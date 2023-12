Dans un monde de la téléphonie mobile dominé par Apple et Samsung, Google continue de marquer sa présence avec des smartphones aussi puissants que révolutionnaires. Surnommé le roi des photophones, le Google Pixel s’impose comme étant des références sur la photographie mobile depuis quelques années. Dans cette lignée, le tout dernier Google Pixel 8 ne fait pas exception, promettant une expérience utilisateur exceptionnelle. Disponible sous deux déclinaisons, dont le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro, plongeons-nous dans la fiche technique de ce bijou technologique et découvrons ce que la firme de Mountain View a réservé à ses fidèles.

Design

Dans les grandes lignes, le Google Pixel 8 a fait du neuf avec du vieux en embarquant presque le même design que celui de son prédécesseur. On retrouve alors le même bloc photo en aluminium, prenant toute la largeur de l’appareil. Seule différence : il est beaucoup plus épais et se trouve juste un peu plus haut que sur le Google Pixel 7. La taille et l’emplacement des capteurs photo sont également augmentés, mettant plus en avant le côté photophone de l’appareil.

Les bords arrondis du Google Pixel 8 promettent également une prise en main impeccable, ainsi qu’une touche moins « plate ». Le port de charge et les haut-parleurs se trouvent sur la tranche inférieure de l’appareil, tandis que la caméra selfie est toujours logée en haut au milieu de l’écran. Le tout est couvert d’un revêtement glossy, disponible en trois coloris : le vert, le noir et le rose.

VOIR AUSSI : Samsung Galaxy S24 – S24 Ultra : les fuites révèlent des pépites, voici toutes les infos à savoir !

Écran

Cette année, la firme de Mountain View a remonté la barre de qualité pour l’écran de son Google Pixel 8. Que ce soit sur le Google Pixel 8 ou le 8 Pro, le taux de rafraîchissement de l’écran atteint maintenant les 120 Hz. La luminosité est également correcte, permettant une utilisation confortable, même en plein soleil. De quoi maximiser l’expérience utilisateur en ayant un écran très fluide sur une dalle exceptionnelle.

Le Google Pixel 8 embarque un écran OLED avec une diagonale de 6,2 pouces. La résolution est de 2400 par 1080 pixels, soit 428 ppp dans un format de 20:9. Quant au Google Pixel 8 Pro, on a un grand écran de 6,7 pouces en 20:9. Portant le nom de Super Actua, la dalle embarque une définition de 2992 x 1344 avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La luminosité optimale est également au rendez-vous avec un pic de 2400 nits.

Logiciel

S’il y a une marque de smartphone qui peut rivaliser avec Apple en termes de logiciel, c’est bien sûr Google. Afin d’offrir un smartphone performant et qui dure dans le temps, la firme de Mountain View a doté sa gamme Pixel 8 d’un Android 14 boosté au maximum. En effet, l’interface Pixel Experience propose une pléthore de fonctionnalités innovantes, comme la traduction instantanée, la génération de fond d’écran selon les commandes de l’utilisateur, ou tout simplement la fluidité de navigation entre les applications.

Mais ce qui caractérise le côté logiciel du Google Pixel 8, c’est sa mise à jour. Cette fois, Google a mis le paquet en proposant une mise à jour de système et de sécurité jusqu’en octobre 2030, soit pour une durée de 7 ans ! La firme de Mountain View se hisse donc au sommet de l’assistance logicielle pour toute marque de smartphone et dépasse Apple avec ses 5-6 ans de mise à jour. Une grande première dans toute l’histoire de la téléphonie mobile, qui servira à coup sûr d’argument de vente incontournable pour la gamme Pixel 8.

VOIR AUSSI : Découvrez ce que seul l’iPhone 15 peut faire !

Performances

Au cœur du Pixel 8 et le 8 Pro bat le nouveau processeur Google Tensor G3. Ce dernier est conçu spécifiquement pour répondre aux exigences croissantes du marché. Cette puce haut de gamme embarque à peu près la même puissance qu’un Snapdragon 8 Gen 1. Elle offre ainsi des performances optimales pour le smartphone. Certes, il n’est pas une bête de course en jeu, mais il arrive à faire tourner toutes les tâches avec une fluidité exemplaire. Les applications se lancent rapidement et la gestion de plusieurs tâches devient un jeu d’enfant.

Ce processeur est épaulé par 8 Go de RAM en LPDDR5X et 128 ou 256 Go de stockage pour le Google Pixel 8. Quant au Google 8 Pro, on a 12 Go de RAM LPDDR5X et de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3. Les deux smartphones sont équipés chacun d’un port USB Type-C 3.2. Cela permet de transférer les données avec un très bon débit.

Une expérience photographique de pointe

La photographie est la véritable force du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, comme sur tous ses prédécesseurs. Doté de trois capteurs photo, le Pixel 8 comporte :

Un capteur grand-angle de 50 Mpx avec objectif grand-angle et une ouverture focale à ƒ/1,68

Un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx avec un objectif ultra-grand-angle ouvrant à ƒ/2,2

Un capteur selfie de 10,5 Mpx avec objectif ultra-grand-angle et une ouverture focale à ƒ/2,2.

Côté photo, le Google Pixel 8 Pro est un cran au-dessus, avec les capteurs suivants :

Un capteur 50 Mpx avec objectif grand-angle, ouvrant à ƒ/1,68 et un champ de vision de 82°

Un capteur 48 Mpx avec objectif ultra grand-angle, ouvrant à ƒ/1,95 et un champ de vision de 125,5°

Un capteur 48 Mpx avec téléobjectif X5, ouverture focale à ƒ/2,8 et un champ de vision de 21,8°.

Avec ces capteurs, le Pixel 8 excelle dans toutes les conditions d’éclairage. Que ce soit de nuit ou en bas éclairage, le capteur principal du Pixel 8 vous permettra de prendre des clichés avec le maximum de détails possibles. L’exposition est également bien gérée, facilitant ainsi la prise de photo même pour les non-experts dans le domaine. Ajoutons à cela les nouvelles fonctionnalités d’amélioration d’image alimentées par l’IA, offrant des clichés encore plus nets et plus éclatants.

L’intégration de l’IA

Même si elle est déjà disponible sur les Google Pixel 7 avec la fameuse « Gomme magique », l’Intelligence Artificielle atteint une nouvelle dimension sur la gamme Pixel 8. Couplée à la puce Google Tensor G3, l’IA permet désormais de faciliter les retouches photo et vidéo sur le smartphone. En guise d’exemple, vous pouvez facilement effacer numériquement une personne sur une photo et la remplacer par l’arrière-plan. Et cela ne se verra même pas !

À part cela, vous pouvez également déplacer un élément de l’image. Il est aussi possible d’ajuster automatiquement les modes de prises de vue et même remplacer l’arrière-plan à votre guise. Voulez-vous un magnifique coucher de soleil à la place du ciel gris sur votre photo ? En quelques clics, vous pouvez transformer votre cliché comme par magie.

Côté vidéo, l’IA permet de filtrer les bruits d’arrière-plan, supprimer les bruits parasites pour garantir des rushs de qualité pour vos vlogs.

Batterie

La batterie intelligente du Pixel 8 est conçue pour s’adapter à votre utilisation quotidienne. 4575 mAh pour le Pixel 8, 5050 mAh pour le Pixel 8 Pro, les deux smartphones offrent une autonomie correcte pour tenir une journée entière en utilisation modérée. Attention tout de même à ne pas abuser des jeux ou des vidéos. La batterie a en effet tendance à se décharger rapidement. La recharge n’est pas non plus l’une des plus rapides sur le marché. Le smartphone passe de 0 à 100 % de batterie en 1 h 30.

En conclusion, la fiche technique du Google Pixel 8 impressionne par son mariage harmonieux entre design, performances et fonctionnalités. Google continue de repousser les limites pour offrir aux utilisateurs une expérience mobile exceptionnelle. Que ce soit pour la photographie, ou simplement pour une utilisation quotidienne. Le Pixel 8 se positionne ainsi comme l’un des smartphones les plus avancés de sa génération. Il arrive aussi avec la plus longue prise en charge en termes de mise à jour de sécurité et de système. De quoi vous faire tenir jusqu’en 2030, si vous ne voulez plus changer de smartphone pour les prochaines années à venir.

Voici une revue sur le smartphone de Google en vidéo :

Notez cet article