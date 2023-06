De Little Women à Midsommar en passant par Black Widow, Florence Pugh excelle dans la grande variété de rôles qu’elle a incarnés, dont voici le top 10 de ses films et séries TV.

Ces dernières années, Florence Pugh est apparue un peu partout, en incarnant des rôles plutôt principaux, plutôt secondaires. Mais quand elle a intégré le casting de Midsommar et Black Widow, sa cote de popularité a augmenté à toute vitesse. Pourtant, ce ne sont pas les œuvres les plus révélatrices pour l’actrice ! Florence Pugh a joué dans une poignée de films et séries TV tout au long de sa carrière, dont nous allons vous montrer les meilleurs dans ce top 10. Une chose est sûre : la jeune actrice britannique est en pleine montée… et rien ne peut l’arrêter.

Né en 1996, Florence Pugh a fait ses débuts d’actrice aux côtés de Maisie Williams dans The Falling en 2014. Tout de suite, elle est rapidement devenue l’une des actrices les plus prolifiques de sa génération. Deux ans après, elle remporte le prix de la meilleure actrice aux British Independent Film Awards grâce à son rôle de Lady McBeth dans The Young Lady. Son rôle dans la série limitée The Little Drummer Girl lui a également valu une nomination au BAFTA Rising Star Award. Depuis, elle joue dans une multitude de films et de séries TV de genres et de styles très différents. Que ce soit en tant qu’espionne experte en arts martiaux ou en tant qu’artiste en herbe, Florence Pugh les incarne avec perfection. Refusant d’être cataloguée, elle possède ainsi l’un des CV les plus diversifiés de Hollywood.

Sans plus attendre, découvrons le top 10 des films et séries TV avec Florence Pugh !

King Lear (2018)

Avant de devenir une célébrité internationale, Florence Pugh a prouvé ses talents d’actrice dans le téléfilm King Lear. Adapté des œuvres de William Shakespeare, il met en scène Anthony Hopkins (Le Roi Lear) et Emma Thompson (Goneril).

Cette version se déroule dans un univers alternatif, et raconte l’histoire du Roi Lear partageant son royaume entre ses filles. Florence Pugh a le rôle le plus important après Anthony Hopkins avec le personnage de Cordelia, la plus jeune des filles du roi. Elle sera la seule qui refuse la décision de ce dernier, l’obligeant à survivre seule. Et bien entendu, son périple est l’un des points forts du film.

Voici la bande-annonce :

Don’t Worry Darling (2022)

Réalisé par Olivia Wilde, ce thriller psychologique offre une prémisse intrigante et un casting étoilé. Don’t Worry Darling a donc beaucoup d’atouts à faire valoir. Florence Pugh incarne le rôle d’Alice Chambers, une femme au foyer dévouée qui apprend que sa vie apparemment parfaite n’est pas ce qu’elle semble être.

Ci-dessous le synopsis du film :

1950, Californie. Alice et Jack Chambers sont un jeune couple heureux, vivant dans la ville fictive de Victory. Leur localité, créée et financée par la société pour laquelle Jack travaille, semble être parfaite. Mais Alice, de nature curieuse, se questionne sur la nature du travail de son mari, notamment le « Victory Project ». Alors que son enquête soulève des tensions au sein de la communauté, l’idyllique vie du couple commence à se fissurer…

Par ici la bande-annonce :

Black Widow (2021)

Enfin, après une dizaine d’années dans MCU, Scarlett Johansson obtient son propre moment de gloire dans la peau de son personnage emblématique, Natasha Romanoff. Mais ce qui est dommage, elle l’a reçu après sa mort (le personnage, pas l’actrice). Black Widow est donc un prequel se déroulant avant la disparition de son personnage dans Avengers : Endgame. Il introduit également sa sœur Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh, dans l’univers cinématographique de Marvel. Le personnage est drôle, charmant, dur et comique. Qui plus est, elle a une histoire chargée d’émotion, faisant d’elle la préférée des fans dans le film. Elle reviendra sur grand écran dans le prochain film de Marvel Thunderbolts, prévu pour 2024.

Black Widow met en avant la relation entre Natasha Romanoff, sa sœur Yelena, ainsi que leur mère, toutes des espionnes russes. Ensemble, elles unissent leurs forces afin de vaincre leur ennemi commun, surgi du passé.

Appréciez la bande-annonce :

Outlaw King : Le Roi hors-la-loi (2018)

Suivant la mode sur les drames historiques autour de la guerre féodale, Netflix décide d’en créer une avec Outlaw King : Le Roi hors-la-loi. Réalisé par David Mackenzie, le film raconte l’histoire de Robert the Bruce, un souverain écossais. Après avoir repris le pouvoir dans son pays face aux Anglais, il doit défendre son royaume en menant une guerre contre une armée bien plus importante que la sienne.

Bien que le film comporte des inexactitudes historiques, les critiques ont été satisfaits de la valeur de la production et des performances des acteurs. Florence Pugh brille dans le rôle d’Elizabeth de Burgh, l’épouse du protagoniste, aux côtés de Chris Pine et Aaron Taylor-Johnson.

Un classique à regarder absolument dans ce top 10 des films et séries avec Florence Pugh, surtout si vous aimez le genre histoire médiévale !

Ci-dessous la bande-annonce :

Une famille sur le ring (2019)

Ce film est tiré d’une histoire vraie, celle de la superstar du catch professionnel Saraya-Jade Bevis, alias Page. Florence Pugh incarne le rôle de la catcheuse, et évolue aux côtés de Lena Headey et Nick Frost dans le rôle de ses parents et de Jack Lowden dans celui de son frère. Ensemble, ils forment la fameuse famille de catcheurs dans laquelle Saraya a grandi.

La présence de Pugh dans le film est imposante, avec une interprétation frôlant le réalisme. Fighting with My Family retrace le parcours de Saraya, de ses origines modestes jusqu’à la WWE. Le film est un mélange parfait entre l’humour et les moments d’émotion touchants. De plus, les spectateurs n’ont pas besoin d’aimer le catch pour se laisser emporter par les personnages et leur histoire. Tout le monde, catcheurs ou non, peut s’identifier à Paige, à sa lutte pour s’intégrer et à ses tentatives pour se rapprocher de son frère.

Un film à regarder en famille dans ce top 10 des films et séries avec Florence Pugh !

Par ici, la bande-annonce :

The Young Lady (2016)

Dans ce film, Florence Pugh a tenu son premier rôle principal, alors qu’elle avait à peine 20 ans. Adapté du roman Lady Macbeth du district de Mtsensk de Nikolaï Leskov, ce film suit Katherine Lester, une jeune femme mariée par intérêt à un homme plus âgé qu’elle, Alexander Lester. Déterminée, la jeune femme fera tout pour se défaire de ses liens toxiques…

Le film a fait sensation au Festival international du film de Toronto, en grande partie grâce à la performance envoûtante de Florence Pugh. D’ailleurs, elle a reçu de nombreux prix, dont celui de la meilleure actrice aux British Independent Film Awards et aux European Film Awards. Le rôle de Lady Macbeth l’a également propulsée sur le devant de la scène et a lancé sa carrière de star du cinéma.

Voici la bande-annonce du film :

The Wonder (2022)

Disponible sur Netflix, The Wonder est un film adapté du roman éponyme d’Emma Donoghue. Il met en vedette Florence Pugh dans le rôle de Lib Wright, une infirmière des années 1800. Durant l’exercice de ses fonctions, elle assiste une jeune fille qui, selon les rumeurs, aurait survécu sans manger pendant des mois…

Le film plonge les spectateurs dans le décor de l’époque victorienne du 19e siècle, leur permettant de se laisser emporter par l’intrigue mystérieuse. L’incroyable performance de Pugh est un élément crucial dans un scénario légèrement sous-développé, selon les critiques.

Ci-dessous, la bande-annonce :

Hawkeye (2021)

Après le succès du film Black Widow, les fans ont réclamé le retour de Yelena dans le MCU. Disney exauce leur vœu quelques mois plus tard, lorsqu’elle est apparue dans les trois derniers épisodes de la minisérie Hawkeye de Disney+.

Hawkeye met en avant principalement les aventures et la relation entre Clint Barton et Kate Bishop (la nouvelle Hawkeye). Toutefois, les fans ont adoré la complicité entre Kate et Yelena. L’actrice a une alchimie avec Hailee Steinfeld, et en bonus, Yelena a eu droit à certaines des scènes les plus émouvantes de la série. Par ici la bande-annonce :

Midsommar (2019)

À part la sortie du film Une famille sur le ring, l’année 2019 est particulièrement fructueuse pour Florence Pugh. Midsommar, un film d’horreur réalisé par Ari Aster, voit le jour en cette année avec Pugh incarnant le rôle principal Dani Ardor. Ce rôle est emblématique pour l’actrice, car elle l’a interprétée de façon mémorable et exceptionnelle. Elle s’est même fait une place dans le rang des fameuses « scream queens » !

Avec ses amis, Dani Ardor se rend en Suède pour un festival nordique. Pendant leur séjour, ils participent à un rituel organisé par une secte sadique et meurtrière. Midsommar présente le même mélange d’images troublantes et de violences, mais la performance de Florence Pugh dans le rôle de Dani offre également une touche sombre à l’hisoitre. Midsommar regorge de détails effrayants, alors, attention les yeux !

Voici la bande-annonce du film :

Les Filles du docteur March (2019)

Connu sous son titre original Little Women, Les Filles du docteur March est la sixième adaptation du roman Les Quatre filles du docteur March de Louisa May Alcott. Toutefois, ce film réalisé par Greta Gerwig est de loin le plus réussi de tous.

Les Filles du docteur March raconte le passage à l’âge adulte de Jo March et de ses sœurs, Amy, Meg et Beth. Dépourvues de père, parti au combat pendant la guerre de Sécession, les quatre jeunes femmes sont déterminées à tracer leur propre voie dans une société patriarcale oppressive qui veut contrôler leur avenir. Florence Pugh incarne le rôle d’Amy March aux côtés d’Emma Watson (Meg) et Eliza Scanlen (Beth). Son interprétation à la fois vive et nuancée du personnage lui a d’ailleurs valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Une première place bien méritée dans ce top 10 des films et séries avec Florence Pugh !