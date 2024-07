Pourquoi regarder la série coréenne « A Killer Paradox » ?

Le 9 févier 2024 est sortie une petite série courte en 8 épisodes qui est une série sud-coréenne appelée « A Killer Paradox« . De notre côté, nous avons adoré cette série et nous voulions donc absolument vous la partager.

A Killer Paradox : de quoi parle de série coréenne (résumé) ?

De quoi parle cette série coréenne ? L’histoire se concentre sur Lee Tang, jeune homme qui a été libéré de l’armée il y a environ 6 mois et qui cultive l’idée d’aller vivre au Canada. En attendant, il travaille dans une supérette comme beaucoup de jeunes de son âge afin d’avoir de l’argent.

Mais, une nuit, ce dernier se fait agressé par un client, ce qui conduit le jeune homme a tué son agresseur sans le faire exprès. Se sentant coupable de son acte, il songe à se rendre à la police mais découvre que le client qu’il a tué était en fait un tueur en série.

Et même s’il songe se rendre, l’univers semble vouloir l’en empêcher à tout prix puisque, malgré sa maladresse légendaire, Lee Tang ne se fera pas attraper pour son acte et les actes à venir, les preuves étant systématiquement dissimulées, d’une manière ou d’une autre par effet papillon au détective Jang Nan-gam qui est sur ses traces.

Pourquoi regarder ou zapper cette mini-série sur Netflix ?

Nous n’avions pas envie de vous faire un grand texte indigeste pour vous donner notre ressenti. Ce que vous pouvez retenir, c’est que le rythme est prenant, qu’il y a énormément des plot twists (on ne s’attend pas aux retournements de situation, ce qui est rare) et, franchement, nous avons passé un très bon moment en la regardant.

C’est certain que ce n’est pas LA série du siècle, mais elle « glisse tout seul », comme on dit. Surtout si vous aimez l’humour noir, les critiques de la société, et les situations invraisemblables. Voici un résumé de ce que nous avons aimé et de ce que nous avons moins apprécié :

✅ Pourquoi regarder la série ? ⛔ Pourquoi zapper la série ? Un beau bras de fer mental entre le policier et le personnage principal à la manière de Light avec L dans Death Note C’est une mini-série donc courte en une seule saison, pas de saison 2 prévue. Du coup, on peut dire que c’est un peu court, on en veut davantage. Un côté très ironique : le personnage ne cherche même pas à cacher ses meurtres mais ne se fait jamais attraper. Certains personnages sont peut-être un peu trop stéréotypés à notre sens. Un autre côté ironique d’humour noir : ne vous attachez à aucun personnage, il peut peut-être mourir d’une façon horrible quelques secondes plus tard alors qu’on pensait que ce serait un personnage récurrent. Si vous n’aimez pas le gore et ce côté un peu burlesque sombre, passez votre chemin. Globalement un très bon jeu d’acteur, une bonne réalisation, bien dosé entre les épisodes.

Si nous devions donner une note à cette série, ce serait certainement la note de 8/10, ce qui est plutôt raccord avec les notes données par le public sur différents sites de notation. Les notes du public oscillent entre 7 et 8 / 10.

Découvrez la bande-annonce de « A Killer Paradox »

Bien entendu, pour vous donner envie, voici la bande-annonce officielle de la série coréenne sur Netflix et en français. Une vraie claque, selon nous.

Alors, vous allez regarder cette série ? Si vous l’avez déjà vu, n’hésitez pas à donner votre avis constructif en commentaires, ça nous intéresse !

