Souvent, les enfants de stars suivent la même voie du succès que leurs parents. Maya Hawke fait partie d’eux, et est même considérée comme une des actrices prometteuses de sa génération. De son vrai nom Maya Ray Thurman Hawke, elle est la fille de l’acteur Ethan Hawke et de l’actrice Uma Thurman. Née le 8 juillet 1998, elle a été d’abord mannequin avant de devenir actrice. Vous l’avez sûrement remarqué dans Stranger Things, la série à succès de Netflix. Mais Maya Hawke a également quelques films et séries TV à son actif, dont nous allons vous présenter dans ce Top 10 dédié à l’actrice.

À tout juste 18 ans, elle suit la trace de sa mère et de sa grand-mère, et devient mannequin pour le magazine américain Vogue. La marque AllSaints l’a aussi choisie comme égérie de sa collection 2016-2017. Après avoir passé temps dans le mannequinat, elle intègre le milieu du cinéma en incarnant le rôle de Jo March dans la mini-série Les Quatre Filles du docteur March en 2017. Elle enchaîne alors avec le rôle de Robin Buckley dans la série thriller de Netflix Stranger Things, et d’Eleanor Levetan dans Do Revenge. Elle a joué des rôles secondaires dans quelques films, dont Once Upon a Time in Hollywood, Mainstream et Fear Street Part One : 1994.

Sans plus attendre, découvrons ensemble le top 10 des films et séries TV avec Maya Hawke !

Bay of Cadiz

Nous entamons ce top 10 des films et séries TV avec May Hawke avec ce court métrage sorti en 2022. Réalisé par Eliza Barry Callahan, Bay of Cadiz suit Hawke et le célèbre chef sushi Shigeru Mikami. Lors d’un voyage en train, les deux individus sont assis de part et d’autre d’une table, perdus dans leurs pensées. Pourtant, la réalité est tout autre : ils sont en train de converser, mais sans échanger un seul mot.

À l’image d’un poème en prose, la réalisatrice a imaginé faire de chaque plan de coupe une ligne. “Je pensais aux plans eux-mêmes comme à des phrases – chaque plan correspond directement à une ligne”, raconte Eliza Barry Callahan. Elle ajoute également en guise d’anecdote : “Nous avons tourné en un après-midi dans un wagon de train que nous avons conduit jusqu’au bout de la ligne et inversement. Le tournage s’est terminé lorsque nous sommes retournés dans la ville et que nous sommes entrés dans les tunnels sombres. À ce moment-là, le wagon était envahi par la puanteur du poisson et il ne restait plus qu’un courageux passager”.

Memory Xperiment

Se basant sur l’œuvre littéraire de l’auteur Kathy Acker, Memory Xperiment nous ramène dans les années 60 et 70. Il raconte l’histoire d’une jeune femme écrivain, en train d’explorer son identité à travers le sexe et l’écriture. Dans ce court métrage de sept minutes, Maya Hawke détient le rôle principal en incarnant le personnage de Kathy Acker. Elle évolue aux côtés de Kalima Clarke et Jasmine Khatib-Nia.

Les Quatre Filles du docteur March (Little Women)

Connu sous son titre anglais Little Women, Les Quatre Filles du docteur March entre en septième place dans notre top 10 des films et séries avec Maya Hawke. Cette minisérie, sorti en 2017, marque les débuts de la jeune actrice à l’écran. Elle incarne Jo March, l’une des quatre filles du docteur March.

Voici le synopsis officiel de la série :

Pendant la guerre de Sécession, le docteur March part au front. Ses quatre filles, Meg, Jo, Beth et Amy restent alors seules dans la petite ville de Concord, dans le Massachusetts. Privées de celui qui subvient à leurs besoins, elles apprennent à se débrouiller en l’absence de leur père. Jo Marche se découvre alors une passion pour l’écriture, et commence à rédiger des pièces de théâtre. Ses sœurs, quant à elles, en seront les actrices principales…

Ci-dessous la bande-annonce :

Italian Studies

Avec Adam Leon à la tête de la réalisation, Italian Studies est un film dramatique sorti en 2021. Il met en vedette Vanessa Kirby, David Ajala, Simon Brickner, Annika Wahlsten, Annabel Hoffman et bien sûr, Maya Hawke.

Le film expose avec lyrisme la nature insaisissable de l’identité et à quel point elle peut être brisée facilement. Il suit une écrivaine (incarnée par Vanessa Kirby), en train d’assister à une séance d’enregistrement de chanson. Mais quelques heures après, en échangeant quelques mots avec l’une des chanteuses, l’écrivaine n’arrive pas à se souvenir de qui elle est. Et plus le temps passe, plus elle est incapable de se souvenir de son nom et de tous les autres détails de son identité.

Un thriller psychologique qui mérite amplement sa place dans ce top 10 des films et séries avec Maya Hawke !

Voici la bande-annonce du film :

Capital- risque (Human Capital)

Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Stephen Amidon, publié en 2005. Maya Hawke y incarne le rôle de Shannon Hagel, la fille de Drew Hagel (incarné par Liev Schreiber).

Ci-dessous le synopsis de Capital-Risque :

Drew Hagel et Carrie sont deux jeunes amoureux. Pourtant, un grand vide les sépare : eux et leurs familles respectives ne partagent pas la même classe sociale. En officialisant leur relation amoureuse, le destin de deux jeunes personnes tourne à la tragédie. Tout semble être contre eux, jusqu’à ce qu’un terrible accident se produise. Ce drame va à la fois ébranler et réunir les deux familles. Leur différence de niveau de vie ne sera plus un obstacle…

Par ici la bande-annonce :

Mainstream

Sorti en 2020, Mainstream est un film réalisé par Gia Coppola. Maya Hawke en est l’actrice principale, en incarnant le personnage de Franckie. Ce qui explique sa quatrième place dans notre top 10 !

Mainstream suit les aventures de Frankie, une jeune barmaid vivant à West Hollywood. Mais derrière cette serveuse à l’air cordial se cache une âme de cinéaste. Malheureusement, ses rêves de faire de l’art est en suspens, jusqu’à ce qu’elle rencontre Link, un jeune homme excentrique. Ce dernier a posté une vidéo parlant d’art et de nourriture sur internet, qui devient virale peu de temps après. Profitant de l’occasion, Franckie le retrouve et ensemble, ils élaborent un plan pour devenir célèbres sur Internet.

Mais la célébrité en ligne a son revers de médaille…

Appréciez la bande-annonce en vidéo :

Fear Street Partie 1 : 1994

Sorti le 28 juin 2021, Fear Street Partie 1 : 1994 est le premier volet de la trilogie de films Fear Street. Il est réalisé par Leigh Janiak et est disponible sur Netflix, ainsi que les deux suites. Il se base sur la série littéraire Fear Street de l’écrivain américain R. L. Stine. Maya Hawke incarne le rôle de Heather Watkins, et évolue auprès des acteurs comme Kiana Madeira, Olivia Scott Welch, Benjamin Flores Jr. ou encore Julia Rehwald.

Voici le synopsis officiel du film :

Dans la petite ville de Shadyside, dans l’Ohio, les habitants sont témoin d’une tragédie brutale. En menant leur propre enquête, un groupe d’adolescents rencontre accidentellement une ancienne force maléfique. C’est la responsable d’une série de meurtres brutaux sévissant dans leur ville depuis plus de 300 ans.

Par ici la bande-annonce :

Si tu me venges…

Aussi connu sous son titre original Do Revenge, Si tu me venges est un film de comédie réalisée par Jennifer Kaytin Robinson. Disponible depuis le 16 septembre 2022 sur Netflix, son intrigue ressemble fortement à celle de L’Inconnu du Nord-Express, le film d’Alfred Hitchcock.

Le film met en vedette deux adolescentes, Drew et Eleanor. Drew, l’ex-reine de lycée, se lie d’amitié avec Eleanor, une nouvelle élève sans histoire. Ensemble, elles vont se venger de leurs harceleurs respectifs. Mais derrière cet acte vengeresse se cache des intentions secrètes…

Dans Si tu me venges…, Maya Hawke est Eleanor Levetan. Elle sera aux côtés de Camila Mendes (Drew Torres), Austin Abrams (Max Broussard), Alisha Boe (Tara) et Rish Shah (Russ).

Une série à ne pas manquer dans ce top 10 des films et séries TV avec Maya Hawke !

Appréciez la bande-annonce ci-dessous :

Once Upon a Time… in Hollywood

Les œuvres de Quentin Tarantino sont toutes des classiques, et Maya Hawke a l’honneur de figurer dans le casting d’une d’elles. Dans Once Upon a Time… in Hollywood, elle évolue auprès des acteurs Leonardo DiCaprio (Rick Dalton), Brad Pitt (Cliff Booth) et Margot Robbie (Sharon Tate). Elle incarne un rôle secondaire de Linda « Flower Child » Kasabian.

Ci-dessous le synopsis officiel :

Rick Dalton est un acteur de télévision avec plusieurs années de gloire à son actif. Avec son cascadeur Cliff Booth, il s’efforce d’atteindre la gloire et le succès dans l’industrie cinématographique au cours de l’âge d’or d’Hollywood en 1969. Mais peu de temps après, ils réalisent que l’industrie du spectacle n’est plus ce qu’elle était. Ils doivent donc s’adapter à la nouvelle vague des tendances…

Voici la bande-annonce du film :

Stranger Things

Cette série créée par les frères Duffer est le numéro 1 de Netflix, et également le numéro 1 dans notre top 10 des films et séries TV avec Maya Hawke. Disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming, Stranger Things comprend quatre saisons aussi palpitantes les unes que les autres. Elle suit l’histoire de six jeunes, composés de Onze, Mike Wheeler, Will Byers, Lucas Sinclair, Max Mayfield et Dustin Henderson. Maya Hawke interprète Robin Buckley, la collègue de Steve Harrington.

Ensemble, ils vont enquêter à leur manière et découvrir les origines des phénimènes paranormaux sévissant dans le comté d’Hawkins. Au fil de leur investigation, ils déverrouillent peu à peu la porte vers un monde parallèle, où attend une créature soif de vengeance…

Appréciez la bande-annonce de la dernière saison :