Top 10 des livres pour glow up mentalement

Si vous cherchez des livres pour « glow up« , c’est-à-dire pour grandir et pour évoluer mentalement, voici notre petite sélection d’ouvrages qui vous feront réfléchir sur le monde, sur la vie, sur vous, et qui pourront vous aider si vous vous sentez perdu en ce moment !

1. L’Alchimiste par Paulo Coelho

Résumé officiel : « Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d’un trésor enfoui au pied des Pyramides. Lorsqu’il rencontre l’Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de ses rêves. Merveilleux conte philosophique destiné à l’enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs »

2. Walden ou la Vie dans les bois par Henry David Thoreau

Résumé officiel : « Fais en sorte que gagner ta vie ne soit pas ton métier, mais ton loisir. Jouis de la terre, mais ne la possède pas. C’est par manque d’entreprise et par manque de courage que les hommes se trouvent là où ils sont, à acheter et à vendre, et à passer leurs vies à trimer comme des serfs ».

3. La vie intérieure de Christophe André

Résumé officiel : « La vie intérieure, c’est ce flot de pensées, de souvenirs, de projets, de ressentis émotionnels et corporels, qui se font et se défont en permanence au plus profond de nous.

Elle peut n’être qu’un lointain murmure, mais à qui sait l’écouter, elle est une source d’enseignements extraordinaire pour se connaître, se comprendre et mieux conduire son existence. J’aimerais vous inviter à porter une attention tranquille et régulière à votre vie intérieure, à cette manière unique d’être ce que vous êtes et de traverser le monde.

Dans nos sociétés tournées vers le matérialisme et les apparences, ce détour est essentiel et fécond : pour notre équilibre émotionnel, notre créativité, notre empathie et notre liberté. Issu d’une émission phare de France Culture, ce livre nous propose d’explorer le royaume de l’intime, à travers quarante leçons. »

4. Petit traité de vie intérieure de Frédéric Lenoir

Résumé officiel : « De tous mes livres de philosophie et de spiritualité, celui-ci est certainement le plus accessible, mais sans doute aussi le plus utile.

Car ce n’est pas un savoir théorique que je cherche à transmettre, mais une connaissance pratique, la plus essentielle qui soit : comment mener une vie bonne, heureuse, en harmonie avec soi-même et avec les autres.

Exister est un fait, vivre est un art. Tout le chemin de la vie, c’est passer de l’ignorance à la connaissance, de la peur à l’amour. »

5. Siddhartha par Hermann Hesse

Résumé officiel : « Un jour vient où l’enseignement traditionnel donné aux brahmanes ne suffit plus au jeune Siddhartha. Quand des ascètes samanas passent dans la ville, il les suit, se familiarise avec toutes leurs pratiques mais n’arrive pas à trouver la paix de l’âme recherchée.

Puis c’est la rencontre avec Gotama, le Bouddha. Tout en reconnaissant sa doctrine sublime, il ne peut l’accepter et commence une autre vie auprès de la belle Kamala et du marchand Kamaswani. Les richesses qu’il acquiert font de lui un homme neuf, matérialiste, dont le personnage finit par lui déplaire.

Il s’en va à travers la forêt, au bord du ßeuve. C’est là que s’accomplit l’ultime phase du cycle de son évolution. Dans le cadre d’une Inde recréée à merveille, écrit dans un style d’une rare maîtrise, Siddhartha, roman d’une initiation, est un des plus grands de Hermann Hesse, prix Nobel de littérature. »

6. La Nuit des temps de René Barjavel

Résumé officiel : « L’Antarctique. À la tête d’une mission scientifique française, le professeur Simon fore la glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n’y a rien, juste le froid, le vent, le silence.

Jusqu’à ce son, très faible. À plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l’euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place.

Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure, histoire d’amour et chronique scientifique. »

7. L’Attrape-cœurs de J.D. Salinger

Résumé officiel : « Issu d’une famille aisée à New York, Holden Caulfield intègre le pensionnat Pencey Prep en Pennsylvanie. Renvoyé après avoir échoué dans quatre matières, il entreprend alors une aventure de délinquance innocente.

Entre taxis, boîtes de jazz et rencontres au sein du New York transi de froid de l’époque McCarthy, Holden va tenter de trouver sa place. Une histoire captivante qui dresse un portrait incontournable de l’Amérique de l’après-guerre au travers de l’un des personnages les plus aimés de la littérature.

Après soixante ans, L’Attrape-cœurs, premier et unique roman de J. D. Salinger conserve toute sa puissance. Objet de réflexions sur la souffrance de l’adolescence et la transition de l’enfance à l’âge adulte, le livre reste un classique incontournable pour les jeunes de tous âges. »

8. Never Let Me Go par Kazuo Ishiguro

Résumé officiel : « Dans l’un des romans les plus marquants de ces dernières années, Kazuo Ishiguro imagine la vie d’un groupe d’élèves grandissant dans une version sombrement déformée de l’Angleterre contemporaine.

Raconté par Kathy, aujourd’hui âgée de trente et un ans, le livre met en scène, avec une intensité troublante, ses tentatives pour faire la paix avec son enfance passée dans une école en apparence idyllique, Hailsham, ainsi qu’avec le destin qui l’attendait, elle et ses amis les plus proches, dans le monde extérieur. Roman sur l’amour, l’amitié et la mémoire, ce livre est traversé de part en part par une profonde conscience de la fragilité de la vie. »

9. Le Maître des illusions de Donna Tartt

Résumé officiel : « Fuyant sa Californie natale, bourse en poche, Richard doit son entrée à l’université de Hampden, dans le Vermont, à son opportunisme bien plus qu’à son talent. Prêt à tout pour arriver haut, et vite, le voilà introduit dans la classe du professeur Julian, vouée à l’étude des Anciens, grecs et latins.

Bastion de savoir et de snobisme, la petite communauté vit en vase clos, avec deux mots d’ordre : discipline et secret. Très vite, Richard devine sous le vernis des apparences une tache indélébile, du rouge le plus sombre. Tout ici n’est que vice, secret, trahison, manipulation… »

10. La Zone d’intérêt de Martin Amis

Résumé officiel : « Décor : Camp de concentration Kat Zet I en Pologne. Personnages : Paul Doll, le Commandant ; bouffon vaniteux, lubrique, assoiffé d’alcool et de mort. Hannah Doll, l’épouse ; canon de beauté aryen, mère de jumelles, un brin rebelle. Angelus Thomsen, l’officier SS, arriviste notoire, bellâtre, coureur de jupons. Smulz, le chef du Sonderkommando ; homme le plus triste du monde.

Comment explorer à nouveau une des périodes les plus sombres de l’histoire sans reprendre les mots des autres ? Comment oser un autre ton, un regard plus oblique ? Avec ce marivaudage aux allures de Monty Python en plein système concentrationnaire, Martin Amis prend le risque. Une manière de caricaturer le mécanisme de l’horreur pour le rendre plus insoutenable encore. »

Voilà pour notre sélection. Et si vous avez d’autres suggestions de livres pour « glow up », n’hésitez donc pas à nous les donner dans les commentaires. Cela pourrait aider nos lecteurs à avoir davantage d’idées lecture.

