Disponible sur le marché depuis le 4 octobre 2023, le Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro est un concentré de technologie qui ravira sûrement les fans de photographie mobile. Mais pas seulement : il regorge de petites fonctionnalités qui, une fois maîtrisées, amélioreront grandement le quotidien de ses propriétaires. Si vous avez craqué pour le Google Pixel 8 ou le Pixel 8 Pro, sachez qu’il y a quelques réglages essentiels à faire afin de tirer le meilleur parti de votre expérience avec le smartphone. Voici donc un petit guide pour optimiser les performances, personnaliser votre interface et maximiser l’autonomie de la batterie pour une utilisation optimale au quotidien.

Paramétrage de la résolution

Il s’agit de la première chose à faire afin de profiter à fond de l’écran de votre Google Pixel 8 Pro. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

Allumez votre smartphone et rendez-vous dans les Paramètres .

. Dans le menu Affichage, cliquez sur Résolution d’écran .

. Cochez l’option Résolution complète (1344 x 2992) au lieu de Haute résolution (1008 x 2244)

Une fois cela fait, vous aurez un affichage avec la résolution maximale pour les photos et les vidéos sur votre Google Pixel 8 Pro.

VOIR AUSSI : Fiche technique du Google Pixel 8/8 Pro : toujours plus classe, toujours plus performant !

Renommez votre appareil

Voulez-vous faciliter la détection de votre Google Pixel 8 Pro lors d’un éventuel transfert de données en sans-fil ou une connexion à d’autres périphériques ? Nous vous conseillons donc de lui attribuer un nom unique. Vous avez juste à vous rendre dans les Paramètres > À propos du téléphone > Nom de l’appareil, et entrer le nom que vous voulez.

Rien de plus simple !

Paramétrage de l’assistant IA

L’une des innovations apportées par le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro est l’amélioration de son IA. Afin d’en profiter au maximum, réglez son déclenchement via le bouton d’allumage/extinction de votre appareil. De ce fait, vous ne ferez plus d’erreur en éteignant le téléphone par inadvertance au lieu d’activer l’assistant.

Nous vous montrons comment faire ci-dessous :

Rendez-vous dans les Paramètres .

. Faites défiler en bas de l’écran et cliquez sur le menu Système .

. Sur cette page, vous verrez un menu Gestes . Cliquez dessus et faites défiler jusqu’à l’option Appuyer et maintenir le bouton d’alimentation.

. Cliquez dessus et faites défiler jusqu’à l’option Il ne vous reste plus qu’à ajuster la sensibilité du bouton afin de définir la durée du déclenchement de l’assistant.

Bien sûr, si vous ne voulez pas que ce dernier se déclenche à tout bout de champ, vous pouvez le désactiver. Pour cela, vous cochez juste sur l’option Alimentation, et le tour est joué.

VOIR AUSSI : Découvrez ce que seul l’iPhone 15 peut faire !

Générez des fonds d’écran via IA

Eh oui : désormais, vous pouvez générer le fond d’écran que vous voulez sans passer par Photoshop ! Pour transformer votre téléphone en un tableau d’oeuvre d’art, suivez les instructions suivantes :

Faites un appui long sur une zone vide de l’écran d’accueil du Google Pixel 8 Pro et sélectionnez Fond d’écran et style.

Dans le nouveau menu qui s’affiche sur votre écran, cliquez sur Plus de fonds d’écran.

Sous la section Créer un fond d’écran, cliquez sur Fond d’écran IA.

Vous avez alors 7 propositions de fonds d’écran afin de vous en inspirer. Cliquez sur la photo de votre choix pour l’afficher en plein écran.

Sous la photo que vous avez choisie, vous verrez une description en quelques mots. Cliquez sur ceux qui sont soulignés pour les modifier à votre guise. Vous pouvez ainsi générer un fond d’écran selon vos préférences et votre créativité.

Activez plus de gestes

Afin de faciliter la navigation sur votre Pixel 8 Pro, Google a implémenté quelques gestes sur son appareil. Ceci vous permettra d’accéder rapidement à des applications ou simplement à l’utiliser avec une seule main. Pour les consulter et les activer, allez tout simplement dans Paramètres > Système > Gestes.

De là, vous pouvez choisir quel geste activer : taper pour démarrer une action, retourner le téléphone pour activer le mode selfie, tapoter pour allumer l’écran, et bien plus encore !

Activez la fonction Always On Display

Cette fonction permet à votre Google Pixel 8 Pro d’afficher des informations sur votre écran pendant qu’il est en veille. Voici comment l’activer :

Rendez-vous dans les Paramètres .

. Faites défiler jusqu’à ce que vous voyez l’option Affichage , et cliquez dessus.

, et cliquez dessus. Dans la nouvelle liste d’options qui s’affiche, cliquez sur Écran de verrouillage .

. Basculez le curseur à côté de Toujours afficher l’heure et les informations sur On.

Optimisez la batterie

Savez-vous que Google promet une mise à jour de sécurité et de système pour le Pixel 8 Pro jusqu’en 2030 ? Afin que votre smartphone puisse arriver jusque là, il faut entretenir sa batterie. Nous vous conseillons donc de maximiser son autonomie en appliquant la simple opération ci-dessous :

Allez dans les Paramètres de votre Google Pixel 8 Pro.

Dans la section Batterie, activez la fonction Chargement adaptatif.

Et c’est tout ! En activant cette fonctionnalité, vous allongez la durée de vie de la batterie et ainsi permettre à votre Google Pixel 8 Pro de rester fonctionnel plus longtemps.

Régler les paramètres de l’appareil photo et du vidéo

Comment parler du Google Pixel 8 Pro sans parler de l’appareil photo ? Étant l’une des caractéristiques les plus remarquables du smartphone, il est normal que vous en tiriez le plein potentiel. Pour ce faire, activez les commandes manuelles disponibles sur l’appareil photo afin d’avoir des clichés remarquables. Jouez avec la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation, la mise au point, et bien sûr la ligne de grille. En outre, vous pouvez basculer entre les différentes résolutions selon la photo ou la vidéo que vous voulez capturer.

En conclusion, le Google Pixel 8 Pro est un smartphone très puissant, mais qui n’attend que vous pour délivrer son plein potentiel. En optimisant les réglages de votre smartphone, vous pouvez améliorer significativement votre expérience utilisateur au quotidien.

Des ajustements simples, tels que la personnalisation de l’écran d’accueil et la gestion de l’assistant, jusqu’aux paramètres plus avancés comme l’optimisation de la batterie et l’activation des gestes, contribueront à maximiser les fonctionnalités de ce smartphone haut de gamme. Prenez donc le temps d’explorer ces réglages et adaptez-les à vos préférences personnelles pour profiter pleinement de votre Google Pixel 8 Pro !

Dans cette vidéo, découvrez les astuces sur le smartphone de Google :

Notez cet article