Sebastian Stan est surtout connu pour être l’incarnation de Bucky Barnes dans le MCU, mais cet acteur talentueux a également joué dans quelques excellents films, dont nous allons vous montrer dans ce top 10.

Au cours de sa carrière, Sebastian Stan est passé de petits rôles à une véritable star dans certains des plus grands blockbusters de Hollywood. Né en Roumanie en 1982, il foule la pelouse du cinéma américain en apparaissant dans des films comme The Covenant et The Education of Charlie Banks. Mais sa première révélation reste sans doute son rôle de Carter Baizen. Vous rappelez-vous de la série Gossip Girl, en 2007 ?

Depuis, il a enchaîné avec quelques rôles plus ou moins importants. L’acteur décrochera ensuite le rôle qui changera sa vie à tout jamais. Il s’agit de Bucky Barnes dans Captain America : The First Avenger en 2011. Il officialise ainsi sa place dans le MCU, en interprétant le rôle jusqu’à maintenant. Mais à part MCU, Sebastian Stan a également excellé dans d’autres films. Découvrons ensemble ce top 10.

Spoiler Alert : il n’y a pas Avengers Infinity War et Endgame dans la liste !

Captain America : The First Avenger (2011)

Dans ce film de Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan fait ses débuts dans le personnage qui marquera une empreinte mémorable dans sa carrière : le sergent James Buchanan Barnes, alias Bucky. Il est le meilleur ami de Steve Rogers (incarné par Chris Evans). Bucky est également le protecteur de ce dernier dans les rues malfamées de Brooklyn. De son côté, Sebastian Stan apporte le charme et l’impertinence au Bucky des années 1940, qui est à la fois un séducteur et un combattant féroce.

Captain America : The First Avenger raconte l’ascension de Steve Rogers au rang de superhéros dans les années 1940, après avoir reçu le sérum du super-soldat. Stan joue également un rôle important en tant que meilleur ami de Steve. Il se battra à ses côtés avant de mourir tragiquement lors d’un accident de train. Les deux acteurs nous régalent avec leur forte alchimie à l’écran, en outre des séquences d’action époustouflantes.

Une entrée en matière spectaculaire dans ce top 10 des films avec Sebastian Stan !

Ci-dessous la bande-annonce :

Destroyer (2018)

Ce film néo-noir met en vedette Nicole Kidman dans le rôle d’Erin Bell, l’inspectrice du Los Angeles Police Department. Après avoir été infiltrée dans un gang, Erin se lance dans une opération de règlement de comptes contre ses membres. Sebastian Stan y incarne le rôle de Chris, l’ancien partenaire d’Erin et agent du FBI. C’est également l’amant de l’inspectrice.

Destroyer est un film plus dramatique que ceux dans le MCU, dans lequel Sebastian Stan a pu vraiment montrer sa versatilité en tant qu’acteur. Le film a été salué par la critique, valant ainsi à Nicole Kidman une nomination au Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique.

Voici la bande-annonce :

The Devil All The Time (2020)

Basé sur le roman éponyme de Donald Ray Pollock, The Devil All the Time est un thriller psychologique devenu grand succès pour Netflix. Le film se déroule dans Knockemstiff, Ohio des années 1960, où nous allons rencontrer Willard Russell. Face à l’agonie de sa femme, l’homme, désespéré, se tourne vers la religion. Malheureusement, il en devient de plus en plus obsédé, changeant ses prières à une tentative de sacrifice…

Dans le film, Sebastian Stan incarne Lee Bodecker (Stan), un flic véreux. Il évolue aux côtés de Robert Pattinson, jouant un prédicateur charmant mais sinistre. The Devil All the Time est également l’un des meilleurs films de Tom Holland, qui incarne Arvin Russell, le fils de Willard.

Par ici la bande-annonce du film, disponible en exclusivité et en streaming sur Netflix :

Nous avons toujours vécu au château (2018)

Il s’agit de l’adaptation du roman gothique éponyme de 1962 de Shirley Jackson. Sebastian Stan incarne Charles Blackwood, le cousin de Constance Blackwood (incarnée par Alexandra Daddario). Il débarque à l’improviste dans la ville de sa cousine après que celle-ci a été accusée d’avoir empoisonné toute sa famille avec de l’arsenic.

Stan incarne un personnage charmant mais machiavélique dans le film. Grâce à son charisme naturel, il a pu conquérir Constance dans l’espoir d’obtenir une part de la fortune familiale. Un vrai caractère manipulateur que nous ne verrons pas dans d’autres films de ce top 10 avec Sebastian Stan !

Voici la bande-annonce :

Fresh (2022)

Plusieurs d’entre nous sont peut-être convaincus que le rôle le plus méchant de Sebastian Stan dans sa carrière est le Soldat de l’Hiver. Malheureusement, ce n’est pas le cas : après avoir incarné Bucky Barnes, Stan a accepté un rôle d’antagoniste, probablement le plus méchant de toute sa carrière. Et ce rôle, c’est celui de Steve dans Fresh, l’un des meilleurs films d’horreur de l’année 2022.

Le film commence comme une comédie romantique où Steve fait la cour à Noa (joué par Daisy Edgar-Jones). Mais plus tard, l’homme se révèle être un boucher de viande humaine redoutable, qui kidnappe Noa pour vendre les parties de son corps à de riches cannibales. Fresh a été un succès critique, avec beaucoup d’éloges pour les performances de Sebastian Stan et Daisy Edgar-Jones.

Un film à regarder absolument, si vous aimez le genre horrifique et slasher !

Ci-dessous la bande-annonce :

Captain America : Le soldat de l’hiver (2014)

Après sa présumée mort dans Captain America : The First Avenger, Sebastian Stan revient en force dans Captain America : Le soldat de l’hiver. Le deuxième opus de la trilogie révèle que Bucky est non seulement vivant, mais qu’il travaille comme super-soldat assassin surnommé le Soldat de l’hiver. Il est donc le principal antagoniste du film. Avec son incroyable talent de versatilité, Sebastian Stan parvient à transmettre à la fois la froideur, la douleur et la confusion de Bucky même sous un masque. Sa réplique « Mais qui est Bucky ? » restera à jamais gravée dans l’esprit des fans.

Dans Captain America : Le soldat de l’hiver, l’acteur détient un rôle majeur, et doit jongler entre son rôle de meurtrier et de meilleur ami. Le film est largement considéré comme l’un des meilleurs films du MCU, tout en introduisant des personnages clés comme Sam Wilson et Wanda Maximoff dans la franchise.

Voici la bande-annonce :

Captain America : Civil War (2016)

Faisant suite à Captain America : Le soldat de l’hiver, la rédemption de Bucky Barnes sera une fois de plus remis à l’épreuve. Sebastian Stan est mis au défi de représenter la dualité de Bucky Barnes, en désertant Hydra et en recollant les morceaux de sa vie antérieure. Il a offert une prestation remarquable en réussissant à transmettre la douleur du Soldat de l’Hiver et l’espoir de Bucky Barnes. De plus, l’alchimie improbable entre Stan et Anthony Mackie, qui incarne Sam Wilson, a ouvert la voie à la série Falcon and the Winter Soldier.

Captain America : Civil War raconte la divergence d’opinions de l’équipe de superhéros en ce qui concerne les accords de Sokovia. Couplé à l’attentant contre le père de T’Challa, la guerre a éclaté entre les membres, entraînant leur séparation. Le film met également en avant le lien entre Bucky et Steve, ce dernier n’hésitant pas à se battre contre son coéquipier pour défendre son ami de toujours.

Ci-dessous la bande-annonce :

Seul sur Mars (2015)

À part le personnage de Bucky Barnes dans MCU, Sebastian Stan a pu accéder à la célébrité internationale en interprétant le rôle de Chris Beck dans Seul sur Mars. Dans cette adaptation du roman de science-fiction The Martian, réalisé par Ridley Scott, Sebastian Stan joue aux côtés de Jessica Chastain et Kate Mara. Bien qu’il ne s’agisse que d’un rôle secondaire, Stan parvient tout de même à montrer ses talents d’acteur. Durant tout le film, il ne dit rien ou presque, mais parvient quand même à transmettre de l’émotion à travers son arme secrète : ses yeux.

Basé sur le roman éponyme d’Andy Weir, le film met en vedette l’astronaute Mark Watney (interprété par Matt Damon), laissé seul sur Mars après que son équipage l’a cru mort. Désormais seul et sans moyen de repartir, Mark va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de contacter la Terre.

Seul sur Mars fut un succès commercial, rapportant plus de 600 millions de dollars au Box Office. Il a également remporté le Golden Globe du meilleur film musical ou de comédie. Une troisième place bien méritée dans ce top 10 des films avec Sebastian Stan !

Appréciez la bande-annonce :

Logan Lucky (2017)

Après quatre ans d’absence, le célèbre cinéaste Steven Soderbergh fait son grand retour pour réaliser le film Logan Lucky. Cette comédie raconte l’histoire De Jimmy Logan, une ancienne gloire locale de football américain de Virginie-Occidentale. Sans emploi fixe, il enchaîne les petits boulots, jusqu’au jour où il décide de cambrioler la Charlotte Motor Speedway pendant une course de NASCAR avec l’aide de sa famille.

Dans le film, Sebastian Stan joue le rôle secondaire de Dayton White, un pilote de NASCAR obsédé par la forme physique et la préparation à ses courses. Il évolue aux côtés d’un casting étoilé, comprenant Channing Tatum, Riley Keough et Adam Driver. Certes, ces derniers incarnent les membres de la famille Logan, mais c’est Stan qui vole la vedette dans son rôle.

Par ici la bande-annonce du film :

Moi, Tonya (2017)

Nous clôturons ce top 10 des films avec Sebastian par ce film biographique réalisé par Craig Gillespie. Tiré de faits réels, Moi, Tonya retrace la vie de la championne américaine de patinage artistique Tonya Harding (incarnée par Margot Robbie). Le film aborde de manière comique l’histoire de la vie personnelle de Harding et l’agression de sa rivale Nancy Kerrigan avant les Jeux olympiques d’hiver de 1994.

Dans le film, Sebastian Stan montre sa polyvalence légendaire en incarnant le rôle de Jeff Gillooly, le mari de Tonya. Malheureusement, leur histoire d’amour vire au cauchemar, et leur relation finit par devenir hostile. Sebastian Stan excelle particulièrement dans le rôle de Jeff, montrant son côté narcissique, violent et manipulateur. En bref, il incarne un personnage totalement différent de ce qu’il a l’habitude de jouer, mais qu’il interprète à la perfection. Normal si Moi, Tonya se place fièrement à la première place de ce top 10 des films avec Sebastian Stan !

Ci-dessous la bande-annonce :