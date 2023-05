Black Knight : une très bonne série coréenne à regarder sur Netflix

Après la série sud-coréenne de zombies All of Us Are Dead, nous repartons sur la pente des séries coréennes à succès. Et, cette fois, laissez-nous vous présenter une vraie petite pépite. Black Knight, une série coréenne actuellement disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Adeptes de science-fiction et de dystopie, cette série est faite pour vous.

Résumé : de quoi parle cette série coréenne post-apocalyptique diffusée sur Netflix ?

La série Black Knight se déroule 40 ans après la collision d’une météorite sur la surface de la Terre. L’intrigue se passe en 2071, alors que la pollution atmosphérique a transformé la péninsule sud-coréenne en un vaste désert qui semble interminable. Seul 1 % de la population a survécu, l’autre partie a été empoisonnée par l’air devenu irrespirable.

La population restante vit maintenant dans des quartiers séparés en districts, séparés par classes sociales. Une partie de la population, quant à elle, est restée livrée à elle-même, sans habitation, sans provisions, mais aussi sans oxygène. On les appelle les réfugiés. Car oui, l’oxygène est devenu une denrée rare pour survivre.

L’oxygène est maintenant payant. Cet oxygène, produit par l’entreprise qui a le monopole dans cet univers, doit être livré par des livreurs pas comme les autres : des transporteurs. Nous suivons justement dans cette série l’histoire du meilleur livreur d’oxygène, une vraie machine à tuer les pirates qui tentent de le voler : 5-8, le nom de son matricule.

Sauf que, très vite, le destin du monde va encore changer. Un plan de relogement est en train d’être préparé par le gouvernement et par l’entreprise de production d’oxygène. Mais, les deux entités ne sont pas vraiment d’accord sur la manière de procéder. L’une veut reloger tout le monde, sans discrimination, dans un lieu alimenté en oxygène. L’autre veut reloger seulement les habitants les plus importants et éradiquer les réfugiés.

Avis : Les raisons de regarder ou de zapper la série Black Knight

Raisons de regarder Black Knight Raisons de zapper Black Knight L’histoire, forcément. Il s’agit d’une dystopie aux enjeux et questionnements très intéressants. Les aspects scientifiques et politiques sont d’ailleurs très cohérents. Tous les fans de SF devraient au moins aimer l’intrigue. Peu d’épisodes pour le moment, seulement 6. Pour le moment, une saison 2 n’a pas encore été annoncée. Mais, vu la fin de la saison 1, il devrait y en avoir une seconde. Des personnages tous très attachants et leurs évolutions, y compris dans leurs relations, donnent envie de tous les suivre. Il n’y a pas qu’un seul personnage qui tient en haleine. Un peu trop de similitudes avec des œuvres que nous connaissons déjà, comme Hunger Games par exemple. Les chorégraphies de combat sont magnifiques, très proche de ce que nous pourrions trouver dans un animé. La série est même mieux réalisée de ce côté qu’un live action. Une ambiance très belle et bien sombre, à l’image du film « Dune » avec l’étendue désertique et le vent sableux permanent.

Black Knight : découvrez la bande-annonce de la série coréenne à voir sur Netflix

Alors, vous allez regarder cette série coréenne qui a du succès sur Netflix ? Si vous ne savez toujours pas quoi regarder ce soir, voici deux autres séries qui peuvent vous intéresser : Warrior Nun, une série fantastique et To The Lake, une série post-apocalyptique russe.