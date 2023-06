Qui ne connaît pas Daniel Radcliffe ? Cette star des années 1990 n’est plus à présenter pour les cinéphiles. Né le 23 juillet 1989 à Londres, il devient un acteur de renommée internationale à l’âge de 12 ans, en incarnant le rôle du sorcier Harry Potter dans la saga de films éponyme. De 2001 à 2011, Daniel Radcliffe apparaît dans tous les films Harry Potter, faisant de lui l’un des acteurs les mieux payés au monde. Il amasse également une grande popularité et un succès critique.

Même après la fin des films Harry Potter, la carrière du jeune acteur ne cesse de s’épanouir. Préférant les productions indépendantes aux projets hollywoodiens à gros budget, il incarne des rôles qui se révèlent parfois drôles, parfois sombres, ou follement non conventionnels. Nous vous avons dressé un top 10 des meilleurs films de Daniel Radcliffe hors Harry Potter, dans lesquels il enregistre ses rôles les plus surprenants.

Horns (2013)

Dans Horns, Daniel Radcliffe incarne Ignatius Perrish, alias Iggy. C’est un homme ravagé par la mort de sa petite amie, qui doit en même temps faire face au fait que tout le monde dans sa petite ville rurale croit qu’il en est le meurtrier. Un beau matin, il découvre avec stupeur une paire de cornes démoniaques sortant de son front. Cornes qui ont l’étrange faculté de faire avouer à tous ceux à qui il parle leurs désirs les plus sombres et leurs méfaits répréhensibles…

Le film mêle parfaitement drame, comédie noire et mystique de conte de fées. Le tout forme un ensemble cohérent agréable à regarder pour tout public. Les pouvoirs mystérieux d’Iggy créent des moments à la fois drôles et sombres, et les performances de Daniel Radcliffe incarnent parfaitement une image à la fois drôle et terrifiante de son personnage.

Ci-dessous la bande-annonce :

Insaisissables 2 (2016)

Daniel Radcliffe est un grand habitué de magie durant sa carrière, et c’est pourquoi Insaisissables 2 figure dans ce top 10 de ses films. Ici, il incarne Walter Mabry, un milliardaire excentrique et sociopathe. Il a pour ambition de détruire la notoriété de la bande de magiciens « Les 4 Cavaliers », tout en continuant à voler les données des habitants de la Terre grâce à un ordinateur superpuissant.

Insaisissables 2 est un film adapté à tout public, et vous fera immerger dans un monde magique où vous serez émerveillés par les tours de passe-passe. Attendez-vous à des exercices mentaux, merveilleusement accompagné par le talent des acteurs !

Par ici la bande-annonce :

Mon fils Jack (2007)

Ce téléfilm britannique de Brian Kirk raconte une terrible tragédie familiale. Quand la Première Guerre mondiale éclate, le plus grand apologiste de l’Empire britannique, Rudyard Kipling, envoie son fils Jack se battre aux côtés de l’armée irlandaise. Mais peu de temps après, il sera porté disparu, et reste introuvable même après deux ans de recherche intensive. La famille Kipling apprendra plus tard que Jack est décédé : la nouvelle provoque un profond et irréversible bouleversement.

Daniel Radcliffe joue le rôle de Jack, le fils de Rudyard Kipling. Il évolue aux côtés de David Haig (Rudyard Kipling), Kim Cattrall (Caroline Kipling) et Carey Mulligan (Elsie Kipling). Le film est émouvant et relate le malheur d’un des plus grands écrivains que l’Angleterre ait jamais connu.

Un film de guerre à regarder absolument dans ce top 10 des films avec Daniel Radcliffe !

Voici la bande-annonce :

Le Secret de la cité perdue (2022)

Ce film de chasse au trésor saupoudré de romance raconte l’histoire de Loretta (Sandra Bullock), une auteure de romans historiques reconvertie dans les romans d’amour. Sur la couverture de ses livres s’illustre Alan (Channing Tatum), son modèle à la fois beau et idiot. Lorsque Loretta se fait kidnapper par le milliardaire fou Abigail Fairfax (Daniel Radcliffe), Alan fera de son mieux pour sauver la romancière pour ensuite survivre sur une île tropicale hostile…

Dans le film, Radcliffe joue le personnage d’un méchant. C’est la deuxième fois qu’il endosse ce rôle après celui dans Insaisissables 2. Pourtant, il n’en a pas tellement l’air : au contraire, sa performance vive et amusante en tant que méchant est agréable à regarder. D’abord excentrique, inoffensif et même un peu charmant (dans le genre chic et ringard), Radcliffe apporte au rôle un tempérament fougueux qui fait rappeler aux téléspectateurs qu’il est le méchant dans l’histoire.

Appréciez la bande-annonce du film dans la vidéo ci-dessous :

Jungle (2017)

Ce film, tiré de faits réels, raconte l’histoire d’un homme qui s’est perdu dans la forêt amazonienne en 1981. Résultat : il a dû survivre seul dans cette immense jungle hostile pendant 3 longues semaines. L’homme en question, c’est Yossi Ghinsberg, interprété dans le film par Daniel Radcliffe.

Jungle est tout simplement magnifique à regarder, grâce aux talents d’acteur de Radcliffe. Il a su donner un côté réaliste à toutes les scènes de survie, donnant l’impression aux spectateurs qu’ils sont aussi en train de survivre avec lui. Les émotions sont également bien transmises, surtout lorsque vous verrez Radcliffe se battre contre un jaguar ou quand il essaie de se frayer désespérément un chemin dans la boue à la recherche d’une quelconque civilisation.

Arrivera-t-il à s’en sortir ? Réponse dans le film !

Voici la bande-annonce :

Imperium (2016)

Dans ce thriller policier, Daniel Radcliffe incarne Nate Foster, un jeune agent du FBI. Afin d’éradiquer la ségrégation raciale aux États-Unis, il décide d’infiltrer une secte suprématiste blanche. Il va ainsi empêcher une menace terroriste imminente, menaçant de s’abattre dans sa juridiction : un attentat à la bombe.

Imperium n’a pas tellement de scènes d’action, mais attendez-vous à des manipulations psychologiques. La proximité avec les néonazis, leurs croyances vous feront palpiter à coup sûr. Un chef-d’œuvre à ne pas rater dans ce top 10 des films avec Daniel Radcliffe !

Ci-dessous la bande-annonce :

Et (beaucoup) plus si affinités (2013)

Réalisé par Michael Dowse, Et (beaucoup) plus si affinités est un film de comédie romantique irlando-canadienne. Daniel Radcliffe interprète le rôle de Wallace, un étudiant en médecine. En tombant amoureux de Chantry, une femme pleine de charisme, il décide de rester ami avec elle, car cette dernière est déjà en couple avec Ben, un avocat. Une grande complicité se forme alors entre les deux « amis »…

Ce film indépendant regorge de scènes de romance, au plaisir des adolescents en quête d’histoire d’amour. Voir Daniel Radcliffe adopter un rôle dans une comédie romantique contemporaine fait également plaisir à regarder. Et en bonus, un bel homme vient renforcer le rang des bourreaux de cœurs dans le film : Adam Driver, jouant le rôle d’Alan, le meilleur ami de Wallace !

Voici la bande-annonce :

Escape From Pretoria (2020)

Inspiré d’événements effroyablement réels, ce film nous ramène en 1979 et raconte l’histoire de Tim Jenkin (incarné par Daniel Radcliffe) et de Stephen Lee (Daniel Webber). Les deux hommes écopent d’une peine de prison pour implication dans la résistance organisée contre le régime de l’apartheid. Une fois emprisonné à Pretoria, Tim échafaude son évasion en fabriquant des dizaines de clés en bois, afin d’ouvrir chaque porte menant à la sortie de leur lieu de captivité.

Un vrai parcours palpitant vous attend avec les deux hommes. Réussiront-ils ?

Par ici, la bande-annonce !

Kill Your Darlings (2013)

Sorti en 2013, Kill Your Darlings nous ramène dans les années 1940. Daniel Radcliffe incarne le rôle principal, celui du célèbre poète Allen Ginsberg. Le film suit le séjour de ce dernier à l’université de Columbia.

Les performances de Daniel Radcliffe dans le film mettent nettement en valeur l’esprit du jeune poète. Il apporte une touche de sympathie sincère à Ginsberg, même lorsque les tensions montent entre lui et ses nouveaux amis. Si vous êtes fans d’art littéraire, Kill Your Darlings fera votre bonheur dans ce top 10 des films avec Daniel Radcliffe.

Voici la bande-annonce :

Swiss Army Man (2016)

Il s’agit certainement du film le plus surréaliste que Daniel Radcliffe a eu à jouer dans ce top 10. Normal s’il se place à la première place ! Dans Swiss Army Man, il incarne (si on peut le dire !) le rôle de Manny, un cadavre parlant. Lors de sa rencontre avec Hank (Paul Dano), ce dernier lui enseigne les concepts inventés par l’homme, comme « maison », « mariage » ou encore « Terminator ». Pendant leur quête de la civilisation, les deux compères découvrent que le corps putréfié de Manny possède de nombreux pouvoirs spéciaux. Par exemple, il a la capacité de cracher des objets par la bouche tel un revolver, ou encore, de provoquer une érection magique pointant toujours vers le nord…

Le film est à la fois intrigant et extravagant. On y retrouve plusieurs thèmes : la folie, l’anxiété sociale, de l’intimité, de l’amitié et même de l’amour. Il n’y a pas non plus de logique à suivre côté développement du personnage : chaque spectateur peut interpréter les scènes selon leur bon vouloir personnel. Quoi qu’il en soit, les performances de Daniel Radcliffe dans Swiss Army Man en tant que cadavre sont époustouflantes, lui valant le prix Catalogne du « Meilleur acteur » pour ce rôle.

Envie de voir ce chef-d’œuvre aussi bizarre que captivant ? Ci-dessous une petite vidéo de mise en bouche. Appréciez !