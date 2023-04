Don’t Look Up : avez-vous vu ce film de science-fiction humoristique avec DiCaprio ?

En 2021, nous avons découvert un super film de SF plein d’humour sur Netflix. Le film, nommé Don’t Look Up : Déni cosmique est une comédie américaine dans laquelle nous retrouvons de très nombreux acteurs mondialement connus. Le tout dans un récit très humoristique. Découvrons de quoi parle ce film, mais aussi pourquoi vous devriez le regarder (ou zapper)!

Don’t Look Up : Déni cosmique, de quoi parle le film diffusé sur Netflix ?

Le film Don’t Look Up évoque l’histoire du docteur Randall Mindy et sa doctorante Kate Dibiasky, astronomes. Un jour, ces derniers font une terrible découverte en scrutant le ciel. Inquiets, ils se lancent dans une grande recherche et le résultat de leurs calculs sont effroyables : une gigantesque comète va frapper la Terre dans seulement six mois. Ils ont même la date exacte.

Forcément, avec cette découverte majeure, signant la destruction de l’humanité, les deux scientifiques décident alors d’en parler rapidement au gouvernement américain et, plus précisément, à la présidente des USA. Mais, cette dernière semble… très peu intéressée par leur histoire, malgré la gravité de la situation.

Face à son manque d’entrain et son déni face à la dangerosité de cette comète, les deux scientifiques décident donc d’aller annoncer la nouvelle directement à la télévision. Mais, là aussi, leur sérieux est totalement mis au second plan, au profit du divertissement.

Finalement, cette histoire de comète va être « prise au sérieux » et une mission de déviation de la comète est donc enclenchée. Mais, là encore, tout ne va pas se passer comme prévu. En réalité, il semble que cette fameuse comète renfermerait des métaux très précieux et donc chers.

Ainsi, quel intérêt pour le gouvernement américain de l’empêcher d’atterrir sur Terre ? S’ensuit de nombreuses situations rocambolesques et lunaires parmi lesquelles les autorités compétentes font finalement passer le profit politique, financier ou personnel avant le sérieux de cette découverte et le sort de l’humanité.

Trailer de Don’t Look Up :

VOIR AUSSI : Sexify : Connaissez-vous cette série sans tabous diffusée sur Netflix ?

Un magnifique casting pour ce film qui mêle science-fiction et humour

Un des gros points fort de ce film, hormis son scénario, c’est son casting. En effet, dans ce film très inattendu, nous retrouvons de nombreux acteurs et chanteurs connus que les fans seront donc heureux de retrouver. Voici qui joue dans le film Don’t Look Up :

Leonardo DiCaprio qui joue le Dr Randall Mindy, professeur d’astronomie.

qui joue le Dr Randall Mindy, professeur d’astronomie. Jennifer Lawrence qui interprète Kate Dibiasky, doctorante en astronomie.

qui interprète Kate Dibiasky, doctorante en astronomie. Meryl Streep qui joue Janie Orlean, présidente des États-Unis.

qui joue Janie Orlean, présidente des États-Unis. Cate Blanchett : Brie Evantee, co-présentatrice de l’émission The Daily Rip.

: Brie Evantee, co-présentatrice de l’émission The Daily Rip. Jonah Hill qui interprète Jason Orlean, fils de la présidente et chef de cabinet de la Maison-Blanche.

qui interprète Jason Orlean, fils de la présidente et chef de cabinet de la Maison-Blanche. Timothée Chalamet qui joue Yule, le petit-ami de Kate.

qui joue Yule, le petit-ami de Kate. Ariana Grande qui interprète Riley Bina, chanteuse populaire.

qui interprète Riley Bina, chanteuse populaire. Kid Cudi : DJ Chello.

: DJ Chello. Chris Evans qui intervient en caméo.

qui intervient en caméo. Et plein d’autres !

VOIR AUSSI : Warrior Nun : une série entre fantastique et SF très sous-cotée à voir sur Netflix

Un long métrage très bien reçu par la critique et par la communauté scientifique

Une vraie dystopie ironique, si vous aimez ce genre de film SF avec des critiques vives et à peine cachées du gouvernement, vous êtes au bon endroit. Personnellement, en tout cas, j’ai adoré regarder ce film. Drôle, très kitch à certains moments (mais c’est parfait avec la dimension ironique), en plus d’être un film de science-fiction dystopique très original (pas dramatique).

Le film Don’t Look Up a en tout cas été très bien reçu par la critique, que ce soit dans la presse comme chez les spectateurs. Le film a notamment été salué dans des critiques du New York Times, Le Monde et Écran Large. Voici ce que note le journaliste dans ce dernier :

« Le huitième film d’Adam McKay est incontestablement l’un des plus tordants de l’année 2021, tout en étant l’un des plus déprimants. Il s’ouvre grand les portes du burlesque, de la satire hilarante, grinçante et absolument jubilatoire » #Écran Large

Néanmoins, il y a aussi eu plusieurs avis négatifs, notamment dans The Guardian ou encore dans Hollywood Reporter. Dans ce dernier, nous pouvons lire ceci : « Satire cynique et insupportablement suffisante, bourrée de stars, qui prétend commenter l’inattention des politiques et des médias face à la crise climatique, mais qui ne fait que la banaliser ».

Notez également que la communauté scientifique a réagi à ce film aussi. Surtout au niveau des climatologues. « C’est une satire. Mais en tant que climatologue faisant tout ce que je peux pour réveiller les gens afin d’éviter une destruction planétaire, c’est aussi le film le plus précis relatant l’absence terrifiante de réponse de la société face à la crise climatique que j’ai pu voir », peut-on notamment lire de la part du climatologue Peter Kalmus dans le média The Guardian.

« Derrière l’humour acide et flamboyant de cette satire délirante se dresse l’un des constats les plus exacts et les plus éloquents de l’état du monde. Une image précise et sans concession du règne du dérisoire et du pouvoir des médiocres. Le comique de l’outrance ne dénature en rien la finesse et la perspicacité de l’implacable dynamique d’effondrement ici dépeinte », déclare également le professeur d’astrophysique Aurélien Barrau dans Diakritik.

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec Maya Hawke

Notre avis : faut-il regarder le film Don’t Look Up sur Netflix ?

Raisons de regarder Don’t Look Up Raisons de zapper Don’t Look Up Une ambiance très ironique et satirique avec du mordant. Parfois trop kitch, cela peut ne pas plaire à tous. Un très beau casting et un bon jeu, le film est effectivement drôle et non « lourd ». Film un peu trop long avec scènes répétitives. Une critique (ou plutôt des critiques) de notre société très juste, qui méritait d’être mise en relief.

Alors, vous allez regarder ce film humoristique sur Netflix ? Si vous avez déjà vu Don’t Look Up, n’hésitez pas à nous donner votre avis en commentaires.