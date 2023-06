Scarlett Johansson est incontestablement l’une des actrices les plus populaires de sa génération. Grâce à son charisme inné et ses remarquables interprétations dans ses films, elle sait tenir les spectateurs en haleine durant ses apparitions derrière les caméras. Travaillant avec certains des plus grands réalisateurs, de Christopher Nolan à Wes Anderson en passant par Taika Waititi, ses talents ont fait d’elle l’une des actrices les plus demandées à Hollywood. Choisir les meilleurs films de Scarlett Johansson peut s’avérer difficile en raison de son exceptionnelle filmographie, mais nous allons essayer par le biais de ce top 10. Fans de ScarJo, cet article est pour vous !

Après avoir débuté comme enfant acteur dès son plus jeune âge, elle s’est imposée comme une star montante dans les années 2000 grâce à son rôle dans L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux de Robert Redford, sorti en 1998. Depuis, elle enchaîne avec des rôles principaux de plusieurs films indépendants, comme Ghost World ou encore Lost in Translation. Elle devient une immense star dans les années 2010 en rejoignant la franchise Marvel Cinematic Universe sous le costume de Natasha Romanoff, alias Black Widow. Elle décroche également quelques nominations aux Oscars.

Connue pour sa polyvalence et sa versatilité, Scarlett Johansson a évolué dans des dizaines de superproductions, des comédies hilarantes, des drames émotionnels et bien d’autres œuvres encore. Quel que soit votre centre d’intérêt en termes de cinéma, vous trouverez votre bonheur parmi ce top 10 des films avec Scarlett Johansson qui montrent à quel point elle est une actrice incroyable.

Sur ces belles paroles, commençons !

L’île aux chiens (2018)

Dans ce film d’animation en stop motion réalisé par Wes Anderson, Scarlett Johansson prête sa célèbre voix à Nutmeg, une chienne de concours. L’île aux chiens nous ramène dans un futur dystopique, dans la ville de Megasaki. Suite à une maladie virale, tous les chiens sont interdits dans la cité. Un garçon, nommé Atari Kobayashi, part à la recherche de son chien Spots, après que ce dernier a été transféré pour vivre sur une île poubelle à cause de la maladie. Tout au long de sa quête, il fera face à des épreuves aussi émouvantes que dangereuses…

Le film est d’une créativité sans faille, digne de son réalisateur. Il a été acclamé par la critique et a été nommé à l’Oscar du meilleur film d’animation. Côté acteur, Scarlett Johansson évolue aux côtés de Bryan Cranston, ce dernier incarnant Chief, le chien principal de l’histoire. Comparé aux autres œuvres dans lesquelles elle a participé, L’île aux chiens semble passer inaperçu. Néanmoins, l’excellent jeu de voix de l’actrice le place fermement parmi ses meilleures performances.

Si vous voulez regarder le film, il est disponible sur Disney+. Voici la bande-annonce :

Ghost World (2001)

Après sa révélation dans L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux de Robert Redford, Scarlett Johansson a rejoint le casting de la comédie indépendante Ghost World. Basé sur la bande dessinée du même nom, le film met en scène l’actrice dans le rôle de Rebecca Dopple-Meyer. Fraîchement diplômées, elle et sa meilleure amie Enid Coleslaw (incarnée par Thora Birch) décident de trouver un emploi et de vivre ensemble. Mais petit à petit, leur relation va changer…

Dans le film, Scarlett Johansson offre une performance à la fois drôle et intense malgré le caractère fermé de son personnage. Le film lui-même a été un petit succès indépendant : il a reçu le Prix du Festival de Deauville ainsi que le Prix de la meilleure actrice pour Thora Birch.

Ci-dessous la bande-annonce :

Le Prestige (2006)

Réalisé par l’illustre Christopher Nolan, Le Prestige est un film novateur et passionnant. Se basant sur le roman éponyme de Christopher Priest (1995), Le Prestige raconte la rivalité intense et mortelle entre Alfred Borden et Robert Angier, deux célèbres magiciens dans les années 1800.

Scarlett Johansson rejoint un casting fantastique comprenant Christian Bale, Hugh Jackman, Rebecca Hall, Piper Perabo ou encore Michael Caine. Elle incarne Olivia Wenscombe, l’assistante de Robert Angier (Hugh Jackman). Ce dernier l’envoie auprès d’Alfred Borden (Christian Bale) pour l’espionner, mais la jeune femme finit par tomber amoureuse de lui. La rivalité commence…

Mais ne vous inquiétez pas : ce n’est qu’un des nombreux rebondissements du film, reconnu comme l’un des meilleurs films de Christopher Nolan à ce jour.

Par ici la bande-annonce :

Captain America : Le soldat de l’hiver (2014)

Malgré ses nombreux rôles emblématiques, le personnage le plus célèbre de Scarlett Johansson restera Natasha Romanoff, alias Black Widow dans le Marvel Cinematic Universe. Elle a débuté dans ce rôle dans Iron Man 2 en 2010 jusqu’à Avengers Endgame en 2019. Mais c’est dans Captain America : Le soldat de l’hiver qu’elle se démarque en tant que second rôle. Bien qu’il s’agisse d’un film de Captain America, Natasha est le second rôle principal, travaillant aux côtés de Steve à chaque instant. Cette alliance a permis de cimenter l’amitié entre les deux personnages, qui sera présente tout au long de leur carrière dans la franchise.

Captain America : Le soldat de l’hiver a été bien accueilli en tant que thriller d’espionnage rempli d’action. Il a également montré que même en tant que personnage secondaire, Black Widow peut émerveiller plus d’un fan.

Le film est disponible en streaming sur Disney+. Appréciez la bande-annonce :

Her (2013)

En tant que comédienne vocale, Scarlett Johansson a fait ses preuves dans Her. Elle incarne Samantha, une intelligence artificielle créée par l’écrivain Theodore Twombly. Le film raconte les aventures, plutôt les mésaventures de ce dernier, avec une épouse qui refuse de signer leurs papiers de divorce après presque un an de rupture. Déprimé et rongé par la solitude, Theodore décide d’installer sur son ordinateur personnel un système d’exploitation OS1 doté d’une voix féminine nommé Samantha. Il peut ainsi s’adapter et évoluer selon le milieu dans lequel il évolue. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les échanges entre les deux entités évoluent au désir, et le désir évolue en amour…

Au moment de sa sortie, Her a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur scénario original. Quant à Scarlett Johansson, elle décroche le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Rome 2013. Elle a été largement félicitée pour avoir donné vie à Samantha et pour avoir montré diverses émotions malgré le fait qu’il ne s’agisse pas d’un personnage humain.

Une œuvre unique à regarder absolument dans ce top 10 des films avec Scarlett Johansson !

Par ici la bande-annonce :

Under The Skin (2013)

Dans ce film de Jonathan Glazer, Scarlett Johansson incarne une extraterrestre qui prend l’apparence d’une belle femme. Son but est simple : séduire les hommes, puis les attirer dans son piège mortel. Mais face à ce spectacle morbide, Laura reste impassible… jusqu’au jour où elle décide de laisser tomber son costume de séductrice.

Basé sur le livre Under the Skin de Michael Faber, le film est obsédant et hypnotique. De plus, Jonathan Glazer a su capturer des moments inoubliables. Depuis sa sortie, Under the Skin a été salué comme l’un des meilleurs films de la dernière décennie.

Voici la bande-annonce :

Avengers : Endgame (2019)

Après près d’une décennie dans le MCU, l’aboutissement de l’histoire de Natasha Romanoff a eu lieu dans Avengers : Endgame. Le blockbuster de 2 milliards de dollars a rassemblé plus de héros que jamais pour vaincre Thanos, le principal antagoniste de la saga Avengers. Scarlett Johansson livre sans doute ici sa meilleure performance en tant que Black Widow, une redoutable espionne, mais également une héroïne au grand cœur. Afin de mettre les chances du côté des Avengers, elle n’a pas hésité à faire le sacrifice ultime, en donnant sa propre vie pour que son ami puisse récupérer la pierre de l’âme et sauver l’humanité.

Une fin digne des plus grands superhéros !

Revivez les moments émouvants de ce passage dans Avengers Endgame :

Lost In Translation (2003)

À bien des égards, cette comédie dramatique de Sofia Coppola a révélé les talents de Scarlett Johansson. Elle y incarne Charlotte, une jeune diplômée noue un lien particulier à la star de cinéma vieillissante Bob Harris (Bill Murray). Magnifiquement réalisé, presque tous les aspects du film ont été salués, en particulier les performances de Bill Murray et de Scarlett Johansson. D’ailleurs, l’actrice remporte le prix de meilleure actrice pour son rôle aux BAFTA de 2003.

Une troisième place bien méritée dans ce top 10 des films avec Scarlett Johansson !

Voici la bande-annonce du film, disponible en streaming sur Prime Video :

Jojo Rabbit (2019)

Après la mort de son personnage dans Avengers : Endgame, Scarlett Johansson se démarque par sa performance dans Jojo Rabbit en 2019. Réalisé par Taika Waititi, ce film nous ramène en Allemagne durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Johannes Betzler alias « Jojo », un jeune garçon de 10 ans, subit la maltraitance de ses camarades dans le camp des jeunesses hitlériennes. De nature frêle, il est incapable de tuer un lapin, d’où son surnom de Jojo Rabbit.

Pour se consoler, il n’a d’autre choix que de se rabattre sur son ami imaginaire, Adolf Hitler. Malheureusement, il découvre que sa mère cache une jeune Juive dans le grenier de leur maison. Sa vie de grand partisan du Führer en est ébranlée…

Dans le film, Scarlett Johansson incarne Rosie Betzler, la mère de Johannes. Grâce à ce rôle, elle remporte le prix de la Meilleure Actrice dans un Second Rôle lors des Golden Schmoes 2019. Le film lui-même a également reçu beaucoup d’éloges, et Taika Waititi a remporté le prix du meilleur scénario.

À regarder absolument !

Par ici la bande-annonce :

Marriage Story (2019)

Tout en exerçant ses fonctions de superhéroïne dans le MCU, l’actrice derrière Black Widow a également joué dans des films acclamés par la critique. C’est le cas avec Marriage Story, un film original de Netflix qui arrive à la première place de notre top 10 des films avec Scarlett Johansson. L’histoire est centrée sur Nicole Barber (Scarlett Johansson) et Charlie Barber (Adam Driver), un couple de metteur en scène et d’actrice. Avec un mariage qui va mal, les deux personnes décident de divorcer. Nicole, en quête d’indépendance, décide de retourner à Los Angeles, sa ville natale. Sur place, elle a une proposition de tournage. Mais avec le divorce, sa vie est loin d’être tranquille…

Réalisé par Noah Baumbach, Marriage Story a su émouvoir les critiques, et obtient des éloges pour son scénario et sa mise en scène. Il a également obtenu six nominations aux Oscars, dont une pour Johansson en tant que meilleure actrice. Sa performance dans le film est une des plus exceptionnelles de toute sa carrière, captivant ainsi l’attention des spectateurs. Une chose est certaine : bien qu’elle soit connue en tant que Black Widow, ce petit drame intime est le meilleur film de Scarlett Johansson jusqu’à présent.

Voici la bande-annonce de Marriage Story, disponible sur Netflix :