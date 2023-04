Si vous aimez les jeux de plateaux, mais plus spécialement le jeu Donjons et Dragons, vous cherchez peut-être de nouvelles façons de jouer, en vous appuyant sur un support numérique. Simulation de lancé de dés (surtout si vous n’avez pas de dés 10), générateur de carte pour faciliter le travail du MJ… Voici tous les logiciels utiles quand tu veux jouer à D&D avec une aide en ligne ou carrément avec des joueurs online.

Donjons et Dragons : Simulateur en ligne de lancé de dés

Quand on ne possède pas de dés ou qu’on veut jouer à Donjons et Dragons en ligne ou en visio, c’est assez utile d’avoir à disposition un outil gratuit de lancé de dés. Ça tombe bien, il en existe un qui est vraiment pas mal. Celui de VirtuWorld notamment. Mais, il en existe un aussi sur le site DéJeté. Choisissez tout simplement celui que vous préférez !

VOIR AUSSI : Comment insérer un fichier PDF dans un document Word ?

Carte D&D : Logiciel de création de Map, idéal pour le maître du jeu

Quand on est MJ, c’est parfois compliqué de surprendre les joueurs. Pour cela, il peut d’ailleurs être très utile d’avoir un outil de création de cartes. Sur Inkarnate, vous aurez justement la possibilité de créer des maps de toute pièce, des cartes fantastiques qui plus est. Pour la map de combat ou encore pour des cartes de villes, vous pouvez utiliser ce logiciel. Petit bémol : il est payant, mais c’est heureusement très peu cher.

VOIR AUSSI : Comment installer / réinstaller Windows 11 ?

Générateur de nom pour vos personnages et PNJ

C’est difficile de trouver un bon nom de personnage pour lancer une aventure D&D. C’est encore plus compliqué lorsqu’il s’agit des personnages annexes, les PNJ. On veut que les personnages aient un nom qui reflète leur personnalité, et c’est normal dans un univers fantastique. Voici donc un outil pour générer des noms en fonction de la classe des personnages. Vous pouvez même y générer leur histoire en un seul clic. Que demande le peuple ?

VOIR AUSSI : 5 raisons d’acheter une Steam Deck plutôt qu’une Switch

Logiciel pour jouer en ligne à Donjons et Dragons de A à Z

Si vous cherchiez un logiciel pour jouer au jeu Donjons et Dragons en ligne, voici un site fait pour vous. Vous n’avez rien à faire, Roll20 se charge de tout pour votre campagne D&D. Cartes, lancés de dés, donjons, fiches de personnage… Tout y est. Vous pouvez jouer avec vos amis et avec des inconnus, de quoi faire des rencontres en plus de cela.

Alors, on joue ensemble ?