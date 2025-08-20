10 nouveaux livres présentés par l’édition Bragelonne

La maison d’édition Bragelonne a publié The Witcher et elle est connue pour publier des livres de fantasy, fantastiques et de science-fiction. Une maison d’édition de l’imaginaire qui propose plusieurs nouveautés récentes ou à paraître, voici une petite sélection.

1. La Petite Boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst

Résumé officiel : « Une somptueuse fable qui foisonne de livres de sortilèges volés, d’amitiés inattendues, de confitures délectables et d’amours plus délicieuses encore. Une comédie romantique peuplée de créatures mythiques et saupoudrée de roulés à la cannelle et de magie, qui met du baume au coeur et nourrit l’âme.

Kiela a toujours eu du mal avec les gens. Par chance, son travail à la Grande bibliothèque d’Alyssium lui a permis de vivre en recluse parmi les livres de sortilèges les plus précieux de l’empire. Mais lorsqu’une révolution éclate et que la bibliothèque part en fumée, Kiela et son assistant, Caz, une plante sentiente créée par magie, sauvent autant de livres qu’ils le peuvent et mettent le cap sur une île lointaine où Kiela était certaine de ne jamais retourner : la terre de son enfance.

Kiela espère faire profil bas dans la chaumière délabrée héritée de ses défunts parents. À son grand désarroi, en plus d’écoper d’un voisin aussi fouineur que séduisant, elle découvre que le village est dans un triste état.

L’empire néglige depuis des années les gens qui dépendent de ses interventions magiques pour des récoltes fructueuses, et pire encore, la magie censée les aider a engendré des tempêtes destructrices qui ont fait des ravages sur l’île. Kiela résout de trouver un moyen d’arranger les choses… en ouvrant la toute première sortilègerie secrète de l’île.

Son plan n’est pas sans danger : partager la magie avec les gens du peuple est passible de mort. Et pour se faire une place parmi les habitants bienveillants et excentriques de son île, elle devra apprendre à abattre les remparts qu’elle a érigés. »

2. Meg Corbyn de Anne Bishop, Emily Allen (intégrale)

Résumé officiel : « Meg Corbyn est une cassandra sangue, une prophétesse du sang, capable de prédire l’avenir lorsqu’elle s’incise la peau. Une malédiction qui lui a valu d’être traitée comme de la viande par des hommes sans scrupules prêts à la taillader pour s’enrichir. Mais aussi un don qui lui a permis de s’échapper et l’incite à chercher refuge chez les Autres.

Là où les lois humaines ne s’appliquent pas. Même si elle sait, grâce à cette vision, que Simon Wolfgard causera également sa perte. Car si le chef des loups est d’abord intrigué par cette humaine intrépide, peu de choses la séparent d’une simple proie à ses yeux… »

3. La Voie Éternelle (tome 1) de Antonia Hodgson

Résumé officiel : « Envolons-nous jusqu’à l’empire d’Orrun, où, après vingt-quatre ans de paix, le règne de Bersun doit prendre fin. Dans la chaleur suffocante de l’île impériale, sept candidats s’affrontent afin de prendre sa place. À l’image de leurs Maisons respectives, ce sont des guerriers, des penseurs, des stratèges exceptionnels ; les meilleurs qui soient.

Puis l’un de ces candidats est assassiné. Il revient à Neema Kraa, l’étrange et brillante Érudite de l’empereur, de démasquer le coupable avant la fin des épreuves. Pour ce faire, elle doit élucider un dangereux mystère vieux de plusieurs générations, tout en s’efforçant de battre six guerriers dont chacun recèle ses parts d’ombre et ses ambitions, y compris celui qu’elle a toujours aimé. Neema se croit seule. Pourtant nous pouvons l’aider… si toutefois elle l’accepte.

Si elle réussit, elle obtiendra le trône. Si elle échoue, c’est la mort qui l’attend. Mais nous ne le permettrons pas. Nous sommes le Corbeau, et nous sommes magnifique. »

4. Water Moon de Samantha Sotto Yambao et Haylee Morice

Résumé officiel : « Et si vous pouviez effacer tous vos regrets ? Au coeur de Tokyo, une curieuse boutique de prêteur sur gages n’est trouvable que par ceux qui en ont besoin. Les passants n’y verront qu’un restaurant de ramen. Mais, à ceux qui se sentent perdus, cet endroit offre l’occasion unique de vendre leurs regrets, et ainsi de les oublier.

Ishikawa Hana, nouvelle propriétaire des lieux, découvre un matin la boutique saccagée. Plus inquiétant encore, son père a disparu et une précieuse acquisition manque à l’inventaire. C’est alors qu’apparaît un énigmatique jeune homme. Keishin est différent des clients habituels. Il n’a pas besoin d’aide. Au contraire, il offre la sienne.

Ils se lancent ensemble à la poursuite de réponses, dans les profondeurs du monde magique situé par-delà la boutique – à dos de grues en papier et de rumeurs, sur le pont qui relie minuit au matin, au coeur du marché nocturne dans les nuages. Mais, à mesure qu’ils s’approchent de la vérité, Hana doit se résoudre à révéler son propre secret, un choix sur lequel elle ne pourra jamais revenir, au risque de le regretter… »

VOIR AUSSI : Top 10 des livres pour glow up mentalement

5. L’Aube de la Nuit (tome 1 et 2) de Peter F. Hamilton

Résumé officiel du tome 1 : « Début du XXVIIe siècle. L’âge d’or de l’humanité est à portée de main. Des centaines de planètes colonisées s’étendent à travers la galaxie, abritant une multitude de cultures prospères et variées.

D’immenses flottes de vaisseaux marchands sillonnent l’espace sous la protection des Forces spatiales de la Confédération. Mais des différences irréductibles opposent encore les Édénistes, adeptes de l’ingénierie génétique, télépathiquement liés à leurs vaisseaux vivants, et les Adamistes, farouches partisans de l’héritage humain.

Les deux factions devront pourtant s’unir, car, sur une planète primitive, la rencontre fortuite d’un criminel renégat et d’une entité extraterrestre déclenche un phénomène terrifiant : la rupture dans le réel, dont le souvenir hante l’espace depuis l’aube des temps… »

6. Les Cités de sel (tome 1) de Rebecca Robinson et Fabrice Canepa

Résumé officiel : « L’empereur d’Asterya a fait de sa fille Vaasa une arme redoutable. Mais lorsque sa mère meurt, victime d’une terrible magie noire, Vaasa se retrouve contaminée à son tour. Bien décidé à se débarrasser d’elle, son frère Dominik, le nouvel empereur, la marie de force à Reid de Mireh, chef de guerre à la réputation terrifiante.

Croyant sa soeur condamnée, il espère faire de sa mort un prétexte pour envahir les terres de Reid et faire ainsi main basse sur leurs précieuses ressources.

Guerrière accomplie et diplomate consommée, Vaasa est bien décidée à se combattre ce destin qu’on cherche à lui imposer. Mais elle ne tarde pas à découvrir que les apparences sont peut-être trompeuses. Et si Reid n’était pas le monstre que l’on dit ? Si les habitants de Mireh n’étaient pas les barbares que l’on prétend ? Si cette étrange magie noire était bien plus qu’une simple malédiction ?

Reid lui propose alors un marché inattendu : si elle accepte ce mariage de façade et l’aide à asseoir son pouvoir, il lui livrera les secrets de la redoutable puissance qui coule désormais dans ses veines. Face aux complots et aux machinations de Dominik, Reid et Vaasa vont devoir apprendre à se faire confiance et à s’entraider.

Ce qu’ils ne pouvaient prévoir, c’est l’irrépressible attirance qui semble s’exercer entre eux et risque de bouleverser leurs plans et de mettre à mal leurs ambitions… »

7. The Evermore Trilogy (tome 1) de Julie Soto et Charlotte Demanie

Résumé officiel : « La guerre est finie, les ténèbres ont gagné, et l’élu qui aurait dû les sauver tous est mort… Capturée alors que son château tombe aux mains de l’ennemi, Briony Rosewood n’a qu’une certitude : le monde qu’elle a toujours connu n’existe plus. Bomard a triomphé, et les sujets d’Evermore sont condamnés à un sombre avenir, car seuls la servitude, l’emprisonnement et la mort les attendent.

Les rescapées, privées de leur magie, sont rapidement livrées aux plus offrants lors d’une vente aux enchères, et en tant que princesse, Briony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Toven Hearst, l’héritier d’une famille de haut rang connue pour son ambition sans limites… et un homme qui la fascine depuis toujours.

Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tout semble perdu. Mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l’ombre et raviver un espoir que Briony croyait à jamais éteint. »

8. Arborescentes (tomes 2 et 3) de Frédéric Dupuy et Baptiste Stéphan

Résumé du tome 1 (à lire avant) : « Certaines vérités sont enfouies pour de bonnes raisons. Il y a des énigmes très anciennes, des mystères qu’il ne faudrait pas résoudre. Il est des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu’ils accueillent des enfants tant les environs sont lugubres et les lieux austères.

Tel est l’orphelinat des Soeurs Aniel. Avec ses grandes fenêtres à barreaux et ses portes en métal aux lourds battants, on croit entrer dans une ancienne prison, ou dans un asile de fous. Ou pire encore, dans une banque.

Petite, boulotte et bougonne, avec des yeux cernés jusqu’à l’os, Hélène y vit dans une minuscule chambre et n’en sort que la nuit. Hélène a juré de ne plus dormir, et c’est un travail de tous les instants. Elle est atteinte de la Maladie de la Belle au Bois dormant, qui peut frapper à tout moment et l’emporter dans un sommeil infini, comme sa mère avant elle.

Il n’existe pas de remède, aucun traitement connu à cette forme de narcolepsie, qui demanderait des dispositifs bien trop coûteux pour le nombre de cas connus en France, même pour des laboratoires aux poches profondes. Même pour les laboratoires Varkoda, dirigés par l’inflexible héritier de la famille fondatrice, connu pour s’arroger des brevets au prix de la destruction de la jungle équatoriale amazonienne, et au mépris de la vie humaine.

Et pourtant, une étrange infirmière entraîne Hélène dans son sillage, vers un hôpital et un monde aux ressources inexplicables, un lieu extraordinaire, enchâssé dans une forêt introuvable tel un bijou brillant dans un écrin vert, qui lui offrira peut-être un avenir, et un rôle à sa mesure dans le combat fantastique qui s’annonce. Car les forces ancestrales bientôt réveillées par Hélène et Arès Varkoda dépassent l’entendement, et l’équilibre fragile entre nature et humanité est en péril. »

VOIR AUSSI : 10 livres pour faire son « memento mori » (et développer son stoicisme)

9. La Trilogie de la Bibliothèque (tome 2) de Mark Lawrence et Tom Roberts

Résumé du tome 1 (à lire avant) : « La plus fabuleuse des histoires peut atteindre les étoiles… Evar a passé toute sa vie prisonnier d’une salle remplie de livres, plus ancienne que les empires, plus vaste qu’une cité.

Livira vivait aux confins de la civilisation, où rôdent les cauchemars et où nul ne se rend. Lorsqu’elle est arrachée à son village, elle se consacre à l’étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque, coeur battant du royaume. Ils n’étaient pas censés se rencontrer. Dans la bibliothèque, leurs chemins se sont pourtant croisés.

Leurs histoires s’entrelacent alors, coeur à coeur, à travers les univers et le temps. Faites de vérité et de mensonges, elles se brouillent et se confondent. Dans ce périple où la connaissance érode les certitudes, la plume a beau être plus puissante que l’épée, elle n’empêchera pas le sang de couler ni les cités de brûler. »

10. La Trilogie du Magicien noir de Trudi Canavan et Mikaël Bourgouin (intégrale)

Résumé officiel : « Comme chaque année, les magiciens d’Imardin se réunissent pour nettoyer la ville des indésirables. Protégés par un bouclier magique, ils avancent sans crainte au milieu des vagabonds, des orphelins et autres malandrins qui les haïssent.

Soudain, une jeune fille ivre de colère leur jette une pierre… qui traverse sans effort le boucler magique dans un éclair bleu et assomme l’un des mages. Ce que la Guilde des magiciens redoutait depuis si longtemps est arrivé : une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues !

Aussitôt, les magiciens se lancent à sa poursuite, car le danger est réel : la magie incontrôlée de la jeune fille pourrait la détruire elle-même, et toute la ville avec elle. Entre ceux qui se liguent contre elle et ceux qui décident de la prendre sous leur aile, pas un ne se doute du destin exceptionnel qui l’attend… »

Notez cet article