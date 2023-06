Vous souvenez-vous du trio légendaire dans Harry Potter ? Il y avait une fille, une petite intello à l’air condescendant, mais bienveillant envers ses amis. Cette fille, c’est Hermione Granger, interprétée par Emma Watson. L’actrice britannique a incarné ce rôle pendant une décennie depuis toute petite, la propulsant ainsi dans le rang des célébrités les plus adulées du cinéma mondial. Mais en dehors de la franchise, Emma Watson a également joué dans de nombreux films excellents, dont nous allons vous faire découvrir par le biais de ce top 10.

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles de films à venir avec l’actrice. C’est donc le moment idéal pour jeter un coup d’œil à tous les autres films dans lesquels elle a joué et qui ne font pas partie de la franchise Harry Potter. Si vous avez aimé Emma Watson dans le monde des sorciers, vous apprécierez probablement ces autres performances variées.

Régression (2015)

Ce thriller horrifique écrit et réalisé par Alejandro Amenábar exploite la régression, une technique visant à faire revenir des souvenirs. Pour ce faire, on met le patient dans un stade psychique supérieur. Oui, vous l’avez sans doute deviné : c’est comme dans les rituels religieux et sataniques, durant lesquels on fait passer les fidèles en étant de « transe ».

Le film nous ramène en 1990 dans le Minnesota. Emma Watson incarne Angela Gray, aux côtés d’Ethan Hawke (Bruce Kenner) et de David Thewlis (Dr Kenneth Raines). Bruce Kenner, un inspecteur, mène son enquête sur un crime commis par John Gray. Du moins c’est ce qu’affirme sa fille Angela. Mais lorsque John avoue le crime de façon tout à fait inattendue, le docteur Raines croit le contraire. Il va alors mettre John dans un état psychique de manière à ce qu’il retrouve sa mémoire : la régression. Ils y découvriront alors de sombres secrets, menaçant le pays tout entier…

Voici la bande-annonce :

VOIR AUSSI : Top 10 films et séries TV avec Ethan Hawke

Noé (2014)

Le film se base sur le récit biblique de l’Arche de Noé, disponible dans les livres de la Genèse. Emma Watson incarne le personnage d’Ila, une orpheline recueillie par Noé et sa femme Naameh. Tout au long du film, elle va tomber amoureuse du fils de Noé, Shem, et deviendra plus tard son épouse. Malheureusement, même avec un casting étoilé (notamment Russell Crowe, Emma Watson, Logan Lerman, Jennifer Connelly ou encore Anthony Hopkins), Noé n’a pas réussi à convaincre grand-monde. Néanmoins, il reste un bon film biblique, adapté pour toute la famille.

Ci-dessous le synopsis du film :

En constatant que l’humanité est devenue trop pécheresse, Dieu décide qu’elle doit être rayée de la surface de la Terre. Il confie à Noé la tâche de construire une arche suffisamment grande pour abriter sa famille et une paire reproductrice de chaque animal afin de survivre au déluge qu’il provoquerait bientôt.

Appréciez la bande-annonce :

The Bling Ring (2013)

Ce thriller criminel satirique écrit et réalisé par Sofia Coppola s’inspire de la vie réelle du groupe « Bling Ring ». Il s’agit d’un groupe criminel composé de Rebecca, Marc, Nicki, Sam et Chloe. Leur mode opératoire est simple : il traque le déplacement des célébrités, puis, une fois ces dernières hors de portée, ils pénètrent dans leurs maisons et dévalisent leurs biens. Selon les données, le groupe aurait ciblé plus de 50 maisons et volé 3 millions de dollars en espèces et en biens mobiliers.

Dans le film, Emma Watson joue le rôle de Nicolette Nicki Moore (alias Nicki), l’une des cambrioleuses. Ce rôle est nouveau pour l’actrice, mais à la surprise de tous, elle semble prendre plaisir à jouer son personnage de méchant.

Par ici la bande-annonce :

L’École de tous les talents (2007)

De son titre original Ballet Shoes, L’École de tous les talents est un téléfilm basé sur le roman éponyme de Noel Streatfeild, paru en 1936. Il raconte l’histoire de trois orphelines : Pauline Fossil, Petrova Fossil et Posy Fossil. Adoptées par un collectionneur excentrique, elles verront leur carrière artistique décoller quand leur tuteur les envoie dans une école de danse et des arts une fois adultes.

Dans le film, Emma Watson interprète Pauline Fossil, l’aînée des orphelines. À l’âge de six ans, son tuteur n’a pas été en mesure de payer ses frais de scolarité et Pauline a été contrainte d’abandonner l’école. Mais grâce à son talent d’actrice, elle a pu signer un contrat à Hollywood après d’innombrables échecs…

Appréciez la bande-annonce :

La Belle et la Bête (2017)

Emma Watson est entrée dans l’un des contes les plus aimés avec ce live-action de La Belle et la Bête de Disney. Dans le film, elle joue le rôle de la protagoniste du film, Belle, qui tombe petit à petit amoureuse de la Bête (incarné par Dan Stevens). Ce dernier est un prince maudit, transformé en une bête immonde en raison de son égoïsme.

Bien que de nombreux fans disent que le film n’a pas réussi à capturer la magie de la version animée, il n’en reste pas moins un conte de fées passionnant, romantique et divertissant. Le film a également bénéficié d’un fabuleux casting, avec notamment Ewan McGregor, Ian McKellan et Emma Thompson.

Ci-dessous la bande-annonce de La Belle et la Bête :

VOIR AUSSI : Top 10 des films et séries TV avec David Thewlis

C’est la fin (2013)

Cette comédie post-apocalyptique se démarque des autres films du genre, car les acteurs se représentent eux-mêmes dedans. C’est la fin raconte l’histoire de James Franco en train de faire la fête avec ses six amis, tous des personnalités célèbres d’Hollywood. Mais à l’extérieur, l’apocalypse est en train de se produire : les sept amis sont coincés dans la maison de Franco avec des ressources minimales.

Avec la majorité des acteurs jouant des versions fictives et exagérées d’eux-mêmes, Emma Watson joue son propre rôle. À la suite d’un malentendu, elle jette toutes les réserves d’eau de la bande et disparaît, laissant le reste de la bande dans la confusion la plus complète.

Un film à regarder absolument dans ce top 10 des films avec Emma Watson !

Par ici la bande-annonce :

My Week With Marilyn (2011)

Réalisé par Simon Curtis, il s’agit d’un film dramatique basé sur les livres The Prince, the Showgirl, and Me : Six Months on the Set with Marilyn and Olivier et Une semaine avec Marilyn de Colin Clark. Il retrace le tournage du film de 1957, Le Prince et la Danseuse, une comédie mettant en scène Marilyn Monroe et Laurence Olivier. Emma Watson interprète Lucy Armstrong, la costumière du film et l’amoureuse de Colin Clark, l’assistant sur le plateau du film.

My Week With Marilyn donne un aperçu des coulisses de Hollywood et de l’une de ses icônes les plus intrigantes. Par le biais du film, vous pourrez revivre les plus belles années de Marilyn Monroe et ses histoires d’amour. Il mérite donc sa quatrième place dans ce top 10 des films avec Emma Watson.

Appréciez la bande-annonce :

Colonia (2015)

Ce thriller historique entre en troisième place dans le top 10 des films avec Emma Watson grâce à son intrigue. Il nous ramène en 1973, en plein durant le coup d’État chilien mené par le général Pinochet. En outre, la « Colonia Dignidad », une secte dirigée par le prédicateur laïc allemand Paul Schäfer dans le sud du Chili, prend du pouvoir. Le film raconte l’histoire d’une hôtesse de l’air courageuse qui cherche à sauver son amant de l’incarcération pendant le coup d’État.

Cette femme, nommée Lena, est incarnée par Emma Watson. Afin de sauver son petit ami Daniel, elle infiltre la secte Colonia Dignidad. Elle finit par réussir et obtient des preuves photographiques de l’existence de la secte.

Un film historique à ne pas rater dans ce top 10 des films avec Emma Watson !

Ci-dessous la bande-annonce :

Le Monde de Charlie (The Perks of Being a Wallflower) (2012)

Réalisé par Stephen Chbosky, ce film dramatique est basé sur le propre roman éponyme du réalisateur. L’histoire suit un adolescent socialement timide nommé Charlie, qui est en même temps un prodige en classe. Mais cela ne l’aide pas : il reste en marge de la société, jusqu’au jour où deux étudiants, Patrick et la jolie Sam, décident de se lier d’amitié avec lui…

Emma Watson incarne l’un des deux nouveaux amis de Charlie, Samantha « Sam » Button. Elle est gentille, serviable et loyale envers Charlie et Patrick. Mais après que son petit ami l’a trompée, Charlie et Sam ont eu une aventure.

Voici la bande-annonce du film :

Les Filles du docteur March (Little Women) (2019)

Terminons ce top 10 des films avec Emma Watson avec Les Filles du docteur March. Connu sous son titre original Little Women, le film se déroule à Concord, dans le Massachusetts, en pleine guerre de Sécession. Il suit la vie des quatre sœurs, March, Jo, Amy, Meg et Beth. Emma Watson joue le rôle de Margaret « Meg » March, l’aînée des sœurs March. Elle évolue aux côtés de Saoirse Ronan (Jo), Florence Pugh (Amy), Eliza Scanlen (Beth) et Timothée Chalamet (Laurie Laurence).

Les Filles du docteur March est le film d’Emma Watson le mieux noté, même en incluant les films Harry Potter. Normal s’il se place en tête de liste dans notre sélection des meilleurs films avec l’actrice !

Par ici la bande-annonce :