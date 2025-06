5 livres dont vous êtes le héros / livres escape game

Un livre-jeu, les livres escape games, ou encore les livres dont vous êtes le héros sont le parfait compromis pour les fans de lecture et les fans de jeux. Donc, laissez-nous vous présenter 5 livres dont vous êtes le héros ou livres-jeux à vraiment découvrir quand on est adulte.

1. La harpe des quatre saisons

C’est le livre dont vous êtes le héros de Fabien Olicard, vidéaste et mentaliste. Nous ne pouvions pas passer à côté de cet ouvrage ! Voici le résumé officiel : « La Harpe des quatre saisons est le premier volume d’une saga imaginée par Fabien Olicard, où VOUS incarnez le protagoniste dans un univers où le suspens et les rebondissements sont diaboliquement dispersés.

Le soleil commence à décliner sur l’académie Dagda. Votre regard embrasse l’immense dortoir, ce lieu de vie austère, mais fort d’une grande camaraderie entre les Apprentis. Vous vous apprêtez à y passer une dernière nuit et surtout demain, un dernier jour.

Et s’il marquait le commencement d’une quête d’une ampleur magistrale ? Dans cette première fiction de Fabien Olicard, VOUS déciderez de la route à suivre, des aventures à vivre et des risques à courir pour découvrir les secrets de Dagda. Prenez le livre, un dé et un crayon pour accomplir votre destinée ! »

2. Pourras-tu sortir de ce livre ?

Ce n’est pas un livre dont vous êtes le héros, mais un vrai livre-jeu avec des énigmes à résoudre. Un ouvrage par SOLV, Anastasia Rybalka et Arnaud Cebollada. Voici le résumé officiel : « Plus de 40 énigmes immersives à résoudre avec son smartphone. Le cadeau parfait pour les amateurs d’énigmes et d’escape room. Idéal en vacances, dans les transports en commun, seul ou en famille. Destiné à tous les niveaux grâce à un système d’indices sur demande. Plus de 10 heures de jeu !

Vous vous réveillez de votre cellule de cryogénisation, à bord d’un vaisseau spatial en route vers une planète lointaine. Votre cellule a eu un bug et vous a réveillé accidentellement. Ce n’était pas prévu, et c’est donc une catastrophe.

Si vous ne trouvez pas le moyen de vous rendormir vous allez mourir de vieillesse, seul dans le vaisseau. En faisant appel à votre sens de l’observation et votre logique, vous arriverez peut-être à redémarrer votre cellule de cryogénisation. Ou pas… Bonne chance ! »

3. Death Escape

Aussi imaginé par une youtubeuse, Andy, ce livre est un vrai livre dont vous êtes le héros… ou plutôt dont vous êtes le méchant ! Résumé officiel : « Le tout premier livre dont tu es le méchant !

SIX CANDIDATS, 100 000 EUROS EN JEU, UNE ÉMISSION DE TÉLÉ QUI TOURNE MAL. Sélectionné pour participer à l’émission Death Escape, tu te retrouves enfermé avec cinq autres candidats dans une école désaffectée au passé sombre.

Tu as trois jours pour relever tous les défis imposés par la production et pour trouver le code qui te permettra de remporter la compétition et les 100 000 euros à la clé. Mais il semblerait que la bienveillance ne soit pas le maître mot de la prod’, et les défis à relever sont de plus en plus tordus… et dangereux.

Tu vas devoir choisir entre ta conscience et la victoire, et décider si tu veux rester ange, ou devenir un véritable démon. Dans cette histoire, vingt-huit fins sont possibles. Pour être le grand gagnant, sauras-tu faire les bons choix ? »

4. Le Sang des Zombies

Très bon livre dont vous êtes le héros présenté par Ian Livingstone, Kevin Crossley et traduit par C. Degolf. Il fait partie des 15 ouvrages des « Défis fantastiques », où vous pourrez retrouver d’autres livres du genre.

Voici le résumé officiel : « Brillant étudiant en mythologie, vous ne vous attendiez certainement pas à passer des vacances, que vous aviez imaginées studieuses, dans un château perdu au fin fond de la Transylvanie, à la merci de hordes de Zombies.

Et pourtant vous voilà maintenant menant une chasse effrénée à ces créatures, œuvres de l’immonde Gringrich Yurr et de ses savants fous, dont le rêve insensé n’est autre que de devenir maître du monde. Un rêve que vous seul pouvez réduire à néant. Si toutefois vous restez en vie… Pourrez-vous survivre dans l’enfer qui vous attend, ou deviendrez-vous à jamais un Zombie ? »

5. Le mystère Eiffel

Enfin, nous devions aussi vous présenter ce très bon livre dont vous êtes le héros, un ouvrage qui a rencontré un petit succès et qui a été écrit par Nicolas Trenti. Voici le résumé officiel : « Avril 1904. À la veille du débat qui doit décider du démantèlement de la tour Eiffel, son concepteur reste introuvable. S’agit-il d’un enlèvement ?

Qui peut en vouloir au génie de la poutre et du rivet métalliques ? La tour Eiffel et peut-être même Paris sont menacés et c’est à vous de voler à leur secours…

Aidez Théodore Beautrenel, l’assistant de Gustave Eiffel, à récolter les indices dans chaque arrondissement de la capitale : entre magnats de la finance, scientifiques inquiétants et policiers retors, votre enquête va vous conduire à une machination monumentale.

Ce livre-jeu original vous propose une nouvelle façon de lire : il va falloir solliciter vos méninges et résoudre des énigmes alambiquées afin de poursuivre ce formidable roman d’aventures ! »

Alors, lequel de ces livres allez-vous tester ? Dites-le-nous dans les commentaires ! D’ailleurs, si vous voulez suggérer d’autres ouvrages à nos lecteurs, n’hésitez pas à y déposer vos recommandations. 🙂

