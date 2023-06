Timothée Chalamet est l’un des acteurs les plus jeunes, mais également les plus talentueux d’Hollywood. Né en 1995, sa carrière d’acteur se résume par de seconds rôles. Celle-ci va exploser pour la première fois en 2017 avec son rôle dans Call Me by Your Name. Ses performances dans ce film romantique lui ont d’ailleurs valu une nomination pour le prix du meilleur acteur aux Oscars. Cela fait de lui le plus jeune nommé dans cette catégorie depuis plus de 80 ans. Depuis, Timothée Chalamet s’est forgé une belle filmographie, dont nous allons voir les meilleurs dans ce top 10 des films avec l’acteur.

Hostiles

Ce western coproduit et réalisé par Scott Cooper est peut-être le film le plus brutal dans lequel Timothée Chalamet a joué. Il enregistre une belle cinématographie et des performances exceptionnelles des acteurs, tout en restant sombre. Hostiles montre la brutalité du vieil Ouest américain, en particulier pendant les déplacements en terre hostile. Avec une histoire intrigante et émotionnelle, Scott Cooper nous offre des scènes d’action incroyablement violentes, garantissant une angoisse palpitante tout au long du film.

Côté rôle, Timothée Chalamet incarne le personnage de Philippe DeJardin, un soldat de l’armée américaine. Il évolue aux côtés des acteurs comme Christian Bale (capitaine Joseph J. Blocker), Rosamund Pike (Rosalie Quaid) ou encore Wes Studi (Yellow Hawk). Bien qu’il ne soit pas très présent, il offre tout de même une bonne performance lorsqu’il est devant la caméra. Le film Hostiles montre également à quel point Timothée Chalamet est polyvalent. Il est en effet dans un rôle plus dramatique que d’habitude, d’où sa place dans notre top 10.

Lady Bird

Réalisé par Greta Gerwig, Lady Bird raconte une histoire de passage à l’âge adulte. Le film met en vedette Saoirse Ronan dans le rôle de Christine McPherson, alias Lady Bird, une lycéenne rêvant d’indépendance. Voulant poursuivre ses études dans une université sur la côte Est, elle entre en conflit direct avec sa famille et ses amis…

Dans le film, Saoirse Ronan offre une performance phénoménale, malgré le caractère peu antipathique de son personnage. À ses côtés se trouve Timothée Chalamet. L’acteur joue le rôle de Kyle, un hipster cool, mais qui se révèle être un être indigne de confiance. Sa performance très monotone incarne bien le rôle d’un adolescent superficiel qui vous amène à le détester. Il se démarque également bien du rôle standard de garçon cool dans un film pour ados.

Enfin, la réalisatrice Greta Gerwig a su bien mettre en valeur bien la maladresse, le drame et l’incertitude qui accompagnent la vie d’un lycéen. Ajoutez cela aux performances des acteurs pour créer des personnages intrigants, et vous aurez un excellent film pour ados à ne pas rater dans ce top 10 des films avec Timothée Chalamet.

My Beautiful Boy

Se basant sur les mémoires Beautiful Boy : A Father’s Journey Through His Son’s Addiction de David Sheff, Beautiful Boy met en scène Chalamet dans le rôle de Nic Sheff. C’est un adolescent accro à la méthamphétamine, qui essaie malgré lui de lutter contre cette toxicomanie invalidante. Non seulement cette dépendance nuit à sa santé physique et mentale, mais elle a également un impact sur sa famille. Cela touchera en particulier sur son père David Sheff (incarné par Steve Carell).

Timothée Chalamet et Steva Carell offrent tous deux des performances déchirantes dans le film. Le jeune acteur sait bien exprimer ses moments de désespoir et de faiblesse alors qu’il continue à s’enfoncer dans l’addiction, malgré sa volonté de rester sobre. De son côté, Steve Carell veut retrouver son fils. Il fait tout son possible pour ne pas le perdre pour toujours à cause de sa dépendance. Les deux acteurs travaillent bien l’un avec l’autre et brillent tous les deux dans ces deux personnages.

Le film montre très bien l’impact sur la toxicomanie et la façon dont elle affecte non seulement le toxicomane, mais aussi ceux qui lui sont chers. Le personnage de Timothée Chalamet est attachant malgré sa dépendance à la drogue, et sa performance vous fait ressentir de la sympathie pour lui.

À regarder absolument !

Le Roi

De son titre original The King, ce film se base sur les pièces de théâtre de Shakespeare racontant l’histoire d’Henry V. Timothée Chalamet incarne Henry, le jeune roi d’Angleterre héritant du trône à la mort de son père Henri IV. Mais durant son règne, il doit faire face à la guerre avec la France et les intrigues de palais…

Dans Le Roi, Timothée Chalamet offre une performance impressionnante dans son rôle. Il incarne un prince riche et immature en apparence, mais qui se montre à la hauteur une fois qu’on lui confie une énorme responsabilité. Avec ses nouvelles responsabilités royales, il est obligé de rompre ses relations. Cela concerne des anciens amis comme Sir John Falstaff (incarnée par Joel Edgerton). De son côté, nous avons également un Robert Pattinson dans son rôle de Louis de Guyenne. Il incarne un méchant à la fois attirant et détestable.

Le réalisateur David Michôd a fait du film Le Roi un film sombre, avec un scénario démontrant les aspects les plus sombres de cette histoire. Le film est un peu lent, mais il contient des séquences de combat bien dirigées et des scènes émotionnelles qui vous garderont investis tout au long du film.

Si vous êtes fans de Shakespeare, ce film est pour vous !

Les filles du docteur March

Ce film réalisé par Greta Gerwig marque les nombreuses collaborations de Timothée Chalamet avec la réalisatrice. Connu sous son titre original Little Women, le film raconte l’histoire de quatre sœurs March Jo (Saoirse Ronan), Meg (Emma Watson), Amy (Florence Pugh) et Beth (Eliza Scanlen). Abandonnées par leur père, aumônier pendant la guerre de Sécession, les quatre jeunes femmes tentent de défier les normes et décident de laisser leur propre empreinte dans le monde patriarcal et misogyne.

Dans Les filles du docteur March, Timothée Chalamet joue le rôle de Theodore Laurence, alias Laurie. Il est un ami proche des quatre sœurs qui, tout au long du film, se retrouve impliqué dans différentes relations romantiques avec deux des sœurs. Le jeune acteur déborde de charisme dans son rôle, offrant particulièrement une excellente alchimie avec Saoirse Ronan et Florence Pugh.

En résumé, Little Women se concentre sur les relations entre les sœurs et sur la façon dont leurs différents objectifs diffèrent de la norme de la société dans laquelle elles vivent. Certes, il n’y a pas vraiment d’intrigue générale, mais au lieu de ça, Greta Gerwig nous donne un aperçu approfondi des défis que représente le fait d’être une femme au XIXè siècle. C’est un film rempli de déchirements, d’amour, de tragédie et d’espoir, le tout magnifiquement réalisé.

Une œuvre incontournable parmi ce top 10 des films avec Timothée Chalamet !

Interstellar

Savez-vous que Timothée Chalamet a joué dans Interstellar ? Normal si vous ne l’aviez pas remarqué : car il n’y apparaît pas beaucoup et à l’époque, il est beaucoup plus jeune, donc difficilement reconnaissable. Il y incarne le rôle du jeune Tom Cooper, le fils du personnage de Matthew McConaughey, Joseph Cooper.

Interstellar nous amène dans une époque future, où la Terre est en train de mourir. Afin de sauver l’humanité (ou ce qu’il en reste), Joseph Cooper part pour une mission presque impossible dans l’espace afin de trouver un nouveau foyer. Joseph et son équipe devront braver les lois de la physique, où gravitation et temps seront la clé de leu réussite. Le film est une épopée spatiale émouvante, avec la marque de fabrique de Christopher Nolan : des rebondissements exceptionnels combinés à des éléments de science-fiction.

Les images sont incroyables à regarder et donnent vie à des théories scientifiques sur l’espace qui n’ont jamais été vues auparavant. La musique de Hans Zimmer ajoute également un sentiment majestueux et magique à ce film. Interstellar se perd parfois dans sa complexité, mais il reste captivant. La relation entre Joseph et sa fille, interprétée par Jessica Chastain, reste l’élément principal du film, conduisant à son dénouement final.

Bones and All

Ce road movie horrifique réalisé par Luca Guadagnino est l’adaptation du roman éponyme de Camille DeAngelis. Il enregistre l’une de ses performances les plus sensibles de Timothée Chalamet, d’où sa troisième place dans le top 10 des films avec l’acteur. Il y incarne un jeune cannibale nommé Lee. Malgré ses efforts pour bien s’intégrer en société, Lee ne peut retenir sa nature profonde : manger de la chair humaine.

Timothée Chalamet est particulièrement charmant dans le rôle de Lee, en particulier lors de ses premières interactions avec Maren Yearly (joué par Taylor Russell).

Cette dernière est une autre jeune cannibale abandonnée par sa famille. Il sait ainsi susciter l’empathie des spectateurs, pour quelqu’un qui semble être un monstre. Le film met en valeur la solitude, les limites de l’homme face aux hostilités de la société et les forces de l’amour malgré la différence.

Call Me By Your Name

Ce film dramatique et romantique réalisé par Luca Guadagnino est celui qui a fait décoller la carrière de Timothée Chalamet. Aujourd’hui encore, il s’agit de sa meilleure performance, lui valant sa nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Dans Call Me By Your Name, il incarne Elio Perlman, le fils de l’éminent archéologue américain Samuel Perlman. Durant les vacances, le jeune homme entame une relation amoureuse avec Oliver (Armie Hammer), l’assistant de son père…

Le film met en valeur la relation qu’Elio développe avec Oliver, son passage à l’âge adulte et la découverte de sa propre sexualité. C’est une histoire d’amour, de chagrin et de désir, magnifiquement capturée par le réalisateur Luca Guadagnino.

Une deuxième place bien méritée dans ce top 10 des films avec Timothée Chalamet !

Dune

Il est difficile de parler de Timothée Chalamet sans évoquer ce spectacle visuel de science-fiction que Villeneuve a créé. Basé sur le roman classique de Frank Herbert, Dune met en vedette Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, l’héritier de la puissante famille Atreides. Malheureusement, il se retrouve mêlé à une série de défis politiques et de trahisons, qui sera fatale pour son père.

À part les scènes d’action et de science-fiction, Dune raconte les dénoués politiques entre dirigeants antagonistes, saupoudrés de conspiration et de guerre. Timothée Chalamet est excellent dans son rôle de prince paria, évoluant aux côtés de Zendaya. Il est également entouré d’une distribution formidable comprenant Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin et Dave Bautista. Bien qu’il y ait beaucoup de personnages et une terminologie de science-fiction compliquée, Villeneuve fait un excellent travail pour rendre le tout relativement facile à suivre.

Le deuxième opus de Dune sortira au courant de l'année 2023.