5 raisons d’acheter une Steam Deck plutôt qu’une Switch

Actuellement, le marché de la console portable est assez tendu. Il n’existe que très peu de concurrence qui face réellement les poids contre la célèbre Nintendo Switch, descendante de notre chère DS. Mais, il y a quelques mois, une nouvelle console a fait son entrée en jeu : la Steam Deck. Une console portable qui permet de jouer à ses jeux achetés sur le luncher PC Steam, mais d’où vous voulez. Voici d’ailleurs 5 raisons de craquer pour la Steam Deck plutôt que pour la Switch (si, on vous assure, elle en vaut beaucoup plus le coup).

Steam Deck VS Nintendo Switch : des jeux Steam dans votre poche

Première raison qui fait que la Steam Deck est meilleure que la Switch : le fait de pouvoir jouer à ses jeux Steam sur console portable. Vous êtes peut-être nombreux à avoir plein de jeux dans votre bibliothèque Steam, des gratuits comme des bangers. La chose la plus importante dans ce que propose la Steam Deck, c’est justement de pouvoir garder votre compte et vos jeux déjà achetés et téléchargés sur PC, mais d’y jouer aussi sur console portable.

L’avantage, c’est donc de pouvoir switcher entre la version PC et la version Steam Deck en un instant, sans perdre sa progression. Si, comme moi, vous aimez jouer sur PC et sur console portable aux mêmes jeux, c’est un must. Sur Switch, vous seriez obligé d’acheter une nouvelle fois un jeu que vous avez déjà sur PC, par exemple.

La Steam Deck fonctionne comme un petit ordinateur PC finalement, elle est donc également plus puissance que la Switch et permet de mieux apprécier un même jeu qui serait sur Steam ou sur le store de Nintendo. Que des avantages !

Petite note quand même sur me fait qu’on puisse jouer à la Switch (pas Lite) sur PC et téléviseur. Donc si vous voulez passer sur un plus grand écran tout simplement, la Switch de base est tout autant indiquée. Par contre vous n’aurez pas le plaisir de jouer avec une console Xbox ou PS ou avec le clavier comme lorsque vous passer de la Steam Deck à la version PC Steam.

Beaucoup plus de jeux sur la Steam Deck que sur Switch

Autre gros avantage de la Steam Deck par rapport à la Nintendo Switch, c’est justement le catalogue de jeux. Sauf si vous êtes un fan incontestable de l’univers Nintendo et de ses exclusivités, vous serez vite limités par le nombre de jeux sur Switch.

Sur la Steam Deck, vous avez accès à une grosse partie des jeux déjà sur Steam. Y compris des jeux violents ou à caractères sexu*els. Car oui, rappelons que Nintendo censure certains jeux et oblige certains studios à censurer eux-mêmes leurs jeux pour apparaitre sur le store de la Switch.

C’est une chose à prendre en considération si on veut une console portable et donc jouer à tous les types de jeux vidéo sur cet appareil. Prendre une Switch implique forcément d’être limité dans le choix des jeux.

Les puissances des consoles n’ont rien à voir !

Les deux consoles ne fonctionnent pas de la même façon pour ainsi dire. Elles n’ont pas la même composition et le même système et donc elles ont des puissances qui ne sont pas réellement comparables. Comme entre un PC et une console de salon (tous deux récents). Mais, il n’empêche que leurs différences de conception impliquent de grosses différences d’expérience de jeu.

La console de Nintendo a une puissance trois fois moins importante que celle de la Steam Deck sur le papier. Si on compare sur un même jeu, cela se voit pas mal au niveau des graphismes surtout et de la fluidité. Le jeu PC et le jeu Steam Deck sont très similaires, mais sur Switch, c’est une autre histoire.

Le prix des jeux : toujours plus chers sur Switch !

Cela ne vous a peut-être pas échappé, mais les jeux sont globalement plus chers sur Switch que sur Steam. Pour les jeux qui viennent de sortir, disons que c’est normal. Mais, sur Switch, il est rare de voir un jeu plus ancien qui a drastiquement baissé en prix. Par contre, sur Steam, il est très fréquent de tomber sur des jeux très peu chers passés quelques mois. Après, on peut se dire que le jeu en vaut la chandelle dans le sens où la Steam Deck est plus chère à l’achat que la Switch (y compris pour la version la plus basique de la Steam Deck).

Le stockage des consoles, encore une grosse différence

La capacité de stockage de la Nintendo Switch est fixée à 32 Go. De son côté, la console de chez Valve propose 64 Go minimum pour sa première offre et jusqu’à 512 Go pour son offre la plus haute. Voilà, tout est dit. Pour télécharger des jeux et en avoir pas mal sur la console, il vaut donc mieux partir sur une Steam Deck. Sauf si vous voulez désinstaller des jeux pour en installer d’autres à longueur de temps. On parle aussi de 16 Go de mémoire vive pour la Steam Deck et 4 Go pour la Switch.

Quelques éléments en faveur de la Switch par rapport à la Steam Deck

La Switch n’est pas à jeter, loin de là. On peut d’ailleurs aimer jouer aux deux consoles ! Par ailleurs, la Switch a plein d’avantages que la Steam Deck n’a pas. Par exemple :

La possibilité de jouer sur PC et téléviseur avec la manette Switch (hors Lite).

avec la manette Switch (hors Lite). Plein de jeux en exclusivité , dont les jeux Nintendo que vous ne retrouverez pas sur Steam.

, dont les jeux Nintendo que vous ne retrouverez pas sur Steam. Une console bien plus légère. La Steam Deck est assez lourde et cela peut vite devenir encombrant. Elle est également plus grande tout simplement.

et cela peut vite devenir encombrant. Elle est également plus grande tout simplement. La Switch est moins chère que la Steam Deck. Et ça, c’est un gros plus.

Alors, vous allez acheter une Switch ou une Steam Deck ? Ou peut-être les deux, qui sait ?