Appelé aussi “commutateur réseau” ou “commutateur informatique”, un switch réseau informatique est un appareil que l’on utilise pour connecter plusieurs équipements au sein d’un même réseau local (LAN). Il assure ainsi dans les grandes lignes la transmission des données entre les différents périphériques. Toutefois, si on s’arrêtait à cette description, on pourrait penser qu’un routeur propose plus ou moins la même chose. Dans cet article, nous allons ainsi rappeler dans quelle mesure un switch réseau est utile puis nous verrons comment le choisir.

Les rôles essentiels du switch réseau

Un switch réseau informatique est composé de plusieurs ports Ethernet qui permettent de brancher les câbles RJ45 des équipements à connecter. Pour rappel, chaque port dispose d’une adresse MAC (Media Access Control) qui va identifier de manière unique le périphérique associé. Ce qu’il faut comprendre ici, c’est que lorsqu’un équipement envoie des données sur le réseau, le switch réseau va l’analyser et faire en sorte qu’il ne soit reçu que par un port correspondant à son adresse MAC.

Voici pour la théorie, voyons maintenant ce que cela apporte comme avantages en pratique.

Une amélioration de la connectivité locale

Comme on vient de le voir, notre switch réseau, de par son fonctionnement, permet une réduction de la congestion puisque les données ne sont pas diffusées sur tous les ports. De fait, on constate une amélioration de la connectivité locale étant donné que les données sont échangées de manière plus fluide et rapide.

Une gestion avancée du trafic

Un switch réseau n’est pas seulement un outil permettant de connecter des appareils entre eux. Il faut savoir qu’il existe différents types de commutateurs informatiques, dont ceux manageables que l’on utilise souvent dans les grandes entreprises. Ceux-ci peuvent notamment :

Définir des règles de sécurité précises.

des règles de sécurité précises. Prioriser certains types de trafic.

certains types de trafic. Créer des VLAN (Virtual Local Area Network).

Dans les réseaux professionnels où la qualité de la bande passante est importante, cette gestion avancée du trafic est particulièrement utile.

Une sécurité renforcée

Enfin, quel que soit le type de commutateur réseau que vous choisissez (nous y reviendrons par la suite), vous renforcez la sécurité au sein de votre réseau local. En effet, en permettant une segmentation efficace du réseau, ils réduisent mécaniquement les risques de propagation de logiciels malveillants. Vos données sensibles sont également beaucoup plus difficiles d’accès depuis un environnement extérieur au réseau.

D’autre part, les commutateurs informatiques actuels proposent pour la plupart des fonctionnalités de sécurité avancées. Nous pensons notamment à la détection automatique d’intrusion, mais aussi au contrôle d’accès basé sur des règles que nous avons évoqué précédemment avec les commutateurs manageables.

Comment choisir le bon commutateur informatique ?

Comme chaque entreprise dispose de besoins différents en fonction du secteur, mais aussi de la taille du business, on ne peut pas conseiller un même commutateur réseau pour tout le monde. Voici quelques critères que vous devriez prendre en compte lors de l’achat.

Le type de commutateur

Nous vous avons déjà présenté le switch manageable (aussi appelé “commutateur administrable”) qui est le plus flexible et qui offre des fonctionnalités avancées intéressantes. Toutefois, ceux-ci sont aussi plus coûteux et sont davantage adaptés aux grandes structures. À contrario, les switchs non-manageables sont les moins chers et les plus simples d’accès. Ils ne nécessitent pas en effet de configuration particulière et fonctionnent de manière autonome. C’est pourquoi on les nomme aussi “commutateurs intelligents”.

Ils conviennent principalement aux petits réseaux domestiques ou professionnels qui n’ont pas de besoins démesurés.

Le nombre de ports disponible

Le nombre de ports détermine le nombre de périphériques que l’on peut connecter au switch. Sachant que sur le marché, il existe des commutateurs réseaux avec 4, 8, 16, 24 voire 48 ports Ethernet. Assurez-vous que le switch choisi offre suffisamment de ports pour connecter tous vos appareils actuels et futurs. Nous vous recommandons pour notre part d’être suffisamment prévoyant en prenant un modèle avec approximativement 25% de ports en plus que votre configuration actuelle.

La vitesse des différents ports

Au-delà du nombre de ports présents sur le switch réseau, il va falloir aussi vous intéresser à leur vitesse. Celle-ci indique la capacité de transfert des données et elle peut être de 10, 100 ou 1000 Mb/s (mégabits par seconde). Tout dépend en fait du type d’équipements que vous utilisez dans votre installation et des applications que vous utilisez sur votre réseau. Par exemple, pour diffuser des vidéos en haute définition, il est recommandé d’opter pour un switch avec des performances élevées.

Le budget que vous avez à consacrer

Enfin, si les différentes caractéristiques que nous avons évoquées ont un impact sur le prix du commutateur réseau, il faut savoir qu’il existe plusieurs marques sur le marché. Les tarifs ne sont pas les mêmes partout, c’est pourquoi il va vous falloir trouver le bon compromis qualité/performances/prix. Et pour cela, rien ne vaut une comparaison en bonne et due forme grâce par exemple à un bon site comparatif. En espérant que cet article vous aura éclairé sur ce sujet assez technique !