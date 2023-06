« Le Seigneur des Anneaux » et « Game of Thrones » sont deux licences cinématographiques très populaires dans la société d’aujourd’hui. Les deux possèdent en effet des fanbases très actives et dévouées qui ne cessent de crier que leur univers est meilleur que l’autre.

Nous allons donc voir dans cet article les chiffres réalisés par les deux œuvres afin de déterminer laquelle est la meilleure. Pour cela, nous allons parler de leur rentabilité, des résultats du box-office, ainsi que d’autres facteurs importants.

Le Seigneur des Anneaux : un classique du 7e art

« Le Seigneur des Anneaux » est une trilogie cinématographique du genre Fantasy, réalisée par Peter Jackson. Les films s’inspirent directement du roman éponyme en trois volumes du célèbre J. R. R. Tolkien.

Voici les films de la trilogie de Peter Jackson, considérés comme des chefs-d’œuvre :

La communauté de l’Anneau, sortie en 2001 ;

Les Deux Tours, sortie en 2002 ;

Le Retour du Roi, sortie en 2003.

Le projet du Seigneur des Anneaux reste encore aujourd’hui considéré comme l’un des plus ambitieux de l’histoire de la cinématographie, avec un budget total d’environ 285 millions de dollars. Peter Jackson a entamé le développement de la trilogie en 1995, et le projet aboutit avec le studio de production New Line Cinema.

Les trois films suivent une bonne partie de l’histoire du roman, avec certains éléments retirés et d’autres, ajoutés par Jackson, déviant ainsi de leur source. Le conte se déroule dans la Terre du Milieu, où l’on suit les aventures du hobbit Frodon Sacquet. Ce dernier, accompagné des autres membres de la Communauté de l’Anneau, s’engage dans une quête pour détruire l’Anneau unique, et ainsi provoquer la chute de son créateur, Sauron.

Game of Thrones: une œuvre qui se hissa rapidement au sommet de la cinématographie

Game of Thrones est un phénomène en 2011. La série télévisée, du genre Fantasy, créée par David Benioff et D. B. Weiss, cartonne. Diffusée entre le 17 avril 2011 et le 19 mai 2019 sur la chaîne HBO aux États-Unis, on s’est vite attaché aux personnages.

L’émission est une adaptation de la série de romans éponymes écrits par George R. R. Martin depuis 1996. La saga se distingue notamment réputée pour son réalisme dans la narration, ainsi que pour ses diverses inspirations tirées d’événements, lieux et personnages historiques réels.

La série télévisée se déroule sur les continents fictifs de Westeros et Essos, à la fin d’un été long d’une dizaine d’années. Le paysage reste en effet très ensoleillé, sauf dans le Nord avec les marcheurs blancs. Il faut savoir que l’histoire met en avant trois grandes intrigues.

La première se concentre sur l’histoire de Jon Snow et de la future menace grandissante de l’hiver. Il s’agit en fait de créatures mythiques venues du Nord du Mur de Westeros. Ce dernier sert de rempart pour le Royaume des Sept Couronnes de toutes menaces situées au-delà.

La deuxième se concentre sur la démarche de Daenerys Targaryen, au sud d’Essos, et son ambition de reprendre le Trône de Fer. Le troisième conte concerne l’histoire des membres de différentes familles nobles pendant la guerre des Cinq Rois. Ces derniers ont pour but de conquérir le Trône de Fer du Royaume des Sept Couronnes.

Au fil des saisons, « Game of Thrones » a pu établir une fanbase internationale particulièrement vaste et active. La série a été plébiscitée par la majorité des critiques, malgré les réserves émises par certains concernant la forte présence de violence et de sexe dans le récit.

Comparatif des récompenses reçues par les deux œuvres

Le Seigneur des Anneaux

En général, les trois films ont reçu des critiques plutôt positives. L’ensemble a remporté plusieurs récompenses, dont 17 Oscars sur 30 nominations. Entre 2001 et 2003, la trilogie a notamment reçu des Oscars pour la meilleure photographie, les meilleurs effets visuels (deux fois), le meilleur film, le meilleur réalisateur, les meilleurs décors, le meilleur maquillage, le meilleur montage, le meilleur montage sonore, la meilleure chanson originale, les meilleurs costumes et la meilleure musique.

En 2004, le troisième film « Le Retour du Roi » remporte les 11 Oscars auxquels il était nommé. Cela fait de lui l’un des films les plus récompensés de l’histoire de la cérémonie, à égalité avec « Titanic » et « Ben Hur ».

Chaque film de la trilogie a aussi reçu le prix Hugo du meilleur film et le Saturn Award du meilleur film fantastique. Pour finir, « La Communauté de l’Anneau » et « Le Retour du Roi » ont remporté le British Academy Film Award du meilleur film. Quant au « Le Retour de Roi », il remporte le Golden Globe du meilleur film dramatique.

Il faut aussi noter que les films ont contribué à apporter un regain d’intérêt et une reconnaissance du public envers l’œuvre de l’auteur J. R. R. Tolkien. Cela constitue une réussite importante pour la Tolkien Estate, malgré les quelques différences entre les romans et les films.

Game of Thrones

La série télévisée « Game of Thrones » a reçu plusieurs récompenses tout au long de sa diffusion. Elle obtient notamment le prix Hugo de la meilleure fiction dramatique et un Peabody Award. « Game of Thrones » obtient également une dizaine de nominations aux Primetime Emmy Awards. Trois pour la meilleure série dramatique pour les trois premières saisons, ainsi que deux nominations aux Golden Globes.

Il faut savoir que la distribution de la série est essentiellement composée d’acteurs britanniques. Cela n’a toutefois pas empêché l’acteur américain Peter Dinklage de remporter l’Emmy Award et le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation de Tyrion Lannister. L’acteur britannique Kit Harington se voit également récompensé par le Young Hollywood Awards du meilleur acteur pour son interprétation du personnage de Jon Snow. Pour compléter le tableau, l’actrice britannique Emilia Clarke remporte le Gracie Allen Awards. Elle gagne le titre de la meilleure actrice dans une série dramatique grâce à son personnage, Daenerys Targaryen.

En 2013, la Writers Guild of America nomme la série télévisée « Game of Thrones » 40e des 101 séries les mieux écrites de l’histoire de la télévision. En 2015, la série entre dans le livre des records en tant que série la plus diffusée dans le monde. Elle compte avec 173 pays à son actif. Elle est aussi une des séries les plus chères de l’histoire du cinéma, avec un budget d’environ 100 millions de dollars pour la saison 6, ce qui fait près de 10 millions de dollars par épisode.

Qu’est-il de leur rentabilité ?

Pour « Le Seigneur des Anneaux », les trois films furent un grand succès commercial. Ils ont effectivement rapporté au total près de 3 milliards de dollars lors de leur sortie dans les salles.

Du côté de « Game of Thrones », c’est près de 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires total généré chaque année par la série. Cette somme provient entre autres de la vente des épisodes, de la publicité et des produits dérivés.

Comparaison du total d’heures de vues cumulées par les deux séries

Il faut savoir que « Le Seigneur des Anneaux » dispose aussi de sa propre série télévisée. Il s’agit de « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ». Cette série est diffusée depuis septembre 2022 sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Selon les sondages d’Amazon, la série a attiré près de 25 millions de spectateurs lors de sa première journée. Un record pour la plateforme.

Pour ce qui est de « Game of Thrones », le premier épisode a attiré 2,2 millions de spectateurs lors de sa première diffusion. Avec la quatrième saison, la série bat tous les records de visionnage de la chaîne HBO. Le nombre moyen de téléspectateurs s’élève à 18,4 millions. En faisant le calcul, on peut dire que la série télévisée « Game of Thrones » compte plus de 210 millions de vues durant toute sa période de diffusion.