sanglante et meurtrière. Alors que les élèves se font contaminer les uns après les autres dans des conditions atroces, un petit groupe tente de survivre à cette attaque. Dans le même temps, le gouvernement ordonne la loi martiale et l’armée est alors en charge de découvrir l’origine exacte du virus, mais aussi d’éviter que la maladie ne sorte de la ville.

Une très bonne série de zombies coréenne sanglante, horrifique et une critique du système de sécurité coréen

Si vous voulez regarder une très bonne série de zombies et que vous êtes fans de série coréenne comme Squid Game et bien d’autres, vous êtes au bon endroit. All of Us Are Dead est une série qui vous plaira si vous aimez l’apocalyptique et les histoires de virus mystérieux. Très sanglant et addictif grâce aux personnages, très attachants, ainsi qu’à la narration épique, très manga-friendly, vous n’aurez aucun mal à vous sentir absorber par l’intrigue de ce petit programme.

Notez que cette série est une adaptation du webtoon Now at Our School de Joo Dong-geun. Il s’agit également d’une inspiration face à la crise historique du naufrage du Sewol en 2014. Lors de cette catastrophe, 250 élèves d’un même lycée sont morts à cause d’une défaillance des secours, abandonnés par les adultes. Dans All of Us Are Dead, la situation semble déjà perdue d’avance pour les élèves aussi puisque personne ne semble vouloir venir les sauver. Rien que le titre prévoit que « tout le monde parmi nous est mort ».

Avis : Faut-il regarder ou zapper All of Us Are Dead ?

Raisons de regarder All of Us Are Dead Raisons de zapper All of Us Are Dead Des scènes très bien faites, bien tournées et un bon jeu d’acteur : bref, de l’immersion. Quelques petits couacs de traduction entre coréen et le doublage français, mais ce n’est pas très dérangeant. Une véritable critique de la société, la série a donc tendance à révolter dans le bon sens. Des réactions de personnages parfois étranges ou incompréhensibles, peut-être parce que nous suivons des ados et, si on est adulte, c’est compliqué de s’identifier. Des personnages incroyablement bien écrits. De même pour les intrigues primaires et secondaires. Tout est très épique et on s’attache à tout le monde. On attend encore la saison 2, mais elle a été annoncée par Netflix. Elle ne devrait donc pas trop tarder. Une dimension scientifique plutôt bien faite surtout avec la conception du virus.

Alors, vous allez regarder cette série de zombies coréenne ? Si vous avez déjà vu All of Us Are Dead, n’hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.